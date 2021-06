Balsthal Titelverteidiger Pierino Menna: «Wir sind verpflichtet, zu unserem Dorf Sorge zu tragen» Am 13. Juni wählt Balsthal den nächsten Gemeindepräsidenten. Pierino Menna (CVP) stellt sich der Wiederwahl. Fränzi Zwahlen 01.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pierino Menna kandidiert für eine zweite Amtsperiode als Gemeindepräsident von Balsthal. In der Ziegelhütte oberhalb von Balsthal überblickt man das ganze Dorf. Bruno Kissling

Pierino Menna treffen wir «in der Ziegelhütte», wie die Einheimischen das Quartier, das östlich oberhalb von Balsthal liegt, nennen. Er wohnt hier in einem Eigenheim. Geht man ein paar Schritte weg in Richtung Wald, erhält man einen wunderschönen Blick über das gesamte Dorf in Richtung Thal.

«Ich bin ein Balsthaler durch und durch», sagt Menna (57), der als Kind italienischer Gastarbeiter in Olten geboren wurde. Aufgewachsen ist er in der Klus, sein Vater arbeitete in der von Roll, die Mutter in der «Papieri» - ein typisches Aufwachsen für einen Balsthaler.

Als Junge sei er schon früh mit dem Vereinsleben in Kontakt gekommen: Ministranten, Turnverein KTV, Konkordia. Die Vereine waren es auch, die ihn zu einem politisch denkenden Menschen machten. Er berichtet:

«Mein erstes politisches Engagement für das Dorf war, als ich ein Mitglied der Kulturkommission wurde».

Denn alles, was mit Kultur zu tun hat, interessiert ihn sehr. «So ist beispielsweise auch die Dorfgeschichte, ein Steckenpferd von mir und ich bin deshalb bemüht, die alten historisch wichtigen Gebäude des Dorfes zu erhalten.»

Mit Glanzresultat reüssiert

Im Jahr 2013 liess Menna sich dann zum ersten Mal auf eine Gemeinderats-Wahlliste setzen und er reüssierte sofort mit einem Glanzresultat. 2017 wurde er zum Gemeindepräsidenten gewählt; ein Amt, das er gerne weitere vier Jahre ausüben möchte.

Pierino Menna feiert im Juli 2017 seine Wahl.

Bruno Kissling

Der ursprünglich geplante berufliche Weg des Pierino Menna war eigentlich ein ganz anderer: «Ich habe nach der Matur zunächst Medizin und Pharmazie studiert. «Doch ein familiärer Schicksalsschlag machte die Studienpläne zunichte und als 24-Jähriger erarbeitete ich mir dann das Bezirksschullehrerdiplom».

Vier Jahre unterrichtete Menna an der Bezirksschule Balsthal die Fächer Zeichnen, Englisch, Deutsch und Geschichte. Es folgten weitere Schulstationen in der näheren und weiteren Umgebung. «Heute arbeite ich in einem 40-Prozent-Pensum - neben den 50 Prozent als Balsthaler Gemeindepräsident - an der Primarschule Matzendorf als Schulleiter.»

Er mache diese Arbeit gern, sagt Menna und betont, dass ihm seine breiten Erfahrungen als Behördenmitglied, aber auch als Pädagoge dabei zu Gute komme. Mit 25 Jahren wurde Menna Schweizer und Balsthaler.

«Ich wollte abstimmen und mitbestimmen können. Pflichten und Rechte haben, das war mir wichtig.»

Noch immer habe er aber Verbindungen zur Heimat seiner Eltern, der Stadt Atessa in den Abruzzen. «Es sind vor allem Kindheitserinnerungen, die ich dort in den Ferien wiederfinde», sagt er nicht ohne Stolz.

5 Fragen an Pierino Menna:

Fränzi Zwahlen

Balsthal soll seinen Dorf-Charakter behalten

In der vergangenen Legislaturperiode sei doch einiges neu aufgegleist worden im Dorf, so Menna. «Es gab grosse bauliche Veränderungen. Doch die Siedlungsgrenzen halten wir ein, das ist wichtig, denn Balsthal soll seinen Charakter behalten und als Dorf erkennbar bleiben.» Die Innenverdichtung ist gesetzlich verankert. «Wir haben ein Zonenreglement, das beispielsweise Hochhäuser nicht zulässt.»

Wichtige Projekte, die in den vergangenen vier Jahren realisiert werden konnten sind der Verkauf der Hunziker-Wiese mit dem jetzigen Bau des Demenzzentrums, die Neubebauung des Sagi-Areals im Dorf und die Pläne, die zur Weiterentwicklung des Geländes der Swiss Quality Paper bestehen. «Das sind zukunftsgerichtete Projekte, die das Dorf weiterbringen und an diesen möchte ich gerne weiterarbeiten», sagt er.

Balsthal soll weiterhin Lead-Funktion innehaben

Balsthal solle innerhalb des Thal weiterhin eine Lead-Funktion innehaben. «Wir haben hier eine Infrastruktur, die für die Region wichtig ist: Das Freibad, das Hallenbad, die Sportanlagen im Moos und dann eben das im Bau befindliche Demenzzentrum.»

Wenn er höre, «in Balsthal geht was», sei dies für ihn die Bestätigung, dass er in den letzten vier Jahren einiges erreicht habe. «Und so möchte ich das auch die kommenden vier Jahre weiter machen. Wir sind auch den kommenden Generationen verpflichtet, zu unserem Dorf Sorge zu tragen.»

Aufgaben die Menna weiter angehen will: die Strassen verbessern, Raum für Schulen und Kindergarten beschaffen, Arbeitsplätze ins Dorf bringen. Zur Verkehrsanbindung Thal sagt er: «Es ist ein gutes Projekt und es wird das ganze Thal, nicht nur Balsthal weiterbringen.» Wichtig sei ihm, dass man mit Respekt den Leuten gegenübertrete, ihre Anliegen ernst nehme. Und für ihn persönlich? Dass er am Ende des Tages in den Spiegel schauen könne.