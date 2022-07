Balsthal: Lindenplatz mit neuem Tisch und neuen Bänken

Beliebte Aussicht Nun kann man auf dem Lindenplatz in Balsthal noch besser sitzen: Neu gibt es dort eine Tischgarnitur aus Stein Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Balsthal-Klus hat den Lindenplatz in Balsthal mit einem Tisch und Bänken aus Stein aufgewertet. Der Platz ist beliebt wegen der Aussicht auf die Ruine Neu-Falkenstein, den Weiler St.Wolfgang, die Holzfluh und das Dorf. Peter Wetzel Jetzt kommentieren 08.07.2022, 14.00 Uhr

Die neue Tischgarnitur auf dem Balsthaler Lindenplatz. Anita von Burg

Auf dem Lindenplatz in Balsthal gibt es neu eine Tischgarnitur aus Tessiner Gneis. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Balsthal-Klus hat die Garnitur auf dem Platz erstellt. Sie bietet bis zu acht Personen Platz. Der Lindenplatz liegt etwa vierhundert Meter östlich der Garage Falkenstein (ehemals Garage Kreuchi) an der Baslerstrasse.

Der Platz an der Strasse über den Oberen Hauenstein wird vor allem von radelnden und motorisierten Touristen aufgesucht. Sehr beliebt ist dieser Standort wegen der Aussicht auf die Ruine Neu-Falkenstein, den Weiler St.Wolfgang, die Holzfluh und das Dorf. Fotografen lieben diesen Ort, weil sie ungestört vom Verkehr ihre Bilder vom Schloss schiessen können.

Einwohner von Balsthal nutzen den Platz zu wenig

Christin Steck, Präsidentin des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Balsthal-Klus, zeigte sich an der kleinen Einweihungsfeier am Dienstagabend sehr erfreut über das gelungene Werk und berichtete über den Werdegang der neuen Sitzgelegenheit von der Planung im Vorstand bis zur Platzierung:

«Leider ist man als Einwohner von Balsthal zu wenig an diesem schönen Ort, weil der Zugang nur über die Baslerstrasse möglich ist.»

Vielleicht ergebe sich zukünftig eine einvernehmliche Lösung.

Eine Linde als Zeichen der Freundschaft

Den Namen erhielt der Platz von einer vor rund siebzig Jahren gepflanzten Linde. Der Platz entstand auf einem mit Schutt aufgefüllten Terrain neben der Strasse und wurde vorerst durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein mit Ruhebänken und einem Lebhag «verschönert».

Die im Jahre 1951 gepflanzte Linde war ein Freundschaftsgeschenk der Knabenmusik Liestal an ihren Partnerverein in Balsthal, wie in den «Bauschtler Gschichte» von 2010 nachzulesen ist. Ein Jahr später feierte die Knabenmusik Balsthal-Klus ihr 25-Jahr-Jubiläum und ihre Liestaler Freunde kamen wieder nach Balsthal. Um ihre Zusammengehörigkeit zu dokumentieren, schenkten die Liestaler den Balsthalern einen Gedenkstein mit Inschrift des Jubiläumsanlasses.

Dieser Stein wurde unter der Linde aufgestellt und erinnert heute noch an das Jubiläum der Knabenmusik. Unter dem Gedenkstein eingegraben wurde eine Metallhülse, welche die Schenkungsurkunde enthielt. Diese schlummert immer noch unter der in der Zwischenzeit ziemlich mächtig gewordenen Linde.

