Jodlerverein aus Balsthal gibt Konzert

Balsthal «Es ging viel verloren in der Zeit des Nicht-Probens»: Doch nun tritt der Jodlerverein Falkenstein wieder auf und begibt sich auf die Suche nach Nachwuchs Nach drei Jahren pandemiebedingter Ruhe tritt der Jodlerverein Falkenstein aus Balsthal diesen Samstag, 18. März, wieder auf. Sie hoffen auf jungen Nachwuchs für die Zukunft. Lena Thommen Jetzt kommentieren 16.03.2023, 14.40 Uhr

Jodlerinnen und Jodler vom Verein Falkenstein. Ganz rechts im Kreis: Präsident des Vereins Walter Eggenschwiler. Bild: zvg

Es war still um den Jodlerverein Falkenstein aus Balsthal. Nun tritt er nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wieder auf. «Es war schwierig, nach drei Jahren ohne Proben wieder reinzukommen», sagt Walter Eggenschwiler, der Präsident des Vereins.

«Wir singen alles auswendig, es ging viel verloren in der Zeit des Nichtprobens.»

Leider sei auch der Nachwuchs verloren gegangen, es würden keine jungen Leute dazukommen, so der 58-Jährige.

Mit einem Schnuppersingen und einem Apéro gleich nach dem Konzert am Samstag will der Verein junge Menschen motivieren, als Nachwuchs zum Verein zu stossen. «Sie sollten es einfach einmal versuchen, sie werden dann schnell merken, dass es viel Freude macht, in einer Gruppe zu singen», so Eggenschwiler, der den Verein seit acht Jahren leitet. Er selbst singe für sein Leben gerne und hofft, dass die Kultur des Jodels nicht verloren geht.

Seit 1961 gibt es den Jodlerverein in Balsthal

2011 feierte der Jodlerverein sein 50. Jubiläum, heute sind es schon 63 Jahre, dass der Verein besteht. Einmal wöchentlich finden insgesamt 20 Frauen und Männer aus Balsthal zusammen, um gemeinsam Lieder zu singen. «Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit» verspürt Eggenschwiler bei den Proben.

Er selbst trat 1988 dem Verein bei, damals gehörte er zu den drei Jüngsten. Aus den Jüngsten wurden die Älteren, doch keine jungen Menschen stiessen dazu. «Es war schon damals schwierig, neue Leute zu finden», sagt Eggenschwiler.

Onlinewerbung zu machen oder für den Verein eine Website zu erstellen, sei schwierig, denn wie Eggenschwiler über sich sagt, sei er ein «analoger Typ. Ich weiss gerade mal, wie mein Handy zu bedienen ist». Abschliessend sagt Eggenschwiler: «Es wäre uns eine Riesenfreude, den Saal am Samstag voll zu haben.»

Hinweis Das Konzert findet diesen Samstag, 18. März in dem Kultursaal Haulismatt in Balsthal statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Keine Reservation nötig.

