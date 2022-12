Belässt tiefe Steuern 690'000 Franken im Minus: Härkingen rechnet 2023 mit einem Defizit – belässt aber die tiefen Steuersätze 36 Stimmbürger beteiligten sich an der reich befrachteten, dreieinhalbstündigen Gemeindeversammlung. Sie stimmten allen Anträgen des Gemeinderates zu. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 14.12.2022, 16.00 Uhr

Luftaufnahme von Härkingen - Blick vom Gebiet Lochmatten im Südwesten in Richtung Osten auf das Dorf. Mit 89 Steuerprozenten ist Härkingen die steuergünstigste Gemeinde im Gäu. Bruno Kissling

Das Härkinger Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von 690’300 Franken aus. Bezüglich Teuerung wurden 3 Prozent auf allen Löhnen berücksichtigt. Mittlerweile ist aber bekannt, dass für die Lehrerlöhne lediglich eine Teuerung von 1,5 Prozent einberechnet werden muss. Entsprechend werde sich das Budget noch etwas reduzieren, wurde an der Budgetgemeindeversammlung am Dienstagabend gesagt. Als Gründe, die für das Defizit verantwortlich sind, wurden unter anderem die gestiegenen Personalkosten genannt.

Auch der Bereich Bildung erhöht sich gegenüber dem letzten Budget, da ein dritter Kindergarten geführt werden muss und der Beitrag an die Kreisschule Gäu wegen zusätzlicher Klassen um 154’000 Franken höher ausfällt. Die Kosten für die Auslagerung der Bauverwaltung betragen 107’000 Franken und die Auslagerung der Bauabnahmen sind mit 42’000 Franken budgetiert. Ab 1.8.2023 sollen Beiträge in der Höhe von 20’000 Franken an familienergänzende Kinderbetreuung bezahlt werden.

Mindererträge aufgrund von «Jetz si mir draa»

Auf Neujahr wird der Gegenvorschlag zur Initiative «Jetz si mir draa» in Kraft gesetzt. Dies bedeutet für Härkingen bei den Steuern der natürlichen Personen Mindereinnahmen von jährlich 125’000 Franken. Bei den juristischen Personen konnten gegenüber dem Vorjahresbudget 750’000 Franken Mehreinnahmen budgetiert werden. Vorerst muss auch auf die Gewinnausschüttung der HEnergie Härkingen von 150’000 Franken verzichtet werden.

Gemeindepräsident André Grolimund hielt bei den Ausführungen zum Budget noch fest: «Wichtig ist es bezüglich Budget 2023 zu erwähnen, dass die Jahresrechnung 2022 gemäss aktuellster Prognose wohl ausgeglichen abschliessen wird. Budgetiert war 2022 ein Aufwandüberschuss von rund 455’000 Franken. Wir schliessen also einmal mehr, zumindest Stand heute, besser ab als vorgesehen.»

Bei den budgetierten Nettoinvestitionen von 3,3 Millionen Franken macht der Neubau der Turnhalle für 3 Millionen Franken den grössten Anteil aus.

Der Gemeinderat stellte den Antrag, die Steuersätze für natürliche und juristische Personen bei 89 Prozent zu belassen. Die Versammlung folgte allen Anträgen des Gemeinderates und stimmte Budget, Investitionsrechnung und Steuersatz grossmehrheitlich zu.

Neues Baureglement und Gebühren Bauverwaltung genehmigt

Verabschiedet wurden Änderungen im Baureglement und im Gebührenreglement der Bauverwaltung. Zum Thema Bauverwaltung Härkingen ist zu erwähnen, dass der Gemeinderat seit einiger Zeit beabsichtigt, die Aufgaben der Bauverwaltung von der Funktion der Gemeindeschreiberei zu entkoppeln, da die Aufgaben im Baubereich in den letzten Jahren stets komplexer und zeitintensiver wurden.

Knapp 60 Baugesuche werden in Härkingen pro Jahr bearbeitet. «Diese immense Arbeit in einem kleinen Teilzeitpensum nebst den Aufgaben der Gemeindeschreiberei fristgerecht zu erledigen ist nicht mehr zeitgemäss und lässt sich nicht zuletzt aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen nicht mehr bewerkstelligen», wurde der Bevölkerung schon länger via Info-Blatt mitgeteilt. Deshalb strebt der Gemeinderat im Bereich der Bauverwaltung mittelfristig eine Zusammenarbeit mit einer anderen Gemeinde - zum Beispiel mit Egerkingen - an. Momentan ist die Bauverwaltung an die Firma Geopunkt AG in Biberist ausgelagert.

Subventionierung familienergänzende Kinderbetreuung

Vor einem Jahr hat der Härkinger Gemeinderat beschlossen, das Thema familienergänzender Familienbetreuung in der Gemeinde näher zu untersuchen. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Yvette Portmann wurde ins Leben gerufen. In der Folge wurde ein Reglement mit dem System KiBon, welches bereits bekannt ist, ausgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt. Die Versammlung konnte dem Antrag des Gemeinderates grossmehrheitlich zustimmen. Das Inkrafttreten ist auf 1.8.2023 vorgesehen.

Personalaufstockung in Verwaltung und Hauswartung

Gemeindepräsident André Grolimund informierte, dass sich der Gemeinderat in den letzten Monaten intensiv mit der Rekrutierung von neuem Personal beschäftigt habe. Dies sei aufgrund von bereits erfolgten oder noch zu erfolgenden Pensionierungen oder «natürlichen» Abgängen nötig gewesen. «Nun ist der Gemeinderat froh, alle Personalfragen geklärt zu haben, so dass die Gemeinde jetzt über eine tatkräftige Mannschaft verfügt».

Nötig sei eine Pensenaufstockung auch, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen Rechnung zu tragen. Der Gemeinderat schlägt vor, die Pensen des Personals für den technischen Dienst von 375 Stellenprozent auf 440 zu erhöhen; diejenigen der Verwaltung von 350 auf 390 Stellenprozente. Auch diesem Antrag folgte die Gemeindeversammlung grossmehrheitlich.

