Galerie Rössli in Balsthal zeigt Werke von Myriam Werner

Balsthal Neue Ausstellung in der Galerie Rössli: Die Landschaft ist die Farbpalette von Myriam Werner Die Galerie Rössli in Balsthal zeigt ab Freitag zum ersten Mal Arbeiten der Künstlerin, die in St. Pantaleon wohnt. Sie zeigt vor allem Landschaften und kräftige Farben. Eva Buhrfeind Jetzt kommentieren 17.03.2022, 17.30 Uhr

Myriam Werner mit einem ihrer Werke in der Galerie Rössli. Eva Buhrfeind

Eigentlich sind die Landschaften von Myriam Werner abstrahiert, malerisch frei interpretiert. Und doch, irgendwie wirken sie begehbar, wirkungsvoll als felsige Formationen. Mit «Music of the Stones» ist diese Serie getitelt und ist im Gegensatz zur Stones-Musik von einer leisen Zeitlosigkeit.

In sich ruhend vereinen sich die Farben mit einer konzentrierten Bildgestaltung zu einem eindrücklich greifbaren landschaftlichen Ausdruck. Die Steine sind Steine und doch freie Malerei, eingebettet in eine Natur, die sich als Natur vertraut gibt und doch vor allem malerische Absicht ist.

Im zweiten Raum taucht man mit den kleineren Formaten und einer kräftigeren Farbpalette in mediterrane Stimmungen ein. Man erlebt eine vertraut wirkende Natur und sieht – für sich – Blühendes, Wälder, Weite, Wege, Lichtungen bis hin zur flirrenden Abstraktion eines assoziierten Seerosenteichs im letzten Raum.

Myriam Werner absolvierte ihre Ausbildung unter anderem in England

Es ist die Natur, die Landschaft, das unmittelbar Erlebte, Eindrücke, an denen sich Myriam Werners malerisches Schaffen orientiert, die die Atmosphäre ihrer Farbkompositionen bestimmen, die letztendlich sich als reine malerische Absicht erweist.

Es sind keine realen Landschaftsbilder, keine idealisierten Momente, mehr deren abstrahierte Stimmungsträger, wenn die 1971 im luzernischen Seetal geborene Künstlerin mit einfachem Pinsel die breiten Farbstriche und -tupfen zusammenfügt, ebenso zügig wie wohltemperiert ihre Farbpalette zu Landschaften komponiert, die wiederum auch als inspirierende Farbpalette wirken.

In der Malerei von Myriam Werner, sie lebt und arbeitet im solothurnischen St. Pantaleon, geht es immer «um die Einheit von Raum, Farben und das Landschaftliche an sich, die Natur», und damit auch um die Blickwinkel, die Wahrnehmung eines malerischen Anspruchs, der sich nicht naturalistisch an Abbildern festmacht, sondern inhaltlich offen und ebenso subjektiv bleibt. Sodass die Betrachtenden aus der Tiefe der verflochten kräftigen Farbkompositionen ihre Empfindungen, ihre Landschaft hineinlesen, sich auf ihre eigenen Bildwelten beziehen können.

Myriam Werner, die ihre künstlerische Ausbildung unter anderem in England, in Genf an der École supérieure des arts visuels sowie an der Basler Hochschule für Kunst und Gestaltung absolvierte, wo sie mit dem Master abschloss, kann auf ein in sich homogenes, gleichzeitig vielfältiges Schaffen und verschiedene Stilrichtungen verweisen.

Stets geht es ihr aber darum, mit ihrer Malerei – hier in Balsthal zeigt sie Arbeiten mit Ölfarbe und/oder Farbpigmenten sowie Malmitteln auf Leinwand – das Wesentliche einer landschaftlichen Wirkung in der Abstraktion zu betonen.

Vernissage am Sonntag, 20. März, 11:30 Uhr. Einführung: Julia Schallberger, Kunsthistorikerin. Öffnungszeiten: Freitag, 18-21 Uhr; Samstag, 15-18 Uhr; Sonntag, 11–14 Uhr; die Künstlerin ist an der Vernissage am 26. März und 3. April anwesend. Die Ausstellung dauert bis am 10. April.

