Bell AG: 350 neue Stellen werden geschaffen

Bauvorhaben Investitionen von 650 Millionen Franken: Bis 2026 schafft die Bell 350 neue Stellen in Oensingen Die Bell Schweiz AG baut ihre Produktionsstätte in Oensingen massiv aus: Die Bauarbeiten am Tiefkühllager sowie am Parkhaus sind beinahe abgeschlossen. Der Spatenstich am Rindschlachthof erfolgte Anfang März. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.05.2022, 10.00 Uhr

Die Baustelle des neuen Rinderschlachthofs der Bell in Oensingen. Im Hintergrund ist der bisherige Schlachthof zu sehen. Bruno Kissling

Seit 1971 betreibt die Bell Schweiz AG in Oensingen einen Standort. Es handelt sich dabei um einen Rinderschlachthof mit angeschlossenem Verarbeitungsbetrieb für die Rindfleischproduktion. Das heutige Fleischzentrum entstand in mehreren Etappen. Die Produktionsstätte eignet sich aber nicht für einen längerfristigen Weiterbetrieb, weshalb Erneuerungen zwingend notwendig sind.

Die anstehenden Bauarbeiten dienen nicht nur der Modernisierung, sondern führen zu einem massiven Ausbau der heutigen Infrastruktur: Neue Firmengebäude entstehen entlang der Dünnernstrasse und auf dem Areal Hohlinde. Fabian Vetsch, Mediensprecher der Bell Food Group, meint zur Modernisierung:

«Mit den Investitionen will die Bell Food Group ihre führende Position im Schweizer Fleischmarkt langfristig sichern und setzt ein Zeichen für den Produktionsstandort Schweiz.»

Ausbauprojekt der Bell in Oensingen. Bell

Oensingen wird zum wichtigsten Standort für Frischfleisch

Auf dem ersten Areal an der Dünnernstrasse 27 entsteht ein neuer Rinderschlachthof. Der bestehende Schlachthof wird teilweise zurückgebaut. Ein Neubau sei gemäss Vetscher nötig, da der bestehende Betrieb sich wegen der Platzverhältnisse und der Bausubstanz nicht mehr für die Anforderungen der Zukunft anpassen liesse.

Anfang März 2022 erfolgte der Spatenstich plangemäss. Die Bauarbeiten seien aktuell nicht weit fortgeschritten. Die Baugrube wird derzeit ausgehoben. Verlaufen die Bauarbeiten nach Plan, soll der Schlachthof bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden. Die Verarbeitungskapazität des Schlachthofes wird wegen des Neubaus deutlich ansteigen. Eine Steigerung von heute 750 Rinder auf maximal 1100 Rinder pro Tag ist angedacht, was der Produktionskapazität von 220 Tonnen Rindfleischprodukten am Tag entspricht.

Aushubarbeiten werden erledigt. Die Baustelle beim Rinderschlachthof der Bell in Oensingen. Bruno Kissling

Auf dem zweiten Areal Hohlinden entsteht ein neues Produktions- und Logistikzentrum. Dieses besteht gleich aus vier Neubauten. In einer ersten Phase werden ein Parkhaus und ein Tiefkühllager gebaut. Bis 2026 folgt der Bau einer Kommissionierungsplattform und eines Slicer-Centers. So wird Oensingen für die Bell zum wichtigsten Standort für Frischfleisch in der Schweiz.

Die Bauarbeiten am neuen Tiefkühllager und am Parkhaus der Bell sind weit fortgeschritten. Bruno Kissling

Die Bauarbeiten am Parkhaus und dem Tiefkühllager sind bereits im Gange und beinahe abgeschlossen. «Das Parkhaus wird im Juni 2022 vollständig in Betrieb genommen», bestätigt Vetscher. 1200 Einstellplätze habe das Parkhaus.

Noch weiter fortgeschritten ist der Bau des Tiefkühllagers. Zurzeit startet die Inbetriebnahme des neuen Tiefkühllagers. «Der Vollbetrieb ist ab dem zweiten Quartal 2023 geplant», so Vetscher.

650 Millionen kostet das Bauvorhaben

Die Bell investiert in die Bauprojekte auf den beiden Arealen über 650 Millionen Franken. «Oensingen wird neben dem Hauptsitz in Basel zum grössten und wichtigsten Standort der Bell Food Group in der Schweiz», erläutert Vetscher. Obschon im neuen Betrieb hochmoderne, automatisierte IT- und Produktionsinfrastruktur zum Einsatz käme, steige der Bestand an Mitarbeitern signifikant an. Am Ende des Standortsausbaus 2026 steige die Anzahl Mitarbeitenden von heute 650 auf 1000 an.

