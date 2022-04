Balsthal Von der Rossschmitte zur modernen Auto-Garage: Die Garage Kreuchi kommt nach 88 Jahren Familienbesitz in neue Hände Die Garage Kreuchi AG Balsthal arbeitet seit 88 Jahren für den fahrbaren Untersatz. Jetzt haben Freddy und Iris Kreuchi ihr Geschäft an Hanspeter von Rohr übergeben. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 12.04.2022, 12.43 Uhr

Werkstattleiter Hans-Peter Bader, Hanspeter von Rohr als neuer Inhaber, Iris und Freddy Kreuchi als bisherige Inhaber und Automonteur Hüseyin Kaya (v.l.). Bruno Kissling

«Ich habe halt schon Benzin im Blut», sagt Freddy Kreuchi (63) am Esstisch seines Hauses sitzend. Dort liegt auch ein kleiner Stapel alter Fotoaufnahmen. Sie dokumentieren die vergangenen Jahre des Familienbetriebes und dessen stetige Erweiterung.

«Zu Beginn dieses Jahres haben Iris und ich das Geschäft, die Garage Kreuchi AG, an Hanspeter von Rohr verkauft. Er übernimmt auch die beiden langjährigen Mitarbeiter und betreut die Kunden in gewohnter Weise weiter», sagt Kreuchi. Er wird den Betrieb unter dem neuen Namen Garage Falkenstein AG weiterführen.

Er erklärt: Vor rund zwei Jahren haben er und seine Frau sich Gedanken gemacht, wie es mit dem Familienbetrieb und der Liegenschaft an der Baslerstrasse 9, ausgangs Balsthal in Richtung Holderbank, weitergehen soll. «So starteten wir eine Anzeige ‹Garage und Liegenschaft zu verkaufen› und bekamen ein paar interessante Angebote», so Kreuchi.

«Doch so richtig konnten wir uns damals noch nicht zu einem Entscheid durchringen, sodass wir die Sache wieder auf Eis gelegt haben.»

Langjährige Tradition

Doch ein paar Monate später meldete sich Hanspeter von Rohr telefonisch und zeigte grosses Interesse am Betrieb. Die Garage in Balsthal sei genau das, was er schon lange gesucht habe. So entschied sich das Paar, auf von Rohrs Angebot einzugehen. Kreuchi:

«Mir war aber wichtig, dass die beiden langjährigen Mitarbeiter Hans-Peter Bader und Hüseyin Kaya weiter im Betrieb arbeiten konnten und die Geschäftsstrategie übernommen wird.»

Dies wurde vom neuen Besitzer gewährleistet und dazu noch mehr: Freddy arbeitet zu zehn Prozent pro Woche weiter im Betrieb. Seine Frau Iris, die seit Jahren für das Administrative zuständig war, geht ihrer Tätigkeit noch zu 50 Prozent nach. «Wir haben vor, dies noch eineinhalb Jahre so durchzuziehen, dann bin ich 65 und meine Frau 60 Jahre alt», sagt Freddy Kreuchi und damit würde dann eine rund 90-jährige Familientradition ganz enden.

Die Garage Kreuchi AG Balsthal ist ein 90-jähriger Traditionsbetrieb. zvg

Begonnen hat diese Tradition schon 1932. Damals baute der Grossvater von Freddy Kreuchi die Garage an der Baslerstrasse mit zwei Wohnungen im Obergeschoss. «1934 wurde die Garage Jura – wie sie genannt wurde – in Betrieb genommen. Schon vorher stand an diesem Ort eine Rossschmiede, in der Fuhrwerke, die sich über den Hauenstein nach Holderbank Richtung Basel auf den Weg machten, die Pferde neu beschlagen lassen konnten. ‹Jaus und Schmidlin› hiessen die Vorgänger des Grossvaters», weiss Kreuchi.

Nach den Pferden kamen die Dampfautos, dann die Autos mit Vollgummiräder – so nahm der Fortschritt bei den fahrbaren Untersätzen seinen Lauf.

Treue ist ein wichtiges Stichwort für diesen Familienbetrieb. Treue einerseits für die Automarke Citröen, für die die Garage Kreuchi ab 1936 sogenannter Untervertreter wurde. 1945 wurde man zum Citröen-A-Vertreter und 1948 und 1964 sowie 2002 wurde der Betrieb jeweils erweitert. Freddy Kreuchi sagt nicht ohne Stolz:

«Seit jetzt 88 Jahren arbeiten wir mit Citröen zusammen und sind damit die älteste Marken-Vertretung in der Schweiz.»

In den vergangenen Jahren wurde die Zusammenarbeit jedoch immer weniger. Zu kostenintensiv sind heutzutage die Bedingungen der grossen Marken für eine Garage von Kreuchis Grösse. «Das betrifft aber alle anderen Automarken ebenso», hält er fest.

«Heute sind wir noch lokaler Vertreter und arbeiten mit dem Auto-Center Flückiger in Aarwangen zusammen.»

Dann erwähnt er aber auch noch die Treue gegenüber den vielen langjährigen Kunden, die ebenso wichtig für den Betrieb sei.

1988 trat Freddy Kreuchi in den Familienbetrieb ein und arbeitete zunächst zusammen mit seinem Vater Alfred, der dann aber zwei Jahre später unerwartet verstarb. «Dass ich einmal in den Familienbetrieb einsteigen würde, wurde von meinem Vater nie infrage gestellt – auch von mir nicht, obwohl ich mir auch etwas anderes hätte vorstellen können», erinnert er sich.

«Doch war es für mich und meine Frau Iris – wir waren damals frisch verheiratet – dann schon etwas unerwartet und früh.»

Iris und Freddy Kreuchi werden am Schluss 33 Jahre zusammenarbeiten

Wenn es dann in eineinhalb Jahren zur Pensionierung kommt, haben beide 33 Jahre lang zusammengearbeitet. Eine nicht zu unterschätzende Leistung für eine Familie, zu der auch zwei Söhne zählen. «Wir hatten ganz klar unsere Ressorts im Betrieb. Iris war fürs Administrative und Personelle zuständig. Ich für die Arbeit in der Werkstatt und den Verkauf. Bei all dem war es uns immer wichtig, für die Angestellten ein familiäres Umfeld zu schaffen», betont Kreuchi.

Und wichtig war dem Familienunternehmen Garage Kreuchi AG Balsthal auch immer ein guter Kontakt zu den einheimischen Vereinen und Gewerblern. «Keine Ahnung, wie viele Sponsoranfragen wir in all den Jahren positiv beantwortet haben», schmunzelt er.

