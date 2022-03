Schloss Alt-Falkenstein: Hans Hug tritt als Schlosswart ab

Balsthal Siebenschläfer im Haus, ein langer Schulweg und Brautpaare im Helikopter: Nach 30 Jahren tritt der Schlosswart von Alt-Falkenstein ab Hans Hug war fast sein halbes Leben lang Schlosswart auf Alt-Falkenstein in Balsthal – und hat sogar seine drei Söhne dort aufgezogen. Mit uns blickt er auf die vergangenen Jahre zurück. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 07.03.2022, 16.00 Uhr

Ende März tritt Hans Hug als Schlosswart von Alt-Falkenstein ab. Bruno Kissling

«Als wir hier hochgingen, hatten wir ein paar Möbel. Jetzt habe ich eine Sammlung», sagt Alt-Falkensteins Schlosswart Hans Hug. Ende 1991 zog es den ursprünglich aus Oensingen stammenden Hug ins Balsthaler Schloss und Museum. Im daraufkommenden Frühling trat er seine erste Museumssaison an. «Das ist hier oben keine Stelle – das ist Hobby», sagt er. Alt-Falkenstein sei vielmehr ein Lehrplatz gewesen. Auch wenn er am Anfang regelrecht ins kalte Wasser geworfen wurde.

Historische Artefakte aus dem Bereich Militär haben ihn hobbymässig schon immer fasziniert. Doch das Schloss Alt-Falkenstein fordere auch Kenntnis über Keramik oder etwa Möbel. Hug und seine Ex-Frau hätten einige Zeit gebraucht, bis sie sich vollumfänglich in den Schlossalltag eingelebt hätten. Auch das Reden vor Gruppen musste geübt werden. Denn das Museum spreche ein breites Publikum an. Der Schlosswart hatte dafür zahlreiche Unterstützung, auch von Besuchenden:

«Es war ein Prozess, der nicht in einer Saison erledigt war. Die ganz guten Lehrmeister waren oft die Gäste.»

Was es für die Schlosswarttätigkeit braucht? Viel Herz, meint Hug: «Ein Museum zu haben, zu betreuen und Führungen zu machen, ist einfach Leidenschaft.» Wer war die treibende Kraft, sich der Museumstätigkeit vollumfänglich zu verschreiben? Seine Ex-Frau – auch wenn sie nach zehn Jahren das Schloss verlassen habe, sei es dennoch eine gute Entscheidung gewesen. Die drei gemeinsamen Söhne habe Hug dann auf Alt-Falkenstein alleine grossgezogen.

«Mit meinen Kindern musste ich nicht noch Schlösser anschauen gehen. Für sie war es hier oben ein Erlebnis.»

Geschätzt hätten sie das Schloss aber nicht immer. Insbesondere nicht im Winter, als sie bei Schnee meistens zu Fuss in die Schule laufen mussten.

Es gibt nicht immer nur positive Erinnerungen

Aber: Es gebe immer zwei Kehrseiten der Medaille. Auf dem Schloss könne einerseits schön gelebt werden und andererseits sei man halt eben auch an das Museum gebunden. Einzig die Freiheit habe Hug in den letzten Jahren immer mehr vermisst. Nach 30 Jahren Schlosswart müsse er nun zum ersten Mal im Sommer keine Museumsvertretung organisieren.

Hugs Zuhause der letzten 30 Jahre: Der Weg nach oben auf den Turm. Bruno Kissling

Was hat sich in seiner 30-jährigen Tätigkeit geändert? Die Gesellschaft – die plane heute vieles in kurzer Zeit. Hochzeiten oder Klassenzusammenkünfte seien manchmal erst eine Woche vorher angemeldet worden. Hug erinnert sich an die Hochzeiten, in denen das Brautpaar mit einem Helikopter oder einer Stretchlimousine auf das Schloss gebracht wurden. Die Fahrenden einer solchen Limousine hätten aber wenig Freude an der Strasse gehabt. Meistens seien sie gar nicht hochgekommen, sagt er lachend.

Ende März werde er nun das Schloss verlassen. Gerade das Haus, die hohen und unregelmässigen Räume werde er vermissen. Aber auch den Siebenschläfer, der sich seit einigen Jahren in der Schlosswartwohnung eingenistet hat. Lange sei es ein Mysterium gewesen, wer die Äpfel und das Brot angeknabbert habe. Die Kinder seien schon zu gross dafür gewesen, sagt Hug lachend. Einmal habe er ihn dann aber auf frischer Tat ertappt – hängend am Kühlschrank. Der 62-Jährige führt weiter aus:

«Was mich hier oben geprägt hat, ist die Affinität zu alten Häusern.»

Aber auch die Freude an Antiquitäten. Als er auf das Schloss kam, galt seine Faszination den Waffen. Jetzt habe er aber seinen Horizont erweitert. Sein Interesse liege vor allem bei den alten Meistern: von Gemälden bis hin zu osteuropäischen Ikonen und antiken Möbeln. Hug geht mittlerweile auch an Auktionen. Kaufen müsse er aber nicht immer etwas. Solche Anlässe seien drei Tage Entspannung, meint er.

Jetzt widmet er sich wieder seinen Hobbys

2015 sei es dann für ihn Zeit gewesen, die Kündigung einzureichen. Mit dem Verein Schloss und Museum Alt-Falkenstein wollte er nach der vorgesehenen Wohnungssanierung seinem Nachfolger zu einem fliessenden Übergang verhelfen. Weil sich dies herauszögerte, trete er erst jetzt, sieben Jahre später, ab. Sein Nachfolger steht bereits fest. Auch wenn sich die Wege des Vereins und des Schlosswartes nicht ganz einvernehmlich getrennt haben, blickt Hug positiv in die Zukunft. Schmunzelnd sagt er:

«Das Schloss und das Museum werden mir in guter Erinnerung bleiben und jetzt übe ich für die Pension.»

Er werde seine private Sammlung betreuen. Denn diese sei in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen. Und dann werde es ihn wieder vermehrt nach Polen ziehen. Dort will er einem weiteren Hobby nachgehen: die Suche nach alten deutschen Festungen. Mit Karten? Nein, die gebe es dafür nicht.

