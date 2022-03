Restaurant Rössli in Matzendorf schliesst nach 8 Jahren

Beizensterben «Ich ging davon aus, bis zur Pension hierzubleiben» – doch nun schliesst das «Rössli» in Matzendorf Daniela Chondros und Urs Moser verlassen nach acht Jahren das «Rössli» in Matzendorf. Die Coronapandemie machte der Crew einen Strich durch die Rechnung. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Daniela Chondros und Urs Moser wollen im März ihren Gästen noch einmal ein kulinarisches Feuerwerk bieten. Philipp Kissling

Was am 17. Januar 2014 angefangen hatte, geht am kommenden 31. März zu Ende: Daniela Chondros und Urs Moser haben den Pachtvertrag im Restaurant Rössli in Matzendorf gekündigt. Sie geben die Selbstständigkeit auf und begeben sich auf Stellensuche. Per 1. Mai will sie im Service etwas finden, er als Koch.

Das Ende ist keine Notbremse, aber doch ein bewusster Schlussstrich, dem die Auswirkungen der Pandemiemassnahmen zu Grunde liegen. Chondros’ und Mosers «Rössli» war prima gelaufen, die Geschäftspartner erfreuten sich einer treuen Stammkundschaft und waren trotz des enormen Pensums zufrieden. Urs Moser sagt:

«Ich ging eigentlich davon aus, bis zur Pension hierzubleiben.»

Das lästige Coronavirus spuckte dem Koch nun ordentlich in die Suppe. Der Sommer 2021 sei noch zu machen gewesen, danach aber hätten die Zertifikatspflicht für rund 70 Prozent weniger Umsatz und die Verschärfung der Regeln mit 2G für noch trübere Aussichten gesorgt. Ende Dezember entschieden sich Chondros und Moser aufzuhören.

Abwechslung auf der Speisekarte

Das Credo im «Rössli» war regional und saisonal. Wann immer möglich, gab es Gemüse aus der Vebo-Gärtnerei im Dorf und Produkte aus dem Naturpark Thal. Die Gäste liebten die Abwechslung. Nebst griechischen Spezialitäten in den Sommermonaten waren etwa Miesmuscheln, die Märchenmenus und Suure Mocke im Angebot. Am meisten los war im «Rössli» über Mittag oder abends am Wochenende, wichtig waren zudem Bankette, Geburtstags- und Trauerfeiern oder Generalversammlungen.

Daniela Chondros, Jahrgang 1969, und Urs Moser, Jahrgang 1963, hatten sich vor drei Jahrzehnten bei der Arbeit im Niederbipper «Drei Brunnen» kennen gelernt. Erst Jahre später sollten sie sich im «Sternen» in Matzendorf wieder über den Weg laufen. Dann ergab sich die Möglichkeit im «Rössli», worauf eines zum anderen kam.

Dass die Pandemie die funktionierende Geschäftspartnerschaft beendet, verarbeiten beide unterschiedlich. «Für mich», sagt Moser offenherzig, «ist es auch eine Art persönliches Versagen.» Es wurmt ihn, dass in der schwierigen Situation das Aus als logische Konsequenz unabwendbar blieb.

Chondros’ Naturell ist anders, sie schaute bald nach vorne und sieht «eine Chance auf etwas Neues». Die unmittelbare persönliche Zukunft ist noch offen, mit Sicherheit wird aber keine Langeweile aufkommen, dafür verliefen ihrer beider Leben zu spannend.

Wanderjahre mit zwei Koffern und die grosse Liebe auf Kos

Urs Moser, in Balsthal und Rothrist gross geworden, hat bei seiner Berufswahl zweifellos ins Schwarze getroffen, sonst würde er heute kaum mehr in der Küche stehen. Sein Hab und Gut passte viele Jahre lang in zwei Koffer, der eine für Berufskleidung und -messer, der andere für den Rest. Mehr brauchte er nicht in seinen Wanderjahren, die ihn in Häuser nach Zermatt, Montreux, Interlaken, St.Moritz, Basel oder Bern führten.

Die Lehre begann er im «Beau Rivage» in Interlaken. Das Grand Hotel war damals ein Sommerbetrieb, und der Kochstift musste sich selber einen Winterbetrieb suchen, um die Lehre durchziehen zu können.

«Ich schrieb 50, 60 Bewerbungen und hatte mit der allerletzten Bewerbung, beim ‹Suvretta House› in St.Moritz, Erfolg.»

Zum «Suvretta House» gehörten damals 350 Mitarbeitende, in der Küche standen 70 Köche und drei Lernende. «Auf die Welt gekommen», wie Moser es ausdrückt, «bin ich aber später, als ich in Breitenbach im Restaurant Schwarzbueb, das meine Mutter führte, als Alleinkoch tätig war.» Seither weiss er, dass Vorbereitung und Organisation alles sind, wenn man auf sich allein gestellt den Kochlöffel schwingt.

Die junge Daniela Chondros, die in Matzendorf aufgewachsen war, absolvierte beim «Hundertöufi» der PTT eine Ausbildung zur Telefonistin, aber nur, weil man erst mit 18 die Ausbildung zur Krankenschwester in Angriff nehmen konnte. Später machte sie die Reiseleiterschule, und bei ihrem ersten Einsatz, einer Reise auf die griechische Insel Kos, veränderte sich ihr Leben auf einen Schlag.

Chondros, die damals Gerber hiess, verliebte sich in einen Griechen. Sie blieb, heiratete, wurde dreifache Mutter, arbeitete in einem Hotel und lernte die griechische Kulinarik kennen.

Erst als ihre Kinder den Wunsch äusserten, in der Schweiz eine Ausbildung zu starten, kehrte sie in die Heimat zurück. Chondros ist heute zweifache Grossmutter und irgendwann in nicht mehr allzu ferner Zukunft will sie nach Kos, wo ihr Mann noch immer ein Fensterbauunternehmen mit vier Angestellten führt, zurückkehren.

Bevor im «Rössli» das Licht gelöscht wird, soll es im März nochmals ein kulinarisches Feuerwerk geben. Auf dem Programm stehen die griechischen Spezialitäten, mit denen sich die Crew in den acht Jahren ihres Wirkens einen Namen gemacht hat: Crevetten, Moussaka, Zaziki kommen ebenso noch einmal auf den Menuplan wie der beliebte Octopussalat.

Am 31. März werden Chondros und Moser wehmütig, aber zufrieden auf das kleine Glück von acht Jahren «Rössli» anstossen, natürlich mit griechischem Wein – und vielleicht auch zu den berühmten Klängen von Udo Jürgens.

