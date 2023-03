Bauland Ein Entwicklungsgebiet für Aedermannsdorf: Gegen die Umzonung der Löwenmatte wurden Unterschriften gesammelt Die unüberbaute Löwenmatte mitten in Aedermannsdorf soll umgezont werden. Doch das Vorhaben stösst auf Widerstand im Dorf. Worum geht es? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 27.03.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Löwenmatte mit Blick auf die Kirche von Aedermannsdorf. Bild: Bruno Kissling

In Aedermannsdorf steht eine Ortsplanungsrevision an. Die Löwenmatte, eine unbebaute Grünfläche im Dorfzentrum, ist im räumlichen Leitbild der Gemeinde als Gebiet festgelegt, für das eine spezielle Kernzone geprüft werden soll. Sie wird als «Schlüsselgebiet der Ortsplanung» bezeichnet. Die beiden Grundstücke auf dem Gebiet umfassen 4360 Quadratmeter und sind im Besitz der Gemeinde. Das Land wird derzeit als Weide genutzt.

Gemeindepräsident Bruno Born erklärt: «Bislang befindet sich die Löwenmatte in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, dort dürften zum Beispiel nur Schulhäuser, Mehrzweckanlagen oder Altersheime gebaut werden.» Doch in den nächsten Jahren habe man in Aedermannsdorf keinen Bedarf für solche Neubauten. Für den Planungshorizont der aktuellen Ortsplanungsrevision rechnet die Gemeinde im Jahr 2037 mit 640 Einwohnern – Ende 2022 waren es 589.

Gemeindepräsident Bruno Born. Bild: Michel Lüthi

Handkehrum verfügt die Gemeinde aber kaum über leere Wohnungen und über Baulandreserven. Viele unbebaute Parzellen befinden sich laut Born in Privatbesitz, seien aber nicht käuflich und somit nicht überbaubar.

«Es ist heutzutage sowieso schwierig, überhaupt noch Bauland einzuzonen», sagt der Gemeindepräsident. Die Hürden für die Schaffung neuer Wohnzonen seien wegen des neuen Raumplanungsgesetzes stark gestiegen und müssten gegenüber dem Kanton gut begründet werden. Das sei dem Gemeinderat offenbar gelungen, so Born: «Der Kanton hat uns gegenüber signalisiert, dass wir die Löwenmatte in eine Kernzone umzonen könnten.»

Alles anzeigen

Die Gemeinde hat eine Variantenstudie zur Bebauung der Löwenmatte in Auftrag gegeben. Diese ist im Sommer 2021 erschienen. Darin wurden drei Varianten überprüft: eine Überbauung mit Einfamilienhäusern, eine mit Mehrfamilienhäusern und ein Mix aus Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Ein reines Einfamilienhausquartier wird von vornherein verworfen. Denn: Diese gibt es in Aedermannsdorf bereits ausreichend, ein solches würde laut Born nicht bewilligt. Und es wird nach einer Möglichkeit gesucht, den Generationenwechsel in diesen Quartieren zu beschleunigen.

In der Variantenstudie heisst es dazu: «Ältere Paare oder alleinstehende ältere Personen in Einfamilienhäusern finden in Aedermannsdorf heute kaum altersgerechten Wohnraum. Jugendliche, die das Einfamilienhaus der Eltern verlassen möchten, müssen mangels entsprechendem Wohnangebot in Aedermannsdorf auf andere Gemeinden ausweichen.»

Bevorzugt wird die Mix-Variante. Doch der Gemeindepräsident betont: «Im Moment gibt es noch gar kein konkretes Projekt.»

Mit der Umzonung der Löwenmatte soll lediglich die Grundlage für eine mögliche Weiterentwicklung geschaffen und so der Problematik der fehlenden Baulandreserven entgegengewirkt werden. «Für eine Überbauung müssten dann erst noch Investoren gefunden werden», sagt Born.

Mit der Umzonung der Löwenmatte soll dereinst eine Überbauung möglich sein. Bild: Bruno Kissling

Mitte März hat ein Informationsanlass über die geplante Umzonung der Löwenmatte stattgefunden. Dies, weil zuvor im Dorf Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt worden waren. Über 60 Aedermannsdörferinnen und Aedermannsdörfer haben die Petition laut Born unterschrieben.

«Die Unterzeichner haben wir persönlich zur Infoveranstaltung eingeladen», sagt der Gemeindepräsident. Zusätzlich wurden in alle Haushalte im Dorf Flugblätter verteilt. Es hätten denn rund 60 Personen am Anlass teilgenommen. Er habe den Eindruck, dass die Leute jetzt besser über das Vorhaben informiert seien, sagt Born. Man habe einigen die Angst nehmen können, dass bereits ein fixfertiges Projekt vorliege.

Derzeit läuft die Überarbeitung nach der öffentlichen Mitwirkung. Voraussichtlich im Mai soll die Ortsplanungsrevision öffentlich aufgelegt werden. Sofern keine Einsprachen eingehen, würde sie frühestens im Sommer zur Genehmigung an den Regierungsrat übergeben werden – das Okay könnte dann im Winter vorliegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen