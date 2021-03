Balsthal Pandemie gibt «Märet» etwas Aufwind Der Wochenmarkt in Balsthal gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Wie ist er nach der Winterpause wieder angelaufen? Ein Besuch. Rahel Bühler 15.03.2021, 05.00 Uhr

Den Balsthaler Wochenmarkt gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Dafür wird die Goldgasse am Freitagvormittag gesperrt. Patrick Luethy

«Guten Morgen Frau Hofer.» Silvia Kuert begrüsst viele ihrer Kundinnen und Kunden mit Namen. Seit 38 Jahren kommt die 60-jährige Langenthalerin nach Balsthal an den Wochenmarkt. Sie verkauft Gemüse und Früchte von ihrem Hof.

Am vergangenen Freitagmorgen ist es ruhig an der Goldgasse. Vereinzelt sind Menschen unterwegs. Viele laufen vorbei. «Die Leute müssen zuerst wieder wissen, dass der Markt stattfindet», sagt Kuert und packt Nüsslisalat in einen Plastiksack. Der «Märet» findet immer am Freitagvormittag statt. Bis 7 Uhr stellen Werkhofmitarbeiter die Stände auf. Ab 8 Uhr sind sie bereit für den Verkauf. Von Dezember bis Ende Februar ist der Markt in der Winterpause. «Wir können unsere Ware nicht bei Minustemperaturen ausstellen», sagt Annemarie Zumbach aus Huttwil. Dazu kam heuer noch die Coronapandemie. Zumbach verkauft Blumen, Dekorationen und Setzlinge. Sie kommt seit über zehn Jahren an den «Märet». Früher hatte sie ein Blumengeschäft, heute fährt die 70-Jährige nur noch zum Markt: «Ich möchte so meine Ware unter die Leute bringen.» Das funktioniere ganz gut. Wie viel sich verkaufen lässt, hänge stark vom Wetter ab.

Annemarie Zumbach aus Huttwil verkauft Blumen und Setzlinge. Patrick Luethy

Neben den Ständen von Kuert und Zumbach steht seit vergangenem Mai jeweils jener der Klostermetzgerei Haas aus St. Urban. Hinter der Theke steht zum zweiten Mal Fleischfachfrau Priska Amberg. «Bisher laufen die Geschäfte gut.»

Gemeindepräsident: «Markt ist Tradition.»

Die Coronapandemie habe dem Markt gutgetan, sind sich Kuert und Zumberg einig. Trotz Maskenpflicht und Beschränkungen, wie viele Personen an einem Stand stehen dürfen. Kuert: «Viele junge Leute kaufen seither wieder mehr frisches Gemüse und Obst ein. Das war vorher nicht der Fall.»

Die Langenthalerin Silvia Kuert kommt seit 38 Jahren nach Balsthal. Patrick Luethy

Den Markt gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Früher war er grösser. «Mittlerweile sind viele Marktfahrer pensioniert», sagt Kuert. Zumbach ergänzt: «Und die Jungen kommen nicht regelmässig hierher.» Pierino Menna, Gemeindepräsident von Balsthal, sieht noch einen weitern Grund, warum der «Märet» nicht mehr Marktfahrer anzieht: «Bei uns brauchen sie Geduld, bis sie ihre Umsätze erzielen. Sie gehen wahrscheinlich lieber an die grossen Märkte mit viel Laufkundschaft.» Als Beispiel dafür nennt er den Solothurner Wochenmarkt, der jeweils samstags stattfindet. Das sei eine riesige Konkurrenz.

In Matzendorf nimmt der neue Monatsmarkt den Betrieb wieder auf Seit vergangenen Dezember gibt es neu einen Monatsmarkt in Matzendorf. Petra Bieli hat ihn zusammen mit der Gruppe «Matzendorf läbt» ins Leben gerufen: «Wir haben im hinteren Thal keinen Markt, aber viele Produzentinnen und Produzenten.» Sie wolle man fördern. Zum ersten Mal fand der Markt am 5. Dezember auf dem «Jöre-Hof» an der Dorfstrasse 20 statt - mit Schutzkonzept. Damals nahmen 17 Produzentinnen und Produzenten aus Matzendorf und Aedermannsdorf teil. Sie haben unter anderem Brot, Käse oder Fleisch angeboten. «Wir waren überrascht von der Besucherzahl.» Die Organisatoren hätten auch viel positive Rückmeldungen erhalten. Seit Dezember fand der Markt coronabedingt nicht mehr statt. Die nächste Ausgabe ist nun für den 27. März geplant. Ab dann soll er am vierten Samstag im Monat auf dem «Jöre-Hof» über die Bühne gehen. «Dann werden wir auch frisches Gemüse, Salat und Milch anbieten», sagt Bieli. Sie freue sich, wieder loslegen zu können. «Durch den Markt erhalten die Produzierenden und ihre Produkte auch viel Wertschätzung.» (rab)

Auffallend: Am vergangenen Freitag war keiner der Marktfahrer aus der Region. Auch das habe mit der niedrigeren Laufkundschaft zu tun, sagt Menna. Der Markt ist laut ihm zwar nicht besonders bekannt, geniesst aber eine hohe Beliebtheit bei der Bevölkerung, die von ihm weiss. «Er hat eine treue Stammkundschaft.» Eine regelmässige Einkäuferin ist Verena Büttler aus Mümliswil: «Ich möchte die Marktfahrenden unterstützen. Ich finde es schön, kommen sie hierher.»

Den Markt vergrössern sei derzeit kein Thema. Denn auf der Goldgasse ist der Platz beschränkt. «Bereits jetzt fragen sich manche Anwohner, wieso denn die ganze Gasse am Freitagmorgen gesperrt werden muss», sagt er. Das sei wegen der Sicherheit so: Es sei zu gefährlich, wenn neben den einkaufenden Marktbesucher Autos vorbeifahren würden. Zudem gäbe es einen Regierungsratsbeschluss diesbezüglich. Menna plant, mit den Anwohnern bald wieder einmal das Gespräch zu suchen und ihre Anliegen aufzunehmen.

Die Gemeinde möchte den Markt also nicht vergrössern, aber unbedingt erhalten: «Ich bin froh, gibt es diese Tradition im Dorf noch. Denn alles, was abgeschafft wird, hinterlässt eine Lücke, die nur schwierig zum Füllen ist.» Dabei denkt der Gemeindepräsident zum Beispiel an die 1.-Augustfeier, die heute kleiner ist als früher. Und auch Marktfahrerin Zumberg sagt: «Den Kontakt mit den Kunden und das Handeln würde ich vermissen, wenn es den Markt nicht mehr gäbe.»

Ob der Naturparkmarkt stattfindet, ist noch unklar. Normalerweise findet Ende April der «Naturpark Thal Märet» in Balsthal statt. Ob das heuer auch so ist, ist unklar. «Wenn es die pandemische Lage zulässt, würden wir den Markt gerne durchführen», sagt Ines Kreinacke, Geschäftsführerin des Naturparks. Noch sei es für eine definitive Entscheidung zu früh. Anfang April werde man entscheiden. Wenn er durchgeführt wird, wird er kleiner als sonst ausfallen. Zudem werde es ein Schutzkonzept geben. (rab)