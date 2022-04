Bevölkerungsschutz Überschwemmungen, Stromausfall, ausgelaufenes Chlorgas: Wie funktioniert das Thal-Gäu, wenn der Notfall eintritt? Wenn es im Thal-Gäu zu einem Ernstfall kommt, übernimmt der regionale Führungsstab das Zepter. Das kann eine Überschwemmung der Dünnern oder ein entgleister Zug mit auslaufendem Chlorgas sein. Hier die sieben wichtigsten Fragen, wie die Amtei bei einem solchen Ereignis funktioniert. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 27.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tritt die Dünnern über die Ufer (im Bild in der Klus), so wird der Regionale Führungsstab Thal-Gäu aktiv. Bruno Kissling

Was gilt es zu tun, wenn die Dünnern im Gäu über die Ufer läuft oder mehrere Thaler Gemeinden vom Strom abgeschnitten sind? Diesen und weiteren Fragen hat sich Markus Schindelholz, Leiter des regionalen Führungsstabs Thal-Gäu, am Dienstagabend an einem Informationsanlass angenommen.

Die Behörden wappnen sich. Das Credo: In Krisen Köpfe und deren Kompetenzen kennen. «Zugegeben, dieser Satz klingt etwas abgedroschen, trifft aber zu», meinte Schindelholz zu Beginn der Veranstaltung zu den knapp 30 anwesenden Gemeindepräsidenten und Gemeinderäte. Nun denn, was gibt es also zu tun? Die Übersicht:

Die Organisationen des Bevölkerungsschutzes, sprich Polizei, Gesundheitswesen, Feuerwehr, technische Werke und Zivilschutz, kommen zum Einsatz, wenn etwas passiert. Schindelholz:

«98 Prozent der Ereignisse können die Blaulichtorganisationen Ambulanz, Feuerwehr oder Polizei abdecken.»

Ein Mitglied des Zivilschutzes. Alex Spichale

Damit meint er etwa Unfälle. Handelt es sich beim Ereignis jedoch um ein Erdbeben, eine Pandemie, einen terroristischen Akt oder um Krieg in der Schweiz oder im nahen Ausland, reicht das nicht mehr. Im Kanton Solothurn übernehmen dann die sieben Regionalen Führungsstäbe die Koordination der Hilfemassnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

Markus Schindelholz. Patrick Lüthy

Im Thal-Gäu steht Markus Schindelholz diesem Führungsstab vor. Dazu kommen zwei Stabschefs und ein Chef Lage/Info. Von jeder der bereits genannten Organisationen – das sind Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, technische Werke und Gesundheitswesen – sind ebenfalls zwei Personen im Führungsstab vertreten. So ist der Stab in normalen Zeiten besetzt.

In einem Ernstfall erhält der Führungsstab Unterstützung von verschiedenen Seiten. Dann wird zum Beispiel aus jeder Gemeinde im Thal und im Gäu mindestens ein Vertreter aufgeboten, der im Führungsstab teilnehmen muss.

Die Bevölkerungsschutzkommission Thal-Gäu wählt die Mitglieder des Führungsstabs. Die Kommission selbst besteht aus sieben Gemeindevertretern. Präsident ist derzeit Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann.

Er betreibt ein ständiges Risikomanagement. Dabei analysiert er Fragen wie: Wie gross ist die Eintretenswahrscheinlichkeit und das Ausmass eines entgleisten Güterzugs mit Chlorgas, einer Tierseuche oder eines Stromausfalls?

Tritt ein Ereignis ein, analysiert der Führungsstab, sucht nach Lösungen, entscheidet und handelt. All das ist in einem Vertrag geregelt, den alle (damaligen) Gemeindepräsidenten des Thal-Gäus 2019 unterzeichnet haben.

Typische Einsätze des Führungsstabs sind laut Schindelholz Überschwemmungen. Nehmen wir die Überschwemmung der Dünnern als fiktives Beispiel: Nach heftigen Regenfällen gibt es in der Klus einen Hangrutsch. Teile davon rutschen in die Dünnern. Als Folge staut sich der Fluss im mittleren und hinteren Thal.

Dann macht der Führungsstab zuerst eine Problemerfassung: Wo sind Keller überflutet? Wo ist der (öffentliche) Verkehr unterbrochen? Muss man Leute evakuieren? Dann schaut der Stab, welche Probleme welche Organisation übernehmen und wie man sie lösen kann. Dafür kann der Stab zum Beispiel die Zivilschutzorganisation Thal-Gäu als Unterstützung aufbieten.

Soll Überschwemmungen vermindern: die Renaturalisierung der Dünnern bei Herbetswil. Bruno Kissling

«Bei einem Einsatz reden wir aber weder der Polizei noch den Ambulanzen in ihre Tätigkeiten rein. Wir sind im Hintergrund tätig.» Für den Führungsstab geht es zum Beispiel darum, für Verpflegung der Einsatzkräfte oder Treibstoff für die Baumaschinen, die den Hangrutsch aus der Dünnern baggern, zu sorgen. Schindelholz:

«Beim Brand der Sägerei Rüti in Balsthal 2015 mussten wir mitten in der Nacht Trinkwasser für 200 Leute besorgen. Da kann man nicht einfach in den Coop einbrechen.»

In der Silvesternacht 2015 brannte die Sägerei Rütti in Balsthal aus. Damals waren auch Mitglieder des regionalen Führungsstabs im Einsatz. Bruno Kissling

Also habe man die Reserven des Altersheims Inseli in Balsthal aufgebraucht. «Kurzfristig geht das. Wenn man aber Trinkwasser über mehrere Tage für viele Menschen organisieren muss, wird es schwieriger.» Ist ein Einsatz fertig, wird analysiert, was man beim nächsten Mal besser machen kann.

Ein anderes Beispiel, das im Kanton Solothurn eintreten könnte, sind grössere Evakuierungen nach einem KKW-Unfall. Auch dann entscheidet der Führungsstab, wo man sich treffen soll und welche Unterkünfte wie Zivilschutzräume aktiviert werden können.

Ja, in Balsthal befindet sich eine Beratungsstelle für Radioaktivität. Sie ist die einzige im Kanton. Kam man in Berührung mit radioaktivem Material, kann man sich in Balsthal messen lassen. Dort wird man auch über die weiteren Massnahmen beraten.

Im Katastrophenfall trägt jede Vertragsgemeinde ihre Kosten selbst. Kosten, die mehrere Gemeinden betreffen, werden auf die betroffenen Gemeinden nach der Einwohnerzahl verteilt.

Bei Katastrophen und Notlagen ist der Führungsstab Thal-Gäu ermächtigt, Hilfeleistungen bis zu einem Betrag von 100’000 Franken zu bewilligen. Ist noch mehr Geld nötig, kann die Bevölkerungsschutzkommission weitere 300’000 Franken sprechen.

Das ist ungewiss. Denn das Katastrophengesetz von 1972 ist alt und wurde nie überarbeitet. Derzeit gibt es vonseiten Kanton Bestrebungen, die Zivilschutzorganisationen zu kantonalisieren. Was dann mit den Führungsstäben passiert, ist laut Schindelholz noch unklar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen