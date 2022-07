Sperrung am Wochenende: Deckbelag für die Lindenallee Balsthal

Balsthal Strassensperrung am Wochenende: Lindenallee und Falkensteinerstrasse erhalten Deckbelag Dieses Wochenende, vom Samstagmorgen 9. bis Montagmorgen 11. Juli, werden die Strassenbauarbeiten an der Lindenallee und Falkensteinerstrasse abgeschlossen. Für die Arbeiten durch das Amt für Verkehr und Tiefbau ist eine Strassensperrung erforderlich. 07.07.2022, 17.00 Uhr

Nach der grossen Sanierung der Lindenallee in Balsthal im letzten Jahr, bekommt die Strasse am Wochenende ihren abschliessenden Deckbelag. Bruno Kissling

Die Bauarbeiten an der Lindenallee und Falkensteinerstrasse in Balsthal gehen mit dem Einbau eines lärmdämmenden Deckbelags in die Schlussphase. Infolge dieser Arbeiten werden die Fahrbahnen auf der Lindenallee und der Falkensteinerstrasse im Abschnitt Kreisel Thalbrücke bis Zollhusgässli gesperrt. Die Strassensperrung dauert von Samstag, 9. Juli 2022, 7 Uhr bis Montag, 11. Juli 2022, ca. 6 Uhr. Der Verkehr wird via Gemeindestrassen umgeleitet. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.