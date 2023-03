Balsthal Wie weiter mit Alt-Falkenstein? Zur Zukunft des Schlosses gibt es viele Ideen Das Schloss Alt-Falkenstein muss saniert werden, das ist schon länger bekannt. Die Strategie zur Förderung der Museen, Schlösser und Burgen im Kanton soll nun Klarheit über die Zukunft von Alt-Falkenstein schaffen. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Die Zukunft des Schlosses, das oberhalb des Städtchens Klus thront, ist schon länger ein Thema. Schloss und Museum müssten dringend saniert werden. Das sagte Franz Portmann, Präsident des Vereins Schloss und Museum Alt-Falkenstein, bereits im Rahmen des internationalen Museumstags im Jahr 2019.

Das Schloss Alt-Falkenstein in Balsthal. Bruno Kissling

Deshalb gelangte der Verein Schloss und Museum Alt-Falkenstein mit dem Begehren an den Kanton, ein Nutzungs-, Sanierungs- und Renovationskonzept für die Burg sowie für das Museum auszuarbeiten und entsprechend dem kantonalen Kulturleitbild umzusetzen.

«An Vorstellungen, Ideen und Visionen fehlt es nicht», sagt Franz Portmann. Er nennt als mögliches Beispiel die Visualisierung der Geschichte des Schlosses, der Burgen in der näheren Umgebung oder sogar aller Schlössern im Kanton Solothurn.

Franz Portmann, Präsident Verein Museum und Schloss Alt-Falkenstein. Oliver Menge

Verborgenes kulturelles Potenzial

Eine entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt, würde sich das Schloss auch für öffentliche, kulturelle und für private Anlässe eignen, so Portmann weiter. Mit Alt-Falkenstein sei ein verborgenes kulturelles Potenzial vorhanden, das nun unbedingt «sowohl als Beitrag zur touristischen Attraktion des Naturparkes Thal als auch zur kulturellen Bereicherung der heimischen Bevölkerung» nutzbar gemacht werden müsse.

Grundsätzliche Abklärungen zum Sanierungsbedarf und zur Nutzung des Schlosses als Museum liegen laut Portmann vor. Diese würden nun als Grundlage zu weiteren Abklärungen über die Machbarkeit, die Umsetzung und die Finanzierung dienen.

Die Erarbeitung einer Zukunftsvision für Alt-Falkenstein werde derzeit vorbereitet, sagt Eva Inversini, Chefin des Amts für Kultur und Sport. Verschiedene Gespräche dazu habe man bereits geführt, weitere seien geplant.

Bereits umgesetzt wurde die Sanierung des Treppenaufstiegs im Turm. Diese sei aus Sicherheitsgründen dringend nötig gewesen, sagt Vereinspräsident Franz Portmann. Ob der Turm auch permanent öffentlich zugänglich gemacht werden könne, werde derzeit geprüft.

Neuer Schlosswart Ende März 2022 trat Hans Hug als langjähriger Schlosswart von Alt-Falkenstein ab. Sein Nachfolger ist Marcel Füeg.

Im Hinblick auf die «wünschbaren Erneuerungen», wie sie Portmann nennt, ist der Verein dabei, die möglichst vollständige Inventarisierung der Ausstellungsobjekte abzuschliessen. Deshalb war das Museum in der vergangenen Saison teilweise geschlossen. Es werde während der kommenden Saison 2023 von Mai bis Oktober jedoch wieder an allen Wochenenden geöffnet sein.

Mit grosser Spannung erwarte er nun die Diskussion der Interpellation «Schlösser und Burgen im Kanton Solothurn» von Fabian Gloor (Mitte/Oensingen) in der kommenden Kantonsratssession, sagt Portmann. In der Interpellation will der Oensinger Gemeindepräsident mehr zur Strategie des Kantons in Bezug auf die Schlösser und Burgen wissen.

Strategie soll in diesem Jahr ausgearbeitet werden

In seinem Vorstoss hält Gloor fest: «Da dem Kanton die Aufgabe des Denkmalschutzes zukommt, ist auch ein stärkeres Engagement im Bereich der Schlösser und Burgen angezeigt.» Zudem biete sich die Gelegenheit, die Schlösser und Burgen stärker als Alleinstellungsmerkmale des Kantons zu positionieren.

In seiner Stellungnahme zum Vorstoss schreibt der Regierungsrat: «Im Massnahmenkatalog zum Kulturleitbild haben wir die Erarbeitung einer übergeordneten Strategie zur Förderung der Museen, Schlösser und Burgen im Kanton Solothurn als eines der strategischen Ziele definiert.»

Tatsächlich stehe nun 2023 die Erarbeitung der Strategie zur Förderung der Museen, Schlösser und Burgen im Kanton an, erklärt Eva Inversini – und damit verbunden ist auch die Zukunft von Alt-Falkenstein.

