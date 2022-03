Baustelle: Lindenalle Balsthal ist bald wieder einfach befahrbar

Baustelle Nächste Woche verschwindet die mobile Ampel auf der Lindenallee in Balsthal Bald werden die Bauarbeiten an der Kantonsstrasse in Balsthal abgeschlossen. Projektleiter Lothar Bürgi zieht ein durchwegs positives Fazit. Dennoch ist schon jetzt klar: Im Sommer wird nochmals zwei Wochen gebaut. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Ab nächster Woche ist die Lindenalle in Balsthal wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Noch wird aber geteert. Fabio Baranzini

Gute Nachrichten für alle Autofahrerinnen und Autofahrer in Balsthal: Im Verlauf der nächsten Woche verschwindet die temporäre Ampel auf der Kantonsstrasse, die Lindenallee, die aktuell im Bereich der Postfiliale steht. In diesen Tagen werden nämlich die letzten zirka 100 Meter Strassenbelag erneuert. Damit enden die rund 13-monatigen Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Kantonsstrasse vom Kreisel bei Thalbrücke bis zum Zollhusgässli.

Neben der Erneuerung des Strassenbelags und einigen Werkleitungen auf einer Strecke von knapp 650 Metern wurden zwei neue Mittelinseln bei den Fussgängerstreifen bei der Post und beim Demenzzentrum Lindenpark gebaut. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses bei der Einfahrt zum Demenzzentrum wurde eine Abbiegehilfe in Form eines Mehrzweckstreifens umgesetzt.

Auf der ganzen Länge hat man zudem die Trottoirs erneuert und bis zur Post auf beiden Seiten einen Fahrradstreifen realisiert, den es zuvor noch nicht gegeben hat. Lothar Bürgi, Leiter Gesamtprojekte beim Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn, sagt:

Lothar Bürgi. Bruno Kissling

«Damit wir diesen Velostreifen auf beiden Seiten bauen konnten, haben wir die Breite der Fahrbahn auf der Kantonsstrasse und die Breite der Trottoirs leicht angepasst.»

Weiter musste der Platz vor der Post angepasst werden, was in Absprache mit der Post eine Reduktion auf drei Parkplätze nach sich gezogen hat.

Budget und Zeitplan eingehalten

Bürgi war verantwortlich für das Sanierungsprojekt in Balsthal, das in der Ausführung insgesamt 2,9 Millionen Franken (ohne Werkleitungen Dritter) gekostet hat. Praktisch der gesamte Betrag wird vom Kanton übernommen, da die Strassenbauarbeiten allesamt an der Kantonsstrasse vorgenommen wurden.

Bürgi zieht ein positives Fazit von den Bauarbeiten der letzten dreizehn Monate. «Wir konnten alle Termine und das Budget wie geplant einhalten. Besonders erfreulich ist, dass es keine Verkehrsunfälle gab und es auch auf der Baustelle zu keinerlei Zwischenfällen gekommen ist.»

Die Hauptherausforderung der gesamten Bauphase waren für den Projektleiter Bürgi die Bauarbeiten vom Kreisel bei Thalbrücke bis zur Post, die im letzten Jahr im Zeitraum von Februar bis Ende August über die Bühne gegangen sind.

«Wir konnten in diesem Streckenabschnitt nicht mit einer mobilen Ampel und einer einseitig gesperrten Strasse arbeiten, um den Strassenbelag zu erneuern.»

Die Strasse umfasste eine neue Tragschicht, die 40 Jahre halten soll. Fabio Baranzini

Dies weil der Rückstau in den Kreisel sonst den gesamten Verkehr in der Klus zum Erliegen gebracht hätte. Also habe man die Umfahrungsvariante umsetzen müssen. Das sei einerseits für die Anstösser der Umleitung unangenehm gewesen und habe andererseits sehr viel Vorbereitungszeit benötigte, um mit allen Beteiligten die nötigen Absprachen zu treffen.

Geholfen habe, dass die Bauzeit durch die Umleitung um sieben Monate verringert werden konnte. «Alle Beteiligten und Betroffenen waren sehr froh, als wir diese Etappe der Sanierungsarbeiten abschliessen konnten.»

Im Sommer kommt der Deckbelag

Auch wenn im Verlauf der nächsten Woche die mobile Ampel abgebaut wird und der Verkehr auf der Kantonsstrasse wieder beidspurig ohne Einschränkungen durch Balsthal geführt werden kann, sind die Bauarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen. Während der Sommerferien muss auf der gesamten Strecke, die jetzt saniert wurde, noch der Deckbelag aufgetragen werden.

Im Sommer folgt dann der Einbau der Deckschicht. Fabio Baranzini

Aktuell sind erst die Tragschicht, die rund 40 Jahre halten sollte, und die Binderschicht, die der Verkehrsbelastung für die nächsten 30 Jahre standhalten sollte, gebaut worden.

«Damit wir den Deckbelag einbauen können, werden im Sommer nochmals Arbeiten anfallen, die rund zwei Wochen in Anspruch nehmen werden. Aktuell läuft die Detailplanung, wie wir diese Arbeiten umsetzen wollen», sagt Bürgi. Der Deckbelag, der eine Lärm absorbierende Wirkung haben wird, soll dann für die nächsten 15 Jahre halten.

