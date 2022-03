Balsthaler erzählt aus seinem Alltag als Priester

Balsthal/Bümpliz Glaubensverlust, tiefe Wunden und die Heimat: Ein Solothurner Priester erzählt aus seinem Alltag In das typische Bild eines Priesters passt er nicht. Doch der Balsthaler Joel Eschmann (40) hat vor wenigen Jahren sein Leben auf den Kopf gestellt, um Priester zu werden. «Ich habe immer schon gespürt, dass das etwas ganz Besonderes ist», sagt er. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Eschmann: «Mit anderen Menschen zusammen zu sein, erfüllt mich.» wue

In seinen schicken Anzughosen und seinem hellblauen Hemd sitzt Joel Eschmann lässig da. Im Sitzungszimmer der katholischen Pfarrei St.Antonius in Bümpliz empfängt er seinen Besuch. Über die Priester in den Filmen schmunzelt er. «Wir sehen nicht alle so aus. Im Gegenteil.» Der ältere Herr mit langem, grauem Bart? Alles Vorurteile. Stereotypen.

Seine Geschichte beginnt im Thal. In einer Grossfamilie aufgewachsen, hat Eschmann schon als kleiner Junge gerne viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen gehabt. Er war vielseitig interessiert und einfach zu begeistern. Schon damals war Religion in seinem Leben präsent. Die frühen Besuche der katholischen Gottesdienste sind heute eine schöne Erinnerung: «Ich bin immer gerne in die Kirche gegangen. Oft konnte ich mithelfen», sagt er.

Vor neun Jahren folgte er seinem Herz

Dennoch entschied er sich zuerst für den Beruf des Lehrers. Später für eine Stelle als Schulleiter. Der grösste Sprung in seiner Karriere sollte noch folgen.

Vor neun Jahren beschloss der 40-Jährige, seinem Herz zu folgen – und stellte sein Leben, wie er es bisher kannte, auf den Kopf. Priester wollte er werden. Eschmann sagt:

«Ich habe immer schon gespürt, dass das etwas ganz Besonderes ist.»

Vor eineinhalb Jahren fand schliesslich seine Weihe zum Priester in der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn statt. Heute ist er sich sicher, er habe seine Berufung gefunden.

Joel Eschmann an seiner Weihe zum Priester. Archiv / Jose R.martinez

Was ihn zu diesem Schritt ermutigt hat? «Die Menschen», sagt er, ohne zu zögern, und ergänzt: «Mit anderen Menschen zusammen zu sein, erfüllt mich.» Genauso wie die Abwechslung. Seine Tage sehen immer anders aus. Einen strikten Ablauf gibt es nicht.

Einsamkeit ist immer wieder Thema

Neben den Tätigkeitsfeldern der Gottesdienste und des Sakraments der Versöhnung – der Beichte – gehört vor allem die Seelsorge zu seinem Alltag. Dabei begleite der Priester Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. «Das ist eine unglaublich schöne Aufgabe. Sie erfordert aber eine gewisse psychische und charakterliche Stärke», sagt er.

Oftmals besucht er Menschen, die ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin verloren haben. Dabei spreche man häufig über das Thema Einsamkeit. Eschmann sagt:

«Wenn sich das Ende des Lebens nähert und noch tiefe Wunden vorhanden sind, merken wir das. Zeit reicht manchmal nicht, um alle Wunden zu heilen.»

Die Gespräche sind ein Jonglieren zwischen Nähe und Distanz. Kalt würden sie ihn aber nie lassen. Denn: «Jemand, der nicht empathisch ist, kann nicht Priester sein.» Die hohe Belastbarkeit heisst aber nicht, dass Priester auf sich allein gestellt sind. Auch für sie sei es wichtig, mit einer geistlichen Begleitung sprechen zu können. Dies, nicht nur bei Problemen, sondern auch im Alltag. «Vieles, das ich erlebe, kann ich zudem bei Gott deponieren. Das gibt mir Kraft», sagt er.

