Balsthal: bei Ruine Neu-Falkenstein gibt es Schutznetze

Balsthal Wegen Steinschlaggefahr: Bei der Ruine Neu-Falkenstein werden Schutznetze installiert Unterhalb der Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Steinschlägen. Damit soll jetzt Schluss sein: Es werden Schutznetze erstellt. Der Regierungsrat beteiligt sich zu 80 Prozent an den Kosten für Schutzbauten der Einwohnergemeinde Balsthal von rund 330'000 Franken. Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Rund um die Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal kommt es immer wieder zu Steinschlägen. Deshalb werden nun Schutznetze installiert. Bruno Kissling

Am Fusse der Burgruine Neu-Falkenstein in Balsthal liegen mehrere bewohnte Gebäude in einem Gebiet mit erheblicher Steinschlaggefahr. Das besagt die revidierte Gefahrenkarte für Steinschlag der Gemeinde vom Januar 2020. Deshalb hat die Einwohnergemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kanton eine Vorstudie erarbeiten lassen, in der verschiedene Massnahmen zum Schutz der betreffenden Liegenschaften untersucht wurden.