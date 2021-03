Balsthal Zukunft der Vereinsunterstützung ist offen – es braucht noch weitere Abklärungen Eine speziell eingesetzte Arbeitsgruppe arbeitete einen detaillierten Vorschlag aus zur Vereinsunterstützung in Balsthal aus. An der nächsten Gemeinderatssitzung sollten die Präzisierungen vorhanden sein. Peter Wetzel 30.03.2021, 05.00 Uhr

Wie soll die Gemeinde die Balsthaler Vereine (im Bild die Pfadi) in Zukunft unterstützen? Mit dieser Frage hat sich eine Arbeitsgruppe beschäftigt.

Patrick Lüthy

Die bestehenden Richtlinien für Vereinsunterstützungen der Gemeinde Balsthal stammen aus dem Jahr 2006 und sind nicht mehr zeitgemäss. Sie gaben auch immer wieder Anlass zu Diskussionen bei Unterstützungsbeiträgen und - gesuchen. Eine Arbeitsgruppe erhielt deshalb im September 2019 den Auftrag, die Richtlinien für solche Vereinsunterstützungen zu überarbeiten.

Unter der Leitung von René Zihler, Ressortleiter Kultur, Sport und Freizeit, machten sich die Gemeinderäte Fabian Spring, Ursula Ackermann, René Urben und Heinz von Arb an die Arbeit. Sie legten nun dem Gemeinderat an der letzten Sitzung, die mittels einer Videokonferenz abgehalten wurde, einen Vorschlag vor. Zihler schreibt dazu in seinen Erwägungen, dass die neuen Richtlinien präziser, detaillierter und für die Gemeinde wie auch für die Vereine ein Gewinn sein werden. Gemeindepräsident Pierino Menna meinte:

«Ein Vorschlag liegt nun auf dem Tisch und man ist nahe am Ziel.»

Es bedürfe aber noch einiger Präzisierungen und juristische Abklärungen, bis man die Vorschläge definitiv verabschieden könne.

Weiter blieb die Frage offen, ob man die Vereinsunterstützungen als Richtlinien für den Gemeinderat oder als Reglement erarbeiten wolle. Bis zu einer nächsten Sitzung sollten diese Abklärungen abgeschlossen sein.

Netzwerk im Schulhaus Falkenstein wird neu

Ein weiteres Traktandum an der Gemeinderatssitzung von vergangener Woche war die Kreisschule Thal (KSTh). Sie wird auf Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 ihr Netzwerk im ganzen Schulhaus Falkenstein anpassen und auf den neusten Stand bringen. Die interne Verteilung zu den Klassenzimmern und den Arbeitsplätzen muss angepasst werden. Dadurch können vom ganzen Gebäude aus viel mehr Teilnehmende als bisher auf das Internet zugreifen. Gestützt auf den Mietvertrag zwischen der Einwohnergemeinde und der Kreisschule, müssen diese Arbeiten durch die Einwohnergemeinde erbracht und finanziert werden.

Relief der Künstlerin Barbara Wiggli wird in der Galerie Rössli ausgestellt

Am Mittwoch findet die Delegiertenversammlung der Sozialregion Thal-Gäu statt. Im Gemeinderat werden jeweils Beschlüsse gefasst, wie die Delegierten die Haltung des Gemeinderates zu den einzelnen Anträgen vertreten sollen. Und was selten vorkommt: Den Anträgen des Vorstandes der Sozialregion Thal-Gäu wurde diesmal nicht zugestimmt. Die umfangreichen Unterlagen zur Delegiertenversammlung würden viele Fragen und Mängel offenlassen, wurde argumentiert. Deshalb wolle man mit den Verantwortlichen der Sozialregion ins Gespräch kommen. Pierino Menna wird die Balsthaler Delegierten über die beanstandeten Punkte orientieren. Durch die Freigabe der Pacht für die Grundstücke mit den Grundbuchnummern 3'237 und 2'638 mussten neue Pächter gesucht werden. Das erste Grundstück ist 6'924 Quadratmeter gross und liegt im Gebiet Grossmatt und in der Grundwasserschutzzone II. Das zweite Grundstück ist 8'463 Quadratmeter gross, liegt im Gebiet Oberfeld und ist eine Festwiese ohne Kinderspielplatz. Es gingen vier Bewerbungen ein. Da für die Einwohnergemeinde kein Pachtreglement vorhanden ist, bereitete die Baukommission das Geschäft vor. Auf deren Anträge beschloss der Gemeinderat, das Grundstück mit Nummer 3'237 an Alfred Bader und das jenes mit Nummer 2'638 an Stefan und Martin Kamber zum Pachtzins von fünf Franken pro Are und Jahr zu verpachten. Die Künstlerin Barbara Wiggli ist regelmässig in der Galerie Rössli zu Gast. Im Rahmen einer Ausstellung schuf sie 2007 eine Skulptur, die ein Relief des Thals zeigt. Die Künstlerin ist bereit, das Kunstwerk der Galerie zu schenken, wenn es im öffent­lichen Raum ausgestellt wird. Der Gemeinderat stimmte der Platzierung des Kunstobjekts bei der Bibliothek zu. Die Skulptur soll im Kiesbett neben dem Rampenaufgang aufgestellt werden.

Seit Jahresanfang 2021 steht die Regionale Zivilschutzorganisation Thal-Gäu unter dem Kommando von Hans-Rudolf Flury aus Kappel. Er wurde durch die von den Verbandsgemeinden eingesetzte Bevölkerungsschutzkommission zuhanden von Balsthal als Leitgemeinde gewählt. Der Rat nahm Kenntnis von der Meldung des neuen Kommandanten und stimmte der Wahl und der Gehaltseinstufung zu.