In seinem Alltag ist der Balsthaler nicht nur mit Trauer konfrontiert. Viele schöne Momente wie etwa Hochzeiten und Taufen gehören dazu. Auch Einsätze in der Jugendarbeit macht der ehemalige Schulleiter gerne. Doch Religion hat vor allem in jungen Kreisen nicht mehr den Stellenwert, den sie einmal hatte. Zumindest scheint das der Fall zu sein. Eschmann sagt:

«Wir machen eine einfache Gleichung. Weniger Junge im Gottesdienst heisst weniger Gläubige unter Jungen. Das stimmt so nicht.»

Die Traditionen würden in den Familien nicht mehr automatisch gelebt und viele wüssten nicht, wie sie ihren Glauben ausdrücken können. Dabei liege das Problem nicht bei den Jungen. «Es fehlen erwachsene Vorbilder. Wenn Eltern zum Beispiel nie beten, ist es als Kind schwierig, den Zugang zu finden.»

In seiner Kindheit habe er beim Abendessen oft mit seinen Eltern über den Glauben gesprochen. Heute werde der Glaube zu wenig ins alltägliche Leben integriert. Die Kirche werde als Ort des Glaubens gesehen, nicht etwa das Leben.

Die Gesellschaft ist in einem rasenden Tempo unterwegs. Themen, über die lange nicht gesprochen wurde, werden plötzlich enttabuisiert. Der Kirche wird vorgeworfen, sie hinke hinterher. «Sie müssen verstehen, in zehn Jahren ändert sich in der Kirche nicht viel», sagt er.

Innerhalb der Kirche stelle sich die Frage, ob sie sich der Gesellschaft anpassen soll oder ob sie ihre Traditionen hochhalten soll. Früher war die Kirche jahrhundertelang ein Sinnbild für Innovation. Das wüssten heute viele nicht.

Das Herz schlage für die Heimat

«Vielleicht müssen wir die traditionellen Prinzipien neu übersetzen», sagt er. Innerhalb der Gemeinschaft seien die Meinungen gespalten. Eine richtige Lösung gibt es nicht – wichtiger sei der Dialog. «Der Glaube an sich ist nicht veränderbar, aber wie wir ihn ausdrücken schon», sagt er.

In einem städtischen Gebiet wie Bümpliz treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Das Christentum als Weltreligion verbinde viele. «Das ist eine Riesenchance, wenn sie genutzt wird», sagt Eschmann. Dennoch sei die Integration für eine Gemeinschaft eine Herausforderung und dauere über mehrere Generationen an. «Der Glaube hat viel mit dem Herz zu tun und das schlägt für die Heimat», sagt Eschmann. Andere Kulturen würden an anderen Traditionen festhalten. Voneinander profitieren könne man auf jeden Fall.

Auf der Bühne kann er seine Rolle ablegen

Und obwohl der Priester sich in Bern zu Hause fühlt, schlägt auch sein Herz manchmal für die Heimat. Seinen ersten Gottesdienst als Priester feierte er nämlich gleich doppelt. Einmal in Bümpliz und einmal in Balsthal mit Freunden und Verwandten. Eschmann erinnert sich: «Das war ein besonderes Fest. Ich habe auch gemerkt, ‹jetzt verändert sich etwas›.»

Auf der Bühne fühlt sich Joel Eschmann (rechts) wohl. Zvg / Archiv

Er spricht voller Freude über seinen Alltag. Einen Alltag, für den er dankbar ist. Dennoch sei es auch schön, manchmal seine Rolle ablegen zu können und in eine andere zu schlüpfen. Das macht er auch – auf der Bühne. Seit über 25 Jahren ist Eschmann Teil des Theaterensembles Mausefalle in Solothurn. Er sagt: «Im Theater sind keine Grenzen gesetzt. Dort kann ich meine Kreativität ausleben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen