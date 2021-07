Balsthal Gemeinderat Verzicht Amtszwang Pierino Menna

Balsthal Pierino Menna wird vom Amtszwang befreit An der letzten Sitzung des Balsthaler Gemeinderates in alter Besetzung wurde das Ergebnis der Beamtenwahlen vom 13. Juni validiert. Peter Wetzel 04.07.2021, 18.00 Uhr

Der Balsthaler tagte in seiner «alten» Zusammensetzung zum letzten Mal im Gemeindehaus. Bruno Kissling

Bekanntlich wurde Freddy Kreuchi mit 1205 Stimmen zum Gemeindepräsidenten gewählt. Der bisherige Gemeindepräsident Pierino Menna unterlag mit 703 Stimmen. Er schrieb am 28. Juni: « An den Gemeinderatswahlen vom 25. April 2021 wurde ich als Gemeinderat wiederbestätigt. Mit der Nichtwiederwahl zum Gemeindepräsidenten am 13. Juni hat sich aber meine berufliche Ausgangslage verändert.» Nach Abwägung aller Möglichkeiten sei er zum Schluss gekommen, das Amt als Gemeinderat nicht anzutreten und auf eine weitere Legislaturperiode zu verzichten.