Solaranlagen im Moos in Balsthal sind nicht angeschlossen. Wieso?

Balsthal Im Moos sind vier Solardächer seit Jahren im Dornröschenschlaf – weil das Netz nicht genug Solarstrom aufnehmen kann Vor gut acht Jahren wurde in der Gewerbezone im Balsthaler Moos eine grosse Fotovoltaikanlage gebaut, die dann aber nie ans Netz angeschlossen wurde. Was steckt dahinter? Hans Peter Schläfli 06.12.2021, 05.00 Uhr

Im Balsthaler Moos sind vier Solaranlagen nicht an das Stromnetz angeschlossen. Bruno Kissling

Das Moos in Balsthal scheint auf den ersten Blick ein Vorreiter und Hotspot der Solarenergie zu sein: Im Gewerbe- und Sportgebiet sind vor gut acht Jahren auf vier Dächern grosse Fotovoltaikanlagen gebaut worden. Aber diese Solardächer dienen heute nur dazu, dass es nicht in die Gebäude regnet: Sie wurden nie ans Stromnetz angeschlossen. «Das ist eine Schande», sagt dazu Unternehmer Heinz Mägli, auf dessen Pferdepensionsstall eines der nutzlosen Solardächer ist.

Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und grosszügige Einmalzahlungen des Bundes sorgten vor zehn Jahren für eine goldene Zeit. Joachim Krebs, Leiter der Unternehmenskommunikation der Münchensteiner Firma Primeo, die vor drei Jahren das Balsthaler Stromnetz übernommen hat, sagt:

«Damals garantierten Investitionen in Fotovoltaikanlagen eine fantastische jährliche Rendite von sieben bis acht Prozent.»

Weil der Kavallerie-Reitverein Balsthal-Thal das Dach seiner Sportanlage im Moos zu dieser Zeit sanieren musste, sollte das mit einer lukrativen Investition in eine Fotovoltaikanlage kombiniert werden. Der damalige Vereinspräsident Robert Meier bestätigt auf Anfrage, dass er der Initiator des Projektes war. Er verzichte aber auf eine Stellungnahme. Der Geschäftsführer der benachbarten Sportanlage fitnexx liess sich für die Idee begeistern und auch Heinz Mägli, als Betreiber des Pferdepensionsstalls im Moos konnte mit ins Boot geholt werden.

Die Reithalle des Kavallerie-Reitvereins Balsthal. Bruno Kissling

Die fixen Zahlungen der KEV waren während Dekaden garantiert. Aber der Ansatz für neue Anlagen wurde jedes Jahr tiefer angesetzt. Also musste es schnell gehen. Die BZA AG mit Sitz im Thurgauischen Raperswilen baute in Windeseile die vier Solardächer und schloss sie zu einer grossen Anlage mit einer Gleichstrom-Nennleistung von 825 kWp bei einer maximalen Wechselstromleistung von 650 kVA zusammen. Abzuklären, ob das Stromnetz im Moos überhaupt in der Lage ist, so viel Solarstrom aufzunehmen, wurden offenbar in der Hektik vergessen. Die BZA AG hat das Angebot, zur Angelegenheit Stellung zu nehmen, nicht wahrgenommen.

«Die Anlage ist fertig, das Kabel müsste nur noch ans Netz angeschlossen werden», sagt Mägli. Nun sei er schwer enttäuscht.

«Es ist ein Desaster, dass so viel Strom einfach verschwendet wird.»

Die Aare Energie AG, eine Tochtergesellschaft der Alpiq, die damals das Stromnetz in Balsthal betrieb, wollte die Kosten für eine Transformatorenanlage mit Netzverstärkung, die je nach Quelle zwischen 300’000 Franken bis über eine Million Franken betragen sollen, nicht übernehmen.

Die BZA AG versuchte 2014 und 2015 mit Klagen bei der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) den Anschluss durch eine Verfügung zu erzwingen – blitzte aber ab: In den rechtsgültigen Verfügungen der ElCom ist zu lesen:

«Das öffentliche Interesse an der Gewährleistung eines stabilen Netzbetriebs ist grösser als das wirtschaftliche Interesse des Betreibers der Fotovoltaikanlage.»

Die ElCom hielt fest, dass die Anlage die technischen und betrieblichen Mindestanforderungen für den Netzbetrieb nicht erfülle und dass der Besitzer, nicht der Netzbetreiber, die nötigen Investitionen machen muss, damit der Solarstrom eingespeist werden kann.

Ein erneuter Anlauf ist versandet

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Im August 2018 wurde der bisher letzte Versuch unternommen, eine Lösung zu finden. «Es ist richtig, dass die BZA AG im Rahmen einer Gemeinderatssitzung ihre Ideen erläutert hat», schreibt dazu der dieses Jahr neugewählte Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Die BZA AG habe dabei vorgeschlagen, dass es mit einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch der Nachbarn möglich wäre, dass die Einwohnergemeinde das Schwimmbad und den Fussballplatz mit ökologisch erzeugter Energie versorgen könnte.

Kreuchi präzisiert: «Gemäss Protokoll wurde der Entscheid über eine mögliche Zusammenarbeit auf die nächste Sitzung vertagt – ein Folgeantrag blieb jedoch aus. Weitere Kontakte zwischen der BZA AG und dem alt Gemeindepräsidenten Pierino Menna diesbezüglich sind der Einwohnergemeinde nicht bekannt.»

Die Verträge werden erfüllt

Heinz Mägli sagt, dass er pro Jahr 1800 Franken Mietzins für die Nutzung seines Daches bekomme und dass sich Besitzerin der Anlage ihm gegenüber korrekt verhalte. Dass aber der Strom nicht genutzt wird, das reue ihn ungemein. «Deshalb bin ich froh, dass die Sache nun endlich an die Öffentlichkeit kommt. Vielleicht wird jetzt eine Lösung gefunden.»

Die Solaranlagen könnten die Badi Moos (hinten) versorgen. Bruno Kissling

Beim neugewählten Gemeindepräsidenten rennt er damit offene Türen ein. Freddy Kreuchi schreibt: «Wird es von einer der involvierten Parteien gewünscht, wird die Einwohnergemeinde gerne die Funktion der unabhängigen Vermittlerin übernehmen.» Und auch die neue Netzbetreiberin Primeo wäre laut ihres Kommunikationsverantwortlichen Joachim Krebs zu Gesprächen bereit. Und so besteht Hoffnung, dass die Fotovoltaikanlage doch noch aus dem Dornröschenschlaf erweckt wird und die Badi im Moos ab kommendem Sommer mit ökologischem Strom versorgt.

