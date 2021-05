Balsthal Unterwegs mit Freddy Kreuchi, dem Kandidaten für das Gemeindepräsidium: «Ich konzentriere mich auf etwas und mache es fertig» Am 13. Juni wählt Balsthal den nächsten Gemeindepräsidenten. Ein Porträt des Kandidaten Freddy Kreuchi (FDP). Rahel Bühler 31.05.2021, 05.00 Uhr

Freddy Kreuchi an seinem Lieblingsort in Balsthal, dem Kornhausplatz. Bruno Kissling

Freddy Kreuchi steht auf dem Kornhausplatz in Balsthal. Bereits beim Fotografieren winkt er einem Werkhofmitarbeiter. Während des folgenden, knapp zweistündigen Spaziergangs durch seinen Wohnort wird er dies noch an die zwei Dutzend Mal wiederholen. Balsthal sei zwar gewachsen, aber immer noch ein Dorf. Man kenne sich, meint der 30-jährige Kreuchi. Er ist in Balsthal geboren, aufgewachsen und kandidiert am 13. Juni als Gemeindepräsident. Den Kornhausplatz als Treffpunkt hat er gewählt. «Hier sieht man: Balsthal lebt.» Der Platz sei ein Ort der Begegnung: Fasnacht, Chlausemäret, Restaurants, Läden. «Und im ‹Rössli› verkündete Josef Munzinger 1830 die bedingungslose Volkssouveränität und legte so den Grundstein für die erste vom Volk legitimierte Kantonsverfassung.» Als Freisinniger sei ihm das wichtig. Der regnerische Mai zeigt sich an diesem Nachmittag von seiner schönsten Seite. Einen Knirps hat Kreuchi dennoch dabei.

Nach der obligatorischen Schulzeit hat er eine Lehre als Bauzeichner absolviert – natürlich in Balsthal. Dann Sprachaufenthalt in Hawaii, Berufsmatura, Bauingenieurstudium. Seither arbeitet er als Bauingenieur in Oensingen. Für die Politik gebrannt habe er schon immer. «Dort kann man etwas bewegen.» Gerade er, als junger Politiker, handle langfristig, vorausschauend. Nach ihm komme nicht die Sintflut. 2013 kandidierte er erstmals als FDP-Gemeinderat. 2017 gelang ihm die Wahl. Seither hat er das Planungsressort inne. Im März 2021 hat ihn das Stimmvolk zudem als Kantonsrat gewählt. Kreuchi marschiert durch die Goldgasse. «Hier trifft man sich.» Im Moment ist sie wie ausgestorben, trotz des Sonnenscheins. Er sei im Dorf präsent, suche das Gespräch mit der Bevölkerung:

«Ich habe ein offenes Ohr für Anliegen, egal welcher Art.»

An Balsthal schätze er vor allem die Natur – die «Holzflueh» nennt er seinen Lieblingsort – und das Vereinsleben. Er selbst war 20 Jahre lang Ministrant, erwähnt er, als er neben der Kirche St. Marien vorbeigeht.

Er sei motiviert und voller Energie für das Amt

Weiter geht der Rundgang entlang der Hausmattstrasse. Natürlich habe er seine Kandidatur gut durchdacht. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür – sowohl beruflich als auch privat. Als zu jung erachtet er sich nicht: «Wenn man den Jungen keine Chance gibt, wie wollen sie dann zeigen, was sie können?» Die Frage ist rhetorisch. Der 30-Jährige stellt aber auch klar: «Meine Kandidatur ist kein Angriff auf Amtsinhaber Pierino Menna.» Er sei einfach motiviert, voller Energie und überzeugt, dass er die Herausforderungen, die Balsthal bevorstehen, zusammen mit dem restlichen Gemeinderat anpacken könne. Würde er nicht gewählt, würde er aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Der Wille des Volkes zählt. Herausforderungen, Dinge, die es anzupacken gelte, gäbe es viele: Infrastruktur erneuern, Schulen digitalisieren, Schulraum entwickeln, Kommunikation der Gemeinde verbessern. «Ich möchte transparent informieren. Und vor allem die Wahrheit sagen.» Egal, was er anpacke: «Pflästerlipolitik» betreibe er keine. «Ich konzentriere mich auf etwas und mache es fertig.»

Kreuchi bezeichnet sich selbst als kommunikativ, gesellig und pragmatisch. Allergisch reagiere er auf Unwahrheiten oder persönliche Angriffe.

«Man darf meine politische Arbeit kritisieren, aber das darf nichts mit meiner Person oder meiner beruflichen Tätigkeit zu tun haben.»

Beim Schulhaus Rainfeld üben Primarschülerinnen und -schüler gerade für die Veloprüfung. Kreuchi ist selbst in seiner Freizeit gerne mit dem E-Mountainbike in den Wäldern rund um Balsthal unterwegs. Beim Squash powere er sich gerne aus. Sein grösstes Hobby sei aber die Politik: «Wenn ich abends eine Gemeinderatssitzung habe, kann ich dabei die Gedanken an meine Arbeit loslassen.»

Sein Ziel ist ein langfristiges Engagement

Als Ressortleiter Planung sei er in den vergangenen vier Jahren mit den Finanzen in Kontakt gekommen. «Eine ausgeglichene Rechnung darf nicht das einzige Ziel einer Gemeinde sein.» Als Beispiel nennt er die Haulismatthalle, neben der er gerade steht: «Die Halle hat viel Geld gekostet. Aber ihr Mehrwert ist viel grösser: Hier können Veranstaltungen stattfinden, man kann sich treffen.»

Vorbei an Dünnern und ehemaligen Sagi-Areal geht Kreuchi wieder Richtung Kornhausplatz zurück. «Wenn ich gewählt werde, würde ich mich langfristig engagieren wollen.» Nicht nur eine, sondern zwei, drei Legislaturen – sofern das Volk dies wolle. Zurück beim Kornhausplatz scheint die Sonne immer noch. Den mitgebrachten Knirps hat Kreuchi nicht gebraucht.

