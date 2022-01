Balsthals Schulhäuser könnten bald bessere Pausenplätze haben.

Balsthal Nach Petition im Frühling: Nun werden die Vorschläge für bessere Pausenplätze in Balsthal konkreter Im April haben Jan Müller, Max Hofmeier und Levin Allemann aus Balsthal 157 Unterschriften für einen schöneren Pausenplatz beim Schulhaus Rainfeld gesammelt. Mitte Dezember fand nun ein Treffen mit der Gemeinde statt. Wie geht es weiter? Rahel Bühler Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Haben im April die Petition auf der Gemeindeverwaltung Balsthal abgegeben: Max Hofmeier, Jan Müller und Levin Allemann (v.l). zvg

Die drei Balsthaler Schüler Jan Müller, Max Hofmeier und Levin Allemann aus Balsthal gelangten im vergangenen April mit einem besonderen Anliegen an den damaligen Gemeindepräsidenten: Sie übergaben ihm eine Petition mit 157 Unterschriften für einen schöneren Pausenplatz.

Vor allem der vordere Pausenplatz beim Balsthaler Primarschulhaus Rainfeld soll kinderfreundlicher werden. Von einem Rasenplatz und Sitz- sowie Spielgelegenheiten war die Rede. Innerhalb von drei Wochen hatten die Drei die Unterschriften beisammen.

Mitte Dezember hat nun ein Treffen zwischen den drei Schülern und Gemeinderätin Christine Rütti (SVP) stattgefunden. Sie leitet das Ressort Bildung. Jan Müller berichtet vom Treffen:

«Wir haben zusammen angeschaut, was man auf dem Pausenplatz alles verbessern könnte.»

Er fügt einige Beispiele an: Beim roten Platz des Rainfeldschulhauses stehe ein Schild, auf dem steht, dass man nicht mit Trottinetts oder Fahrrädern über den Platz fahren dürfe. Aber das Schild sei versteckt und daher gar nicht sichtbar. Ein anderes Beispiel: Der Nottreffpunkt beim gleichen Schulhaus sei auch nicht gut ersichtlich.

Weiter wollen sie überprüfen, ob man die Veloständer beim Rainfeldschulhaus erneuern könnte: «Sie sind alt, zum Teil verbogen und nicht für die Velos mit den breiteren Pneus ausgelegt», erklärt Jan Müller weiter. Mittlerweile gehen er und seine beiden Mitstreiter im Rainfeldschulhaus in die sechste Klasse.

Das Rainfeldschulhaus in Balsthal soll vor allem mehr Sitzplätze erhalten. SZ

Vorderhand ist Warten angesagt

Angefangen hat das Projekt im März, wie der elfjährige Jan erklärt: «Seit Corona werden die Pausenplätze auf die Klassen aufgeteilt.» Die Idee dahinter: Die Klassen sollen sich nicht mischen. Jan Müller und seine Klassenkameraden verbringen die Zeit zwischen den Schulstunden seither auf dem vorderen Pausenplatz beim Rainfeldschulhaus. «Dort kann man nichts machen, kein Fussball, kein Frisbee. Der Platz ist zu nahe an der Strasse», sagt der Balsthaler Schüler. Er, Max Hofmeier und Levin Allemann fanden das schade, wollten etwas verändern.

Zusammen mit Vater Fabian Müller arbeitete Jan Müller ein Unterschriftenformular aus. Darauf ist ein kurzer Text mit dem Anliegen, ein Foto von einem Spielplatz und Unterschriftstabellen drauf.

Wer kann überhaupt Petitionen lancieren?

Jede Person, unabhängig von Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit, kann auf Gemeinde-, Kantons- oder Bundesebene eine Petition lancieren und unterschreiben. Das steht so in der Bundesverfassung geschrieben. Die Behörde, an die sich die Petition richtet, in diesem Fall der Balsthaler Gemeinderat, muss davon Kenntnis nehmen. Verpflichtet, sie zu behandeln oder zu beantworten, ist sie jedoch nicht.

Die Balsthaler Gemeindeordnung geht sogar noch weiter: «Das zuständige Organ ist verpflichtet, innert angemessener Frist, jedoch vor Ablauf eines Jahres eine begründete Antwort zu geben.» Mit dem Treffen ist man diesem Vorsatz nachgekommen.

Jetzt ist für die drei jungen Petitionäre allerdings Warten angesagt. Die Gemeinde überprüfe die Vorschläge nun, sagt Müller. Bereits in Planung sei das Erstellen eines Mikado-Spiels mit Holzstämmen beim Kindergarten. Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi erklärt das weitere Vorgehen: Man werde nun einen Vorschlag vor allem für neue Sitzgelegenheiten ausarbeiten. Dann werde man das Gespräch mit der Schulleitung suchen und wieder Kontakt mit den Petitionären aufnehmen. Ein allfälliges Budget werde bei konkreten Plänen gesprochen.

Jan Müller seinerseits sagt, er könne sich vorstellen, auch den Pausenplatz beim Falkensteinschulhaus, also dort, wo die Oberstufenschüler in die Schule gehen, genauer unter die Lupe zu nehmen.

