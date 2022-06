Bauboom In Balsthal wird viel gebaut – welche Auswirkungen hat das auf die Gemeinde? Postilliongässli, Demenzzentrum, Sagi-Areal: In Balsthal wurden und werden derzeit grosse Bauprojekte realisiert. Das stösst in der Gemeinde nicht nur auf positives Echo. Gemeindepräsident Freddy Kreuchi zeigt auf einem Rundgang, wie das Dorf mit der Bautätigkeit umgeht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.06.2022, 17.55 Uhr

In Balsthal wird gebaut: Vorne das Demenzzentrum, gefolgt von der Überbauung Postilliongässli (weisse Häuser) und der Überbauung Sagi-Areal (beim roten Kranen). Bruno Kissling

6234 Menschen wohnen in Balsthal. Tendenz steigend. Denn die sich derzeit im Bau befindlichen 36 Wohnungen der neuen Überbauung auf dem ehemaligen Sagi-Areal bieten zusätzlichen Wohnraum mitten im Dorfzentrum.

Mit der Überbauung Postilliongässli wurden ebenfalls vor kurzem mehrere Mehrfamilienhäuser fertiggestellt. Ende 2019 hatte die Gemeinde 84 leere Wohnungen. Das entspricht 2,8 Prozent. Eine aktuellere Zahl dazu gibt es nicht.

Den Treiber für die starke Bautätigkeit in den vergangenen Jahren in seiner Gemeinde sieht Gemeindepräsident Freddy Kreuchi (31, FDP) in den tiefen Zinsen. Auf dem folgenden, anderthalbstündigen Rundgang wird Kreuchi stets von der Bautätigkeit sprechen – das Wort Bauboom ist ihm zu negativ behaftet.

Auf dem Weg zu den vier grossen Baustellen seit 2020 – der Lindenallee, dem Demenzzentrum, dem Postilliongässli und dem Sagi-Areal – sagt er:

«Es war günstig, an Geld heranzukommen. Für Privatpersonen und für Gemeinden.»

Zudem – und das muss er als Oberhaupt der Gemeinde ja anmerken – sei Balsthal gut angebunden an den öffentlichen Verkehr, habe mit den Schulen, dem Hallenbad oder der Badi ein grosses Angebot an Infrastruktur, verfüge über einen intakten Ortskern und viele Vereine.

Das Einzige, was nicht ideal ist, sei der Dorfeingang, von Oensingen her herkommend: das von Emissionen belastete Städtchen Klus. «Mit der Verkehrsanbindung und den dazugehörenden flankierenden Massnahmen wäre das Städtchen attraktiver geworden.» Doch nach dem Urteil von Dienstag sei dieses Thema zumindest vorderhand in weite Ferne gerückt.

Das Loch im Dorfbild ist verschwunden

Auf dem ehemaligen Sagi-Areal ragen die vier Mehrfamilienhäuser schon deutlich in die Höhe. 36 Wohnungen und Gewerberäume entstehen hier. Die Überbauung habe einem langen Prozess mit Wettbewerb und Gestaltungsplan standgehalten. Kreuchi ist überzeugt, mit dieser Überbauung entstehe ein Mehrwert für Balsthal.

«Einerseits ist das Loch im Dorfbild damit weg. Jedes Mal, wenn man daran vorbeifuhr, erinnerte es einem an den Brand von 2015, der das Lebenswerk der Familie Rütti zerstörte. Das machte traurig.»

Freddy Kreuchi vor der neuen Überbauung Sagi-Areal. Bruno Kissling

Andererseits bilden solche Wohnungen – nahe am Dorfzentrum, modern – attraktiven Wohnraum, so der Gemeindepräsident. Letztlich sorge guter Wohnraum auch für gute Steuerzahler. Kreuchi:

«Dass muss man halt schon auch sagen.»

Balsthal habe noch immer viel Grünraum, trotz reger Bautätigkeit, findet Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Auf dem Weg zum Demenzzentrum zeigt Kreuchi in die Gärten des Dorfzentrums:

«Trotz der Bautätigkeit: Wir haben immer noch viel grüne, grosszügige und schöne Gärten.»

Aber, und das sei halt eine Folge des Volkswillens: Durch das neue Raumplanungsgesetz, das 2014 in Kraft trat, verschwinden die grossen, grünen Flächen im Dorf. Dafür wachse die Siedlung nicht mehr nach aussen.

Der Bauboom löst auch kritische Stimmen aus

Die starke Bautätigkeit stösst im Thaler Bezirkshauptort auch auf Kritik: Balsthal verliere den Kern als Dorf, wachse zu stark, heisst es. Seit knapp einem Jahr präsidiert nun Kreuchi die Gemeinde. Er verstehe, dass die Bautätigkeit Unbehagen auslöse. Man darf kritisch sein, findet er:

«Kritik bringt uns als Planungsbehörde wieder auf den Boden zurück.»

