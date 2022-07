Neuendorf: Katholische Kirche kann Pfarreiheim bauen

Bauprojekt Millionen-Kredit bewilligt: Die katholische Kirche Neuendorf kann das neue Pfarreiheim bauen Für 2,7 Millionen Franken möchte die römisch-katholische Kirche Neuendorf ein neues Pfarreiheim im Dorf bauen. Die an der Versammlung anwesenden 69 Stimmberechtigten hiessen das Vorhaben mit einer Enthaltung gut. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Im neuen Pfarreiheim in Neuendorf sollen bis zu 150 Personen verpflegt werden können. Visualisierung: zvg

Die Versammlung der Kirchgemeinde Neuendorf zeigte es eindrücklich: Steht ein grosses Bauvorhaben auf der Traktandenliste, ist das Interesse der Stimmberechtigten gross. 69 Stimmberechtigte nahmen an der Versammlung teil.

Der Grund für die vielen Anwesenden war der geplante Neubau des Pfarreiheims. Seit der Schliessung des Restaurants Kreuz fehlt dem Dorf ein Saal für Vereinsanlässe. Die römisch-katholische Kirche möchte diesem Problem mit einem neuen Pfarreiheim Abhilfe schaffen. Es soll ein Pfarreiheim für alle Katholikinnen und Katholiken entstehen, aber auch dem ganzen Dorf dienen.

Deswegen fand im vergangenen Herbst ein Wettbewerb, an dem fünf Architektenteams teilnahmen, statt. Es soll einen zweckmässigen Bau geben, in dem sich die Mitglieder zu spirituellen und weltlichen Anlässen treffen können. Bis zu 150 Personen sollen verpflegt werden können. Der Neubau soll Räume für Besprechungen, Gesangsproben, Gemeindeversammlungen, Vorträge und Bastelarbeiten bieten. Es wird südöstlich der Kirche am Chilchweg gebaut.

Der Spatenstich soll 2023 erfolgen

Mit einer Mehrheit von 68 Stimmen und nur einer Enthaltung wurde der Baukredit in der Höhe von 2,7 Millionen Franken für das Pfarreiheim gutgeheissen. Ursula Lötscher sagt:

«Dies bezeugt über alle Generationen hinweg, wie nötig und gewünscht ein solcher Bau in Neuendorf ist.»

Zwei Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung hat ein letzter Infoabend stattgefunden, an dem das Projekt ausführlich vorgestellt wurde.

Hinter dem Vorhaben steckt eine inzwischen 30-jährige Geschichte: Damals scheiterte der Plan vom Bau eines Pfarreiheims an den Finanzen, darum wurden über Jahre laufend Rückstellungen getätigt. Vor rund 13 Jahren hat die Kirchgemeinde beschlossen, die Rückstellungen zuerst in das renovationsbedürftige Pfarrhaus zu stecken. Danach wurden erneut kontinuierlich Rückstellungen gebildet, die sich, Stand heute, auf 1,26 Millionen Franken belaufen.

Trotz der schwierigen Situation rund um Kosten und Terminsicherheit will der Neuendörfer Kirchgemeinderat an der Realisierung des Neubaus festhalten. Der Spatenstich soll 2023 und die Fertigstellung und Übergabe an die Kirchgemeinde im Sommer 2024 erfolgen.

Südlich der Kirche und des Friedhofs soll das neue Pfarreiheim gebaut werden. Bruno Kissling

Weiter möchte der Kirchgemeinderat die Gelegenheit nutzen und auf das Dach des Pfarreiheims eine Fotovoltaikanlage bauen. Diesem Kredit hiessen die anwesenden Stimmberechtigten einstimmig gut. Damit kann die Solaranlage zusammen mit dem Bau realisiert werden.

Die gebildete Baukommission und der Kirchgemeinderat seien sich bewusst, dass für den Neubau Steuergelder verwendet werden, sagt Lötscher. Bei der Planung und der Ausführung werde weiterhin auf Qualität gesetzt, aber nicht zu jedem Preis.

«Wir werden viele Diskussionen führen und versuchen, das Beste herauszuholen.»

