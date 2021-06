Barbara Wiggli Kunstobjekt vor der Bibliothek Balsthal

Balsthal Umgekehrtes Thal: Das neue Kunstwerk vor der Balsthaler Bibliothek lädt zu einer Gedankenreise ein Die Kunstplastik «Von Tälern und Bergkämmen» von Barbara Wiggli kehrt zurück ins Thal - vor die Bibliothek in Balsthal. Lavinia Scioli 28.06.2021, 05.00 Uhr

Das Betonrelief «Von Tälern und Bergkämmen» von Barbara Wiggli steht jetzt vor der Gemeindebibliothek Balsthal. Bruno Kissling

Eine Bibliothek definiert sich als Ort zum Lesen. Gelesen werden muss auch das Relief der in Basel lebenden Künstlerin Barbara Wiggli, welches letzte Woche als Geschenk der Künstlerin an die Galerie Rössli vor die Bibliothek in Balsthal an der Hausmattstrasse gestellt und eingeweiht wurde. Eine eindeutige, schnelle Leseart dieses Kunstwerks wird den Betrachtenden entzogen. Wer dieses Betonrelief betrachtet, muss sein Vorstellungsvermögen anregen, denn es ist die umgekehrte Darstellung des Thals.

2005 stand das Objekt in Mümliswil. Doch blenden wir zurück: In der «10 x Freiraum» Aussenausstellung im Jahr 2005 der Balsthaler Galerie Rössli waren verschiedene Kunstschaffende eingeladen, für einen bestimmten Ort im Thal ein Kunstwerk zu fertigen. Barbara Wiggli, im Jahr 1966 in Bern geboren und in Bellach aufgewachsen, hat den Master of Arts FHNW Vermittlung in Kunst und Design, Höheres Lehramt Basel, abgeschlossen. Sie erschuf als Aussenprojekt der Galerie Rössli die Plastik «Von Tälern und Bergkämmen», wobei das Relief zu jener Zeit und im Sinne der Ausstellung auf dem Postplatz von Mümliswil platziert wurde.

Das Kunstwerk kann von allen Seiten betrachtet werden. Bruno Kissling

Die Künstlerin studierte die Topografie des Thals, um ein Tonrelief anzufertigen und auszugiessen, wodurch die Negativform der Plastik entstand. Durch diese umgekehrte Darstellung des Thals wird eine fiktive Perspektive vermittelt. Der Titel «Von Tälern und Bergkämmen» der 110 x 90 x 50 cm grossen Betonplastik verweist auf die umgekehrte Darstellung des Thals. Was in der Natur eine Vertiefung ist, ergibt sich in der Plastik als einen Hügel, was in der Landschaft ein Hügel ist, wird zu einer Mulde.

Eine fiktive Landschaft: das verkehrte Thal

Dieses bewusste Spiel von Umkehrung und Fiktion einer vertrauten Landschaft erfordert eine neue Leseart. Jede Gemeinde im Thal wird symbolisch durch ein Haus auf dem Kamm dargestellt. Die Betrachtenden werden aufgefordert, sich nahe an das Relief zu begeben und stehen sogleich in einer direkten Konfrontation mit dem verkehrten Thal. Sie werden zum Lesen animiert, um den eigenen Standort festzuhalten und die Gemeinden definieren zu können.

In den letzten fünfzehn Jahren stand das Werk im Garten des Elternhauses der Künstlerin in Bellach. Nach diesem Aufenthalt soll die Plastik, auf Wunsch der Künstlerin, wieder den Weg ins Thal finden. Vor einem Jahr kontaktierte daher Barbara Wiggli die Leitung der Galerie Rössli bezüglich einer Schenkung, die an eine bestimmte Auflage gebunden war: die Plastik muss im öffentlichen Raum Platz finden. Vorzugsweise zog die Künstlerin die Platzierung bei einem Schulhaus in Betracht. Aufgrund der möglichen Unfallgefahr des Reliefs äusserte die Lehrerschaft jedoch ihre Bedenken.

Die Bibliothek ist der ideale Ort

So wurde nun als öffentlicher Raum die Bibliothek zum idealen Ort für die Plastik. Für die Realisierung und Umsetzung der Schenkung beteiligten sich neben der Galerie Rössli auch Kultur im Thal, das Bibliotheksteam, die Gemeinde Balsthal und das Amt für Sport und Kultur des Kantons Solothurn. Die Gemeinde Balsthal genehmigt das Vorhaben und unterstützte mit einem namhaften Betrag die Beschriftung und den Transport des Objekts, der sich aufgrund der fragilen Oberfläche als schwierig herausstellte. Die Galerie Rössli wird in einem weiteren Schritt die feinen Risse in der Oberfläche der Plastik schliessen lassen.

Barbara Wigglis Werk steht jetzt auf dem Platz vor der Bibliothek inmitten eines gerahmten Kiesgrundes und kann so von allen Seiten betrachtet und bestaunt werden. Zur Einweihung der Betonplastik, an der die Künstlerin Barbara Wiggli leider nicht wie geplant teilnehmen konnte, hielten Martin Neuenschwander und Patricia Bieder von der Galerie Rössli eine kurze Rede. Als «verkehrtes Thal» ist dieses Relief ein Kunstobjekt, das für jeden Betrachtenden eine kleine Kopfreise einleitet und welches das Vorstellungsvermögen anregt. So kann das Thal neu zu erkundet, gedeutet und gedanklich durchwandert werden.