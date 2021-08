Bergbeizen im Thal Die Thaler Bergrestaurants leiden unter dem Regenwetter: Vier Betriebe ziehen eine durchzogene Bilanz Pandemie und Regen – keine gute Kombination für Bergrestaurants im Thal. Wir haben bei vier Betrieben nach der Gemütslage gefragt. Rahel Bühler 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2021 ist bisher kein Beizenjahr. Zuerst mussten die Betriebe ihre Tore monatelang wegen der Pandemie geschlossen halten. Dann, im April, als die Terrassen öffnen durften, machte der Monat seinem Namen alle Ehre. Und jetzt, im Sommer, scheint der Regen nicht enden zu wollen. Welche Auswirkungen haben die Pandemie und das schlechte Wetter auf die Bergwirtschaften im Thal? Wir haben bei vier Betrieben nachgefragt.

Bergwirtschaft Güggel in Mümliswil-Ramiswil.

Bruno Kissling

Matthias und Isabelle Gygax führen die Bergwirtschaft Güggel in Mümliswil-Ramiswil seit 2007. «Am Donnerstag und Freitag kommen viele Pensionierte. Die Samstage sind bei uns ‹gäng ›ruhig, weil die Berufstätigen einkaufen oder sonstige Dinge erledigen müssen», sagt Isabelle Gygax. Seit Mitte April haben sie ihre Terrasse wieder geöffnet. War das Wetter schön, seien die Leute gekommen, sonst nicht.

«Die berufstätigen Leute wollen ja nicht im Inneren sitzen, wenn sie das sonst schon den ganzen Tag tun.»

Jetzt, im Sommer kumulierten sich die Besuche: An schönen Tagen sei sehr viel los, an schlechten sehr wenig. Gygax sagt, ihr sei auch ein verstärktes Bewusstsein für Unwettergefahren aufgefallen: «Früher haben die Leute ein Gewitter auf der Wanderung eher in Kauf genommen. Heute schauen sie, dass sie Zuhause sind, wenn es beginnt.» Familie Gygax betreibt den «Güggel» in dritter Generation. Die Wirtin ist überzeugt:

«Das Unwetter macht uns, als teilweise Selbstversorger, mehr aus, als die Pandemie. Arbeiten konnten wir immer. Aber im Winter werden wir fast kein Gemüse vorrätig haben.»

Alles anzeigen

Im Vergleich zum Vorjahr machen heuer wieder mehr Leute Ferien im Ausland. Auch das merke sie, sagt Gygax. Aber nicht in Form von weniger Gästen, sondern mehr Flugzeugen: «Unser Hof liegt im Landeanflug des Flughafens Basel. Manchmal drehen die Flugzeuge über unseren Köpfen Kreise, wenn sie in der Warteschlaufe zum Landen sind. Das kann schon sehr laut werden.»

Auch die Bergwirtschaft Bremgarten ob Balsthal hat seine Terrasse seit Mitte April wieder geöffnet. Bei Inhaber Franz Birrer klingt es ähnlich: «Auf der Terrasse lief bei dem schlechten Wetter im Frühling nichts.» Als sich das Wetter im frühen Sommer verbesserte, lief das Geschäft «nicht schlecht». Anders als in den anderen Jahren, hätten sich die Gäste heuer besser verteilt. Es seien nicht immer alle Gäste am Sonntag gekommen.

«Die Leute wollen den Menschenmengen aus dem Weg gehen»,

erklärt Birrer. Auch sein Familienbetrieb merke deutlich, dass wieder mehr Schweizer im Ausland Ferien machen.

Alles anzeigen

Die definitive Bilanz könne man aber erst zum Ende der Saison ziehen. «Im vorigen Jahr sah es auch lange nicht gut aus. Und trotzdem konnten wir die fehlenden Einnahmen im Sommer, als wir wieder öffnen durften, kompensieren. Das ist erstaunlich.»

Bergwirtschaft Hinter Brandberg.

Lucien Fluri

Rahel Degen bewirtschaftet seit April 2020 zusammen mit Schaggi Vogt die Bergwirtschaft Hinter Brandberg in Herbetswil. «Bei diesem schlechten Wetter war der erste Monat nach der Öffnung mühsam.» Die Begeisterung der Leute habe sie aber trotzdem erstaunt:

«Wir dachten, bei schlechtem Wetter käme gar niemand. Aber manche sind tatsächlich im Regen auf der Terrasse gesessen.»

Seit Ende Mai hat der «hinger Brang», wie er im Thaler Dialekt genannt wird, wieder komplett offen. «Im Vergleich zum vergangenen Jahr kommen aber weniger Gäste», sagt die Pächterin. Für Juli sei sehr wenig los. «Man merke, dass die Leute wieder ins Ausland fahren, wenn auch nur nach Italien». Letztes Jahr sei aber auch ein aussergewöhnlich gutes Jahr gewesen. Das habe sie auch von verschiedenen Nachbarn gehört.

Alles anzeigen

Die Bergwirtschaft Rinderweid in Holderbank war in den vergangenen zwei Wochen wegen der üblichen Sommerferien geschlossen. Seit Donnerstag läuft der Betrieb wieder. Man hoffe schon auf besseres Wetter und grössere Gesellschaften, sagt Therese Hartmeier. Sie hat die «Rinderweid» geführt, ehe ihr Sohn Oskar den Betrieb übernommen hat. Nun helfe sie dort aus, wo Not am Mann sei. «Den Frühling können wir abhacken, bei dem schlechten Wetter lief gar nichts.» Als sie dann den Innenbereich öffnen konnten, seien mehr Gäste gekommen:

«Die Leute haben das Bedürfnis, auswärts essen zu gehen. Das haben viele gesagt.»

Alles anzeigen

Die Bergwirtschaft Obere Wechten beim Passwang haben die Unwetter besonders getroffen. Wegen eines Hangrutschs ist die Zufahrt über die Limmernstrasse nicht möglich.

Andere machen jetzt, im Hochsommer, grad Ferien. So ist das Restaurant Guldenthal ab heute Samstag wieder geöffnet. Die «Obere Wengi» macht noch bis 15. August Betriebsferien.