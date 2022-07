Schwimmbad Moos 1890: Gemischt baden war damals verboten

Rückblick Mädchen die nicht mit den Jungen schwimmen dürfen: Heute ist es unvorstellbar – 1890 gehörte es im Schwimmbad Moos in Balsthal zum Alltag Heute gehört es zum Alltag, dass Mädchen mit Jungen gemeinsam im Schwimmbad Moos in Balsthal baden können. Doch früher war das nicht möglich und galt gar als unsittlich. Was sich im Laufe der Jahre verändert hat. Enya Kopp Jetzt kommentieren 05.07.2022, 17.00 Uhr

Ein Bild, das früher nicht möglich gewesen wäre. Mädchen und Jungen, die zur gleichen Zeit schwimmen gehen. Lucien Fluri

Die Sonne scheint hell über Balsthal, Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist Sommer und die warmen Temperaturen lassen Schweissperlen auf den Stirnen der Schulkinder erscheinen. Der geeignete Tag für einen Badibesuch. Doch: Eine Badi gibt es noch nicht.

An solchen Tagen sorgt ein Sprung in die Dünnern oder in den Augstbach für Abkühlung. Bis 1865 ist ein solcher ohne Probleme möglich. Dann werden die Ufer der beiden Bäche teilweise korrigiert, dabei verschwinden die natürlichen Badeorte. In der Bauschtler Gschichte ist nachzulesen, dass als einzige Möglichkeit der Werkkanal der von Roll’schen Eisenwerke in der Klus bleibt.

Vor dem 20. Jahrhundert war die Dünnern ein beliebter Badeort, genau wie der Augstbach. Bruno Kissling

Dass Baden und Schwimmen der Gesundheitspflege dienen können, erkennt die Dienstagsgesellschaft, ein historisch-gemeinnütziger Verein, im Jahr 1890. Noch im Mai des Jahres gründen sie eine Aktiengesellschaft und im Juli wird die erste Badeanstalt, bei der Abzweigung Werkkanal und Augstbach, eröffnet.

Anders als im 21. Jahrhundert ist es zu dieser Zeit undenkbar, dass Mädchen und Jungen zusammen im Wasser toben. Um die Geschlechtertrennung, in jeder Altersgruppe, zu wahren, sind die Öffnungszeiten so festgelegt, dass die Trennung ohne Probleme möglich ist.

Nach neun Betriebsjahren ist das Ende der ersten Badeanstalt gekommen. Gründe dafür sind die sinkenden Besucherzahlen, einige aufeinanderfolgende, kalte Sommer und die renovationsbedürftige Infrastruktur des Badeorts.

26 Jahre sollte es dauern bis die Baueingabe für die nächste Badeanstalt eingereicht wird. Diesmal nicht von der Dienstagsgesellschaft, sondern vom Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Balsthal-Klus. Vorgesehen ist, den neuen Badeort bei der Moosbrücke zu bauen. Die Bassins werden durch eine Trennwand getrennt. So kann sichergestellt werden, dass weibliche und männliche Badegäste getrennt baden. Das Gesuch wurde bewilligt und die Anstalt erbaut.

Eine neue Ausgangslage sorgt für verschiedene Meinungen

Während in anderen Teilen der Schweiz bereits in den 1920er-Jahren gemischte Bäder zur Tagesordnung gehören, bleibt die Wand in Balsthal bestehen. Vermutungen zufolge dauert es von der Eröffnung bis zum Rückbau der Trennwand fast 16 Jahre. 1941 soll die Trennwand wegen ihres schlechten Zustands zurückgebaut werden.

Obwohl der Grund für das Verschwinden der Wand keine Absicht auf ein gemischtes Bad ist, freuen sich einige Balsthalerinnen und Balsthaler. Doch auch andere Stimmen werden laut. So schreiben die Pfarrherren einen Brief an den Gemeinderat. Die Forderung darin: eine durchgehende Wand. Der katholische Pfarrer begründet seinen Vorschlag in seinem Brief so:

«... Alles, was die Sittlichkeit des Volkes, der Familie und vor allem der Jugend auch nur einigermassen gefährdet, muss nach Möglichkeit beseitigt werden ...»

Der reformierte Pfarrer ergänzt:

«... Aber es bedeutet ebenso eine Wohltat für die jungen Menschen, wenn die Gelegenheit zur frühreifen Weckung des Trieblebens beschnitten wird ...»

Die Badkommission ist nicht begeistert vom Vorschlag, denn das Geld, das für eine solche Trennung eingesetzt werden muss, ist gar nicht vorhanden. So erklärt sie den Pfarrherren und dem Gemeinderat:

«Wir sind gerne bereit, einer gesitteteren Kommission Platz zu machen, falls man unsere Meinung nicht unterstützen kann.»

So kommt es, dass keine neue Trennwand durch die Anstalt gebaut wird. Andere bauliche und technische Änderungen folgen im Laufe der Jahre. Eine der letzten grösseren Veränderungen erlebt das Bad im Jahr 2010. Dabei werden die Breitwellenrutschbahn, ein Wildwasserkanal und eine Speed-Rutschbahn neu gebaut.

Nachgefragt bei Freddy Kreuchi

Wie läuft der Badesommer derzeit? Sind die Besucherzahlen wieder am Punkt, wo sie vor der Coronapandemie waren?

Freddy Kreuchi: Die Badesaison läuft besser als letztes Jahr, was sicherlich auch dem besseren Wetter geschuldet ist. Die Besucherzahlen entsprechen wieder jenen Jahren vor der Coronapandemie.

Warum lancierte die Gemeinde am vergangenen Wochenende eine Aktion, bei der die Saisonabonnemente vergünstigt verkauft wurden? Und brachte sie das gewünschte Ergebnis?

Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident Balsthal. Bruno Kissling

Die Gemeinde erachtet es als wichtig, dass auch einmal neue Wege beschritten werden, um entsprechende Erfahrungen sammeln zu können. Die Aktion mit dem Sonderverkauf der Saisonabonnemente war so ein Versuch und sollte jenen Personen der Bevölkerung, die nicht in die Sommerferien reisen können, ein attraktives Angebot unterbreiten und ihnen dadurch schöne Ausflüge ins Freibad Moos ermöglichen. Das Angebot wurde gut genutzt und war entsprechend ein Erfolg. Ob es nochmals ein solches Angebot geben wird, ist trotzdem nicht garantiert, da es sich um einen «Sonderverkauf» gehandelt hat.

Es wird gemunkelt, dass aus Spargründen die Badetemperatur gesenkt wurde. Was können Sie dazu sagen?

Es ist tatsächlich so, dass wir die Heizleistung der Becken gedrosselt haben. Die Becken im Freibad Moos werden mit einer Pelletheizung gewärmt und die Preise für die Pellets sind in den letzten Monaten gravierend gestiegen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass für die gleiche Menge an Pellets in diesem Jahr Kosten von ungefähr 80’000 anstelle von 40’000 Franken angefallen wären.

Um die Mehrkosten im Rahmen zu halten, wurde die Heizleistung entsprechend gedrosselt. Die Drosselung konzentriert sich hierbei hauptsächlich auf die heissen Monate der Saison und führt lediglich zu einer geringen Temperaturminderung von einem Grad.

Gibt es alternative Varianten, das Wasser zu heizen?

Die Gemeinde prüft momentan Alternativen zur Pelletheizung. So zum Beispiel die Warmwasseraufbereitung mittels Sonnenenergie. Weitere Informationen werden voraussichtlich nach der Gemeinderatssitzung im August folgen. (frb)

