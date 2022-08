Egerkingen: Regiobank hat Filiale umgebaut

Bankenplatz «Region Egerkingen wächst überdurchschnittlich stark»: Deshalb investiert die Regiobank über eine Million im Gäu Die Regiobank setzt auf den Standort Egerkingen. Aus diesem Grund hat sie vor kurzem über eine Million Franken in den Umbau der Filiale an der Bahnhofstrasse investiert. Man glaube, dass die Region in Zukunft weiteres Wachstumspotenzial biete, sagt Markus Boss, der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Die Regiobank hat ihre Filiale in Egerkingen umgebaut. Bruno Kissling

Seit 16 Jahren ist die Regiobank mit Hauptsitz in Solothurn auch in Egerkingen tätig, um von dort aus die Kunden im Gäu zu betreuen. Der Standort ist etwas in die Jahre gekommen, weshalb die Regiobank entschieden hat, die Filiale zu sanieren und zu vergrössern. Die Bauarbeiten haben vier Monate in Anspruch genommen und wurden im vergangenen Mai abgeschlossen.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde die Kundenzone mit den Schaltern modernisiert und die Abgrenzung zwischen Kunden- und Mitarbeiterbereich an die neuen Sicherheitsstandards angepasst. Aber auch der Bereich für die Mitarbeitenden wurde ausgebaut. Ab sofort gibt es drei zusätzliche Sitzungszimmer und drei neue Arbeitsplätze. Damit dieser Ausbau möglich war, hat die Regiobank Räumlichkeiten im ersten Stock des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 9 hinzugenommen. Diese waren zuvor vermietet worden.

Mehr als doppelt so viele Mitarbeitende

Markus Boss. zvg

Doch wieso war der Um- und Ausbau, für den die Regiobank mehr als eine Million Franken investiert hat, überhaupt nötig? Markus Boss, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Regiobank, erklärt:

«Als wir vor über 15 Jahren am Standort Egerkingen begonnen haben, hatten wir vier Mitarbeitende vor Ort. Über die Jahre ist unser Geschäft stark gewachsen und mittlerweile arbeiten neun Personen fix in Egerkingen – entsprechend benötigen wir mehr Platz.»

Wer so viel Geld investiert, der muss auch überzeugt sein, dass der Standort langfristig erfolgreich sein wird. Das ist bei der Regiobank der Fall. «Egerkingen ist die Region, die in unserem Marktgebiet überdurchschnittlich stark wächst. Die Neukundengewinnung ist in Egerkingen im Moment am grössten», sagt Boss. Gefragt nach den Gründen führt Boss an, dass sein langjähriges Team in Egerkingen einen «sehr guten Job» mache und «gut vernetzt» sei.

«Das ist sehr wichtig, dann die Leute in Egerkingen und im Gäu kennen sich gut. Es läuft daher viel über Mund-zu-Mund-Propaganda.»

Potenzial für weiteres Wachstum

Am Standort Egerkingen ist nicht nur das Privatkundengeschäft der Regiobank gewachsen, sondern auch der Anteil der Firmenkunden ist gestiegen. «Wir hatten bei den Firmenkunden ein so grosses Wachstum, dass wir uns sogar entschieden haben, neu ein Firmenkunden-Team in Egerkingen zu platzieren. Zuvor hatten wir unsere Firmenkunden vom Hauptsitz in Solothurn aus betreut», sagt Boss.

Der neue Eingangsbereich der Regiobank in Egerkingen. Bruno Kissling

Er ist überzeugt, dass der Standort Egerkingen auch in Zukunft noch weiterwachsen wird. «Egerkingen und das Gäu gehören zu den Wachstumsregionen des Kantons Solothurn. Die Lage entlang der Autobahn ist gut und wenn wir weiterhin einen seriösen Job machen, besteht das Potenzial, dass wir weiterwachsen können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil uns die Konstellation der Banken im Raum Egerkingen in die Karten spielt.»

In Egerkingen selbst gibt es ausser der Regiobank nur noch eine Filiale der Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt. Die Konkurrenz hält sich also in Grenzen verglichen beispielsweise mit Oensingen. Dort betreiben die Raiffeisenbank, die Berner Kantonalbank und die Baloise Bank SoBa je eine eigene Filiale und auch die Clientis Bank im Thal AG mit Sitz in Balsthal mischt aktiv im Geschäft in Oensingen mit.

