Solothurner Polizei schnappt 20-jährigen Dieb samt Diebesgut

Balsthal Polizei schnappt 20-jährigen Dieb samt Diebesgut Die Kantonspolizei Solothurn konnte einen Mann festnehmen, der Gegenstände aus mehreren verschlossenen Autos gestohlen hatte. 17.07.2021, 10.04 Uhr

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. zvg / Kapo SP

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der 20-Jährige am frühen Samstagmorgen in Balsthal angehalten. Der Mann ohne festen Wohnsitz in der Schweiz habe diverse Gegenstände mit sich geführt, welche er zuvor aus verschlossenen Fahrzeugen gestohlen hatte.