Er mahnt aber auch, dass der Gemeinderat auf Bauvorhaben nur kleinen bedingten Einfluss habe: «Wir haben einen gültigen Zonenplan. Wenn ein Grundeigentümer oder ein Investor einen zonenkonformen Bauvorhaben präsentiert, müssen wir es genehmigen. Egal, was wir davon halten.»

Als Beispiel nennt er den geplanten Bau einer Industriehalle des Fleischverarbeitungskonzerns Centravo. Der 31-Jährige nennt ihn einen Industriebetrieb, wie er im Buche steht. Und ein solcher gehöre in die Industriezone. Erfüllt ein Bau die gesetzlichen Anforderungen, kann er gebaut werden. «Wir diskutieren nur die Rechtmässigkeit, keine ideologischen Aspekte.»

Man nähme aber die Kritik ernst und versuche, Lösungen zu finden, so der FDP-Politiker. Diesen Satz wird er während des Rundgangs mehrmals wiederholen.

Derzeit befindet sich die Gemeinde mitten in der Revision der Ortsplanung. Ein Thema, das während der ersten Auflage aufgekommen sei, sei der Fussballplatz Mühlefeld. Derzeit in der Bauzone liegend, kamen Begehren aus der Bevölkerung, den Sportplatz in Landwirtschaftszone umzuzonen.

«Die Entschädigung an den Landbesitzer würde die Gemeinde aber viel zu viel kosten und der Platz würde nach wie vor nicht der Gemeinde gehören», erklärt Kreuchi. In den Mitwirkungsgesprächen habe man versucht, diesen Umstand den Leuten zu erklären. Mit Erfolg, wie Kreuchi findet, «wir hatten nur acht Einsprachen».

Mit dem Nein zur Verkehrsanbindung Thal falle man in der Revision allerdings wieder zurück. Denn in den revidierten Zonenplan sei auch die Umfahrung miteingeflossen. Welche Zonen die tangierten Flächen erhalten, da die Umfahrung nun möglicherweise nicht realisiert werden kann, sei noch unklar.

Wiesen mit einheimischen Sträuchern statt englischer Rasen

Mittlerweile ist Kreuchi beim Demenzzentrum Lindenpark angelangt. Ein Leuchtturmprojekt, wie er es nennt. «Es hätte nichts Besseres auf diese Wiese hingebaut werden können.» Denn das Gebäude habe sowohl einen sozialen Nutzen als auch einen grünen Aspekt. «Rund um die drei Häuser gibt es keinen englischen Rasen, sondern Wiesen mit einheimischen Sträuchern und Bäumen», sagt er und zeigt auf eine Buche.

Beim Demenzzentrum entsteht ein Garten mit einheimischen Pflanzen. Bruno Kissling

Wenige Meter weiter östlich ein weiteres Paradebeispiel. Allerdings nicht für Biodiversität, sondern für innere Verdichtung. Die Überbauung Postilliongässli. «Hier gibt es viel Wohnraum auf wenig Fläche. Das ist die Zukunft.»

Gemeinde will Problem des fehlenden Schulraums beheben

Auf die Zukunft angesprochen, zeigt sich Kreuchi zurückhaltender: «Ich denke, die Bautätigkeit wird jetzt aber wieder abnehmen, weil man nicht mehr so einfach an Geld kommt.» Balsthal sei nach wie vor ein Dorf und werde es bleiben.

«Theoretisch bietet Balsthal Platz für 7000 Einwohner.»

Und wie sieht es denn mit den Auswirkungen aus, die der Bauboom auf die Infrastruktur der Gemeinde hat? Im Vordergrund steht natürlich der Schulraum. Balsthal hat zu wenig Schulzimmer, räumt Kreuchi unumwunden ein. Das Kreisschulhaus Falkenstein sei in einem schlechten Zustand. Man prüfe derzeit, wie man es sanieren kann.

Zudem sollen die die Zimmer, die die Oberstufe derzeit im Primarschulhaus Rainfeld für Hauswirtschaft und Werken braucht, ins Kreisschulhaus verlegt werden. Dann würden im Rainschulhaus Räume für die Primarstufe frei.

Balsthal untersucht derzeit auch alle anderen gemeindeeigenen Liegenschaften nach ihren Zuständen. Daraufhin will der Gemeinderat eine Strategie ausarbeiten, welche Gebäude saniert werden sollen.

Es ist nicht die einzige Strategie, die ansteht: Man ist auch daran, das freie Bauland, derzeit immerhin acht Hektaren, aufzuspüren und in der Bauland- und Liegenschaftsstrategie zusammenzufassen. Ziel davon sei es zu definieren, welches Bauland die Gemeinde vielleicht kaufen sollte. Kreuchi sagt: «Damit sind wir aber noch in den Kinderschuhen.»

