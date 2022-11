Allerheiligen auf dem Balsthaler und Mümliswiler Friedhof

Besuch der Verstorbenen So haben sich die Friedhöfe im Thal für Allerheiligen herausgeputzt Trotz veränderten Bestattungsformen ist der Gang auf den Friedhof vor Allerheiligen vielerorts Tradition – vor allem noch im Thal. Wir besuchten die Friedhöfe von Mümliswil und Balsthal. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Steinbildhauer Norbert Eggenschwiler graviert Namen von Verstorbenen in die Stelen des Mümliswiler Gemeinschaftsgrabes. Bruno Kissling

Am 31. Oktober, morgen um 10 Uhr herrscht auf dem Mümliswiler Friedhof alles andere als Stille. Man hört eine Gravurmaschine und es gibt ein geschäftiges Kommen und Gehen. Steinbildhauer Norbert Eggenschwiler aus Balsthal hat die Aufgabe, Namen von kürzlich Verstorbenen auf die Stelen des Gemeinschaftsgrabes zu gravieren. «Ich mache diese Arbeit gerne», sagt Eggenschwiler.

«Es bringt die Gelegenheit, wieder mal draussen zu arbeiten». Eggenschwiler betreibt seit bald 40 Jahren ein Steinhaueratelier in Balsthal und so mancher Grabstein, der auf den Friedhöfen in der Region zu sehen ist, stammt aus seiner Werkstatt.

Die Friedhöfe werden immer leerer

«Klar nimmt die Auftragslage nach Grabsteinen für Erdbestattungen immer mehr ab», sagt er. Dennoch ist er zufrieden. Je nach Friedhof-Reglement kann er Urnenplatten oder auch für Gemeinschaftsgrab-Anlagen gestalten. Er resümiert allerdings:

«Die Friedhöfe werden immer leerer. Es gibt in jedem Dorf ausreichend Platz heute».

Auf Allerheiligen werden die Gräber neu bepflanzt. Hier ein Blick auf den Mümliswiler Friedhof. Bruno Kissling

Doch findet er es schade, dass heute für viele Verstorbene keine öffentlich zugängliche Grabstätte mehr eingerichtet wird. «Ich werde auf den Friedhöfen immer mal gefragt, wo denn dieser oder jener Verstorbene zu finden sei. Und oft muss ich sagen, dass es kein Grab gibt, weil die Asche des Verstorbenen der Natur übergeben wurde.»

Individueller Grabschmuck ist gefragt

In Mümliswil und Ramiswil können Angehörige für ein Grab eine Woche vor Allerheiligen bei einem Stand von Brigitte Tschan gleich auf dem Friedhof Blumen oder Gestecke kaufen. «Ich biete die gängisten Grabbepflanzungen an. Das wird sehr geschätzt und gut genutzt», sagt die Inhaberin des Blumen- und Deco-Ladens Buntspecht in Mümliswil. Auch sie sagt aber, dass es früher schon noch mehr zu tun gab.

«Schon vor Corona gab es von Jahr zu Jahr weniger Absatz und jetzt spürt man das nochmals. Doch ich bin dennoch zufrieden. Viele Kunden kommen auch heute noch, einen Tag vor Allerheiligen in den Laden und suchen nach einem Grabschmuck.»

Die Kunden erwarten auf Allerheiligen ein schönes Grab

In Balsthal treffen wir den Friedhofsgärtner Herbert Rubin gleich bei der Deko-Arbeit für den Winterschmuck eines Grabes an. «Ich übernehme die Grabanpflanzungen für den Winter oder den Sommer für einige Gräber in Balsthal.» Das sei eine schöne Arbeit, sagt er und holt aus seinem Lieferwagen Trockenblumen, Zapfen oder Rohrkolben aller Art.

Der Balsthaler Friedhofsgärtner Herbert Rubin bei seiner Arbeit. Bruno Kissling

Diese drapiert er um sein Trockengesteck aus verschiedenen Koniferen. «Diese Arbeit muss jetzt, auf den Allerheiligentag hin gemacht werden», sagt Rubin. «Meine Kunden erwarten das.»

Auch er sagt, dass es heute weniger Arbeit mit den Gräbern gebe, als früher. Dennoch ist er zufrieden. «Noch bin ich der Friedhofsgärtner von Balsthal und habe mit der gesamten Anlage einiges zu tun.» Am Nachmittag wird Rubin noch mit dem Laubbläser anzutreffen sein. Ordnung muss sein!

«Wann kommt unser Grab weg?»

Nicht weit weg beobachten wir ein Paar, das die Winter-Grabbepflanzung selbst erledigt. Sie wohnen in Laupersdorf und jäten gerade das Unkraut weg. Danach soll eine Schale mit Erika und eine rote Friedhofkerze auf das Grab stellt werden.

«Eigentlich haben wir vor zwei Jahren die Nachricht bekommen, dass dieses Grab aus dem Jahr 1999 wegkommt. Aber bis heute ist es noch da und daher ist es auch etwas schwierig, eine adäquate Grabbepflanzung anzubringen», sagen Beide.

«Es muss ja nicht allzu viel sein und dennoch wollen wir das Grab nicht einfach so verwildern lassen.»

Zuerst muss das Unkraut weg, bevor man eine neue Bepflanzung anbringen kann. Bruno Kissling

Früher hätten sie noch weitere Gräber von verstorbenen Familienangehörigen auf den 1. November hin neu bepflanzt. Jetzt gibt es nur noch das Eine.

Der Blick über den Balsthaler Friedhof zeigt auf, dass sich die Reihen lichten. Bei der Urnengrabanlage und beim Gemeinschaftsgrab sind einige frische Blumen zu sehen. Und doch gibt es auch frische Erdbestattungen. Vielleicht ein kleines Zeichen für ein Umdenken?

Der Urnengrabteil auf dem Balsthaler Friedhof. Bruno Kissling

