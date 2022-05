Tele M1

Beim Wandern abgestürzt Tödlicher Unfall im Welschenrohr – ohne Schuhe gewandert? Zwei junge Wanderer sind am Sonntag im solothurnischen Welschenrohr in felsigem Gelände abgestürzt. Wahrscheinlich hatten sie den Wanderpfad verlassen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Online-Redaktion 09.05.2022, 19.44 Uhr

Durch Hilferufe war am Sonntagnachmittag ein Hüttenwart auf eine 20-Jährige Wandererin aufmerksam geworden. Er fand die verletzte Frau in einer stark abschüssigen Felspassagen, vom «Grünholz-Parkplatz» in Welschenrohr.