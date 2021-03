Nach Sanierung «Wir sind wild entschlossen weiter zu machen»: Hotel Balsthal blickt in eine Zukunft nach dem Lockdown Nach der Sanierung des Seminarhotels Rössli erwartet Co-Geschäftsführerin Géraldine Philippe sehnlichst das Ende des Lockdowns. Fränzi Zwahlen 06.03.2021, 05.00 Uhr

Hotel Balsthal mit seinen drei Häusern (v.l.) Rössli, Kornhaus und Kreuz.



Noch ist das Hotel Balsthal mit seinen drei Häusern Kreuz, Kornhaus und Rössli geschlossen, doch eigentlich wäre alles für die Gäste bereit. Vor allem im Seminarhotel Rössli hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. «Wir haben die Sanierung des Hauses grösstenteils wie geplant im vergangenen Jahr durchgeführt, trotz Corona», sagt Géraldine Philippe Co-Geschäftsleiterin. Alle 11 Gästezimmer in diesem Haus sind auf dem neuesten Stand.

Neue Betten, neue Möbel, neue Nasszellen und das alles in den «Hotel Balsthal»-Farben rot, schwarz und grau. Alle Fenster des Hauses wurden saniert und das gigantische Dach des historischen Gebäudes völlig neu eingedeckt. Natürlich in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege, ergänzt Philippe. Alle fünf Seminarräume wurden technisch auf den neuesten Stand gebracht und erhielten ein neues Farbkonzept sowie moderne Möbel. Die ehemalige Rössli-Gaststube ist zu einem Aufenthaltsraum für die Seminarteilnehmer umgestaltet worden und verströmt modernes aber doch gemütliches Flair.

«Es ist mein Lieblingsraum,» Philippe. Mