Galerie Rössli, Balsthal: neue Ausstellung

Balsthal In der neuen Ausstellung in der Galerie Rössli dominieren Malerei und die Inszenierung der Bilder Jakob Ferdinand Rieder und Sebastian Haas präsentieren in der Galerie Rössli in Balsthal ihre Vorstellung von Malerei. Die Ausstellung läuft vom 20. November bis 11. Dezember. Eva Buhrfeind 19.11.2022, 05.00 Uhr

Die Galerie Rössli stellt vom 20. November bis 11. Dezember Werke von Jakob Rieder (rechts) und Sebastian Haas aus. bko/bur

Ja, die Malerei, sie lässt sich immer wieder neu ausformulieren und ausschöpfen. Und Jakob Rieder treibt in seinen Bildern das vertraute Spiel mit der Wahrnehmung und illustrativer Inspiration bis zur subjektiven Imagination.

Opulent in Farbe, Form und freiheitlich anmutender malerischer Geste zeigen sich vor allem seine grossformatigen Arbeiten, klassisch in Öl auf Leinwand, als eine prozedurale Vermessung der Malerei. Dazu bespielt er seine Bildräume bis hin zu den Arbeiten in Öl auf Papier und den Aquarellen mit geometrisch-flächigen Formen, figurativen Fragmenten und räumlich assoziierenden Rastern, Linien und Linearem.

Er konzipiert derart variationsreiche Bedeutungsebenen, die aus einem subjektiven Blickwinkel heraus Hintergrund und Vordergrund, Tiefenwirkung und Farbauftrag gegeneinander ausspielen. Und die der 1987 geborene Künstler trotz aller gestalterischen Bildmittel durchaus prozessorientiert einer individuellen Betrachtung und freien Interpretation überlässt.

Rieder lebt in Basel und Solothurn

Diese analogen Bildmomente treibt der in Basel und Solothurn lebende und arbeitende Jakob Ferdinand Rieder nun auf die Spitze: Der Künstler verlegt seine Inhalte mit einer App in die digitale Welt. Derart, dass das angestrebte Raumerlebnis, das in den analogen Bildern eher subjektiv und unmittelbar zu erleben ist, digital erweitert wird. Nicht greifbar als Kunstwerk, sondern als dreidimensionales Erlebnis.

Ein Werk von Jakob Ferdinand Rieder. Eva Buhrfeind

Eine einfallsreiche dreidimensionale Verortung, die der gebürtige Solothurner auch mit den kleinen Aquarellen einfallsreich analysiert und im zweiten Raum auf dem Bildschirm wirkungsvoll präsentiert. Auf fotografierte, im Computer 3D-generierte Gegenstände projiziert der Künstler einige seiner Aquarelle.

Die ursprünglich realen Objekte sind zum fiktiven Bildträger mutiert, deren reale Textur nur dezent in der aquarellierten, jedoch digitalen Textur wirken kann. Selbst wenn das Modell auf dem Bildschirm dreht und beidseitig bespielt wird, es ist die analoge Malerei, die den – wenn auch digitalen Raum – beherrscht und doch nur ein visuelles Erleben auf dem Bildschirm bleibt.

Haas' Bilder sind mehrheitlich in schwarz-grauen Tönen gehalten

Einmal im Jahr lädt die Galerie Rössli einen Künstler als Gast in eine der Ausstellungen ein. Sebastian Haas’ malerischer Ansatz einer subjektiven Bildwirkung ist ähnlich. Seine Bildträger sind aus Glas, einmal als stelenartige, leicht in den Raum gebogene, rückseitig bemalte Glasplatten, die das Malerische objekthaft erscheinen lassen und eine durchaus atmosphärische Note erzielen. Und die je nach Lichteinfall oder Blickpunkt bewegt zwischen Transparenz und Farbnuancierung plastisch changieren.

Eines der Werke, die Sebastian Haas in der Galerie Rössli in Balsthal zeigt. Eva Buhrfeind

Hier agiert der bildnerische auch als räumlicher Gedanke, und bleibt doch Bild, malerischer Augenblick. In der Hinterglasmalerei auf kleinen, entweder flachen oder leicht gebogenen Glasplatten, mehrheitlich in schwarz-grauen Tönen gehalten, weckt der 1992 geborene Künstler aus Bern vage Erinnerungen an frühe Fotonegative.

Die flächig gehaltene Malerei suggeriert nicht definierbare, eigenwillig vertraute Assoziationen. Ob mit der Hand aufgetragen, gesprayt, selbst in den rein abstrahierten, zum Teil rotfarbigen Inhalten, zeigt sich: Auch diese filmische Imagination ist einfach Malerei.

Ausstellung: 20. November bis 11. Dezember. Öffnungszeiten: Fr. 18–21 Uhr, Sa. 15–18 Uhr, So. 11–14 Uhr. Vernissage, Sonntag, 20. November, 11.30 Uhr.