Balsthal Immobilien Das ehemalige Amtshaus in Balsthal hat einen neuen Besitzer Die Starimo Invest aus Meggen (LU) hat die markante, als «schützenswert» eingestufte Liegenschaft an der Herrengasse 10 übernommen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Amtshaus an der Herrengasse 10 in Balsthal hat einen neuen Besitzer. SZ-Archiv

Kürzlich hat das Luzernische Immobilienunternehmen Starimo Invest die Liegenschaft Herrengasse 10 in Balsthal, das ehemalige «Amtshaus», von der Baloise Bank übernommen.

Eine Nachfrage beim neuen Eigentümer, was mit dem Gebäude in Zukunft geschehen soll, beantwortet deren Kommunikationsbeauftragte, Silvia Schneider wie folgt: «Änderungen an der Liegenschaft sowie bezüglich der Nutzung der Immobilie sind im Moment keine geplant. Einzig die vormals von der Baloise Bank SoBa genutzte moderne und klimatisierte Gewerbe-/Bürofläche im Erdgeschoss mit einer Fläche von 168 Quadratmetern möchten wir gerne baldmöglichst vermieten. Ebenso die dazugehörenden Technik-, Keller- und Archivräume im Untergeschoss.»

Und sie ergänzt: Mittelfristig werde die bestehende Heizung durch ein umweltfreundliches, CO2-neutrales Heizsystem ersetzen.

Umbauten möglichst frühzeitig melden

«Würden an diesem Gebäude, das als ‹schützenswert› eingestuft ist, grössere Umbauten durchgeführt, müsste dies im Voraus möglichst frühzeitig mit der kantonalen Fachstelle und der örtlichen Baubehörde abzusprechen sein; im Idealfall bereits im Rahmen eines Vorprojektes», schreibt Gemeindepräsident Freddy Kreuchi auf Nachfrage.

Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Der Bau wurde zwischen 1918 und 1920 im Münchner Neubarockstil verwirklicht. Kreuchi weiter: «Schützenswerte Objekte sind wichtige und charakteristische Bauten, die als Einzelobjekte einen Eigenwert aufweisen, oder die als Bestandteil einer Gebäudegruppe, beziehungsweise des Ortsbildes einen Situationswert bieten und daher von Bedeutung sind.» Solche Objekte seien in ihrer ursprünglichen Form und äusseren Erscheinung sowie in der Bausubstanz zu erhalten.

Neue Gewerbe- und Geschäftsimmobilien in Balsthal

Zum Thema Gewerbe- oder Geschäfts-Immobilien in Balsthal gab Kreuchi noch Auskunft, über zwei weitere Bauten, die vor kurzem in Balsthal entstanden sind oder deren Bau beabsichtigt ist.

Bei den «grünen Gebäuden» an der Lippermattstrasse 2 und 4 handelt es sich um Gewerberäume, die zum Kauf oder zur Miete angeboten werden. «Bis heute wurden bei der Bauverwaltung drei Anfragen über mögliche Nutzungen zur Bewilligung eingereicht.»

Bei den auf Immoportalen ausgeschriebenen und noch zu bauenden Gewerberäumlichkeiten an der Brunnersmoosstrasse handle es sich um ähnliche Gewerberäume wie an der Lippermattstrasse, so Kreuchi. «Dieser Bau wurde bewilligt, aber der Baustart wurde der Bauverwaltung bis heute nicht gemeldet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen