Balsthal Nach einer Bauzeit von knapp einem Jahr: Jetzt ist ein erster Lindenpark-Einblick für die Öffentlichkeit möglich Am Samstag kann ab 9 Uhr der Rohbau des Demenzzentrums Lindenpark in Balsthal besichtigt werden. Vorwiegend sind das Mehrzweckgebäude mit Empfangsraum, Bistro- und Küchenbereich, das Sitzungszimmer im Parterre sowie die Büro- und Administrativräume im 1. Stock zu sehen.

So präsentiert sich derzeit der Bauplatz Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal. Der Rohbau ist fertig, nun kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Patrick Lüthy

Zunächst etwas zur Bauphilosophie des Lindenparks in Balsthal: Die GAG, die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu, will mit diesem Bau für an Demenz erkrankte Personen eine offene Anlage bauen, die dem ländlichen Charakter im Kerngebiet ihres Wirkens, den Bezirken Gäu und Thal, entspricht. Die Infrastruktur soll zum Teil auch durch die Öffentlichkeit genutzt werden können.

Der Lindenpark, auf der ehemaligen Hunzikerwiese in Balsthal, wird modulartig gebaut. In der ersten Bauphase entstehen zwölf Wohnungen in zwei Wohngebäuden für total 76 Bewohnende, die alle identisch ausgestattet sind. Zudem entstehen zehn inte­grierte Tagesplätze für Menschen mit sämtlichen Demenzformen, die primär noch zu Hause wohnen und die durch die Angehörigen betreut werden. Ergänzend zu Wohnbauten wird ein Mehrzweckgebäude erstellt, welches ein Bistro sowie diverse grössere und kleinere Aufenthalts- und Sitzungsräume sowie auch Büroräumlichkeiten beherbergt.

Der grosszügige Eingangsbereich mit Rezeption hinten rechts und Küchenbereich, darüber charakteristische Oberlichter. Patrick Luethy

Alles noch im Rohbau – Vorsicht beim Betreten

Am Tag der offenen Baustelle ist vorwiegend der Bereich Mehrzweckgebäude mit dem grossen Empfangsraum mit den charakteristischen Oberlichtern, mit dem Bistro- und Küchenbereich, den Sitzungszimmern im Parterre sowie den Büro- und Administrativräumen im 1. Stock zu sehen. Alles ist im Rohbau, entsprechend vorsichtig sollen die Besucher beim Betreten der Baustelle sein. Die Fenster sind angeschlagen, und es zeigen sich lichtdurchflutete Räume.

Die durchgehend begehbare Terrasse an den Wohnhäusern. Patrick Lüthy

In einem der Wohnhäuser nebenan ist eine Wohnung für eine Wohngruppe im 1. Stock für die Baustellenbesucher zugänglich. Es stehen den Bewohnenden pro Wohngruppe vier Zimmer zur Verfügung, die je nach Bedarf in Einzel- oder Doppelzimmer umgestaltet werden können. Ein grosser Wohn- bereich mit Küche, Dusche- und WC-Einrichtungen sorgt für weitere Wohnatmosphäre. Zu beachten ist auch eine grosszügige Terrasse, über die jede Wohnung verfügt. Zudem wird jeder Etage ein durchgängiger, gesicherter Balkon angehängt, den die Bewohnerinnen und Bewohner dann gerne begehen können.

Die Aufträge sind vergeben, das Mobiliar ausgesucht

Noch nichts ist von der künftigen Gartenanlage zu sehen. Diese Arbeiten werden in Kürze aufgenommen.

André Grolimund mit Fassadenelement. Patrick Lüthy

«Um den Besuchern ein besseres Bild von den künftigen Einrichtungen in den Gebäuden zu vermitteln, sind überall Visualisierungen der Räume an den Wänden angeschlagen»,

sagt André Grolimund, Vize-Verwaltungsratspräsident. Er stellt zufrieden fest, dass man mit dem Bauvorhaben, sei es in baulicher oder in finanzieller Hinsicht, «auf Kurs» sei. «Jetzt kann es mit dem Innenausbau weitergehen. Alle Arbeiten wurden vergeben und die nötigen Materialien und Mobilien ausgesucht.»