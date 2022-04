Balsthal Mit Kompressor, Meissel und Pickel: Die Bauarbeiten am Oberbergweg in Balsthal haben begonnen Der Weg, der von Balsthal auf den Oberberg führt, wird derzeit neu instand gesetzt. Dafür wird unter anderem der Felsen gereinigt oder Gestein im Oberbergtunnel entfernt. Ein Augenschein. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 22.04.2022, 16.00 Uhr

Die Bürgergemeinde Balsthal lässt den Oberbergweg sanieren. Dabei wird auch die Felswand gereinigt. Patrick Lüthy

Wer derzeit von Balsthal aus auf den Oberberg möchte, hat es schwer. Im Moment ist der Weg gesperrt. Mehrere rot-weisse Abschrankungen weisen darauf hin. Auf einer ein Plakat mit den Stichworten «Felsreinigung», «Steinschlaggefahr» und «Betreten verboten». Nun wird endlich umgesetzt, was die Bürgergemeinde Balsthal schon länger angekündigt und der Regierungsrat in verschiedenen Beschlüssen gutgeheissen hatte: Die Strasse auf den Oberberg wird saniert.

Abschrankungen weisen auf die Arbeiten hin. Patrick Lüthy

Ein Ausbau sei es hingegen nicht. «Wir bauen praktisch nichts aus, sondern stellen den Weg nur instand», erklärt Michael Bur, Präsident der Allmendkommission der Bürgergemeinde, beim Augenschein vor Ort. Vorher sei schon länger nichts mehr am Weg gemacht worden. Die Instandsetzung gliedert sich grob in vier Teile:

Erstens wird der Tunnel vergrössert. Grund dafür ist die Holznutzung der Bürgergemeinde: Sie besitzt auf der Strecke zum Oberberg Wald. Regelmässig fahren deshalb Lastwagen diesen Weg hinab, um Holzschnitzel nach Balsthal zu bringen. Das meiste davon wird als Brennholz verfeuert. Damit der Lastwagen nicht mehr «millimeterlen» muss, kommt Gestein weg.

Ein Mitarbeiter entfernt Steinbrocken aus der Tunnelwölbung. Patrick Lüthy

Dafür stehen die Mitarbeiter einer auf Felstechnik spezialisierten Firma auf einer Hebebühne und spitzen teils mit einem Kompressor, teils mit Schlegel und Meissel, grosse, mit roter Farbe markierte Gesteinsbrocken aus der Tunnelwölbung hinaus. Damit nicht zu viel Steine wegkommen, wird der Tunnelboden um 20 Zentimeter abgesenkt. «So schaffen wir auch Platz», sagt Bur.

Gebaut wurde der Tunnel im Jahr 1900, ist einer Inschrift an der Tunnelwand zu entnehmen. 1977 wurde er erweitert. Vor dem Tunnelbau waren die beiden Sömmerungshöfe auf dem Oberberg nur durch die Strasse, die über den Weiler Höngen führt, erreichbar.

Zweitens reinigen die Mitarbeiter die Felsen rund um den Tunnel. Bur: «Die Reinigung dient dazu, durch die Verwitterung lose gewordenen Steine zu entfernen. So sinkt das Risiko von herunterfallenden Steinen, wenn jemand unten durchgeht.»

Ein anderer Mitarbeiter reinigt die Felswand. Patrick Lüthy

Um die Felswand zu reinigen, klettern die Mitarbeitenden, gesichert von Seilen und einem Helm die Wand hoch. Sie suchen nach losen Steinen und werfen diese auf den Weg hinunter. Auf dem Weg liegen daher Steine, Äste und Efeu.

Der Strassenabschnitt liegt in der Quellwasserschutzzone

Nach dem Tunnel und einer Rechtskurve folgt die Brücke über den Steinenbach. Sie wird Hohe Brücke oder Steinenbachbrücke genannt. Sie ist für ein Gewicht von 16 Tonnen ausgelegt. Nach der Instandsetzung des Oberbergwegs soll sie 40 Tonnen standhalten. Deshalb wird ein Teil der alten Brückenplatte mit Hochdruckwasserstrahlen abgetragen. Später wird eine neue, stabilere Brücke auf die abgetragene, alte gestellt.

Der ganze Strassenabschnitt liegt in der Quellwasserschutzzone. Die Palmen- und die Friedhofsquelle entspringen in unmittelbarer Nähe. «Die Palmenquelle ist die ergiebigste Grundwasserquelle für Balsthal», erklärt Bur. Von den beiden Quellen sind an der Oberfläche nur silberne Schachtdeckel zu sehen. Für die besonders heiklen Arbeiten am Oberbergweg werden sie abgestellt.

Der ganze Streckenabschnitt liegt in der Quellschutzzone. Patrick Lüthy

Künftig soll das Risiko von Verschmutzungen, welche in die Quellen gelangen könnten, vermindert werden. Dazu gehören etwa auslaufendes Benzin oder Pneuabriebe von vorbeifahrenden Fahrzeugen. Wenn die Arbeiten an Tunnel, Brücke und Felsen im Juli abgeschlossen sind, wird deshalb auf einem hundert Meter langen Strassenabschnitt ein Deckbelag eingebaut. Parallel dazu wird ein Entwässerungssystem installiert, das mögliche Verunreinigungen ins Abwassersystem führt.

Total kosten die Arbeiten 820'000 Franken. 70 Prozent davon übernehmen Bund und Kantone. Den restlichen Betrag teilen sich die Bürger- und die Einwohnergemeinde Balsthals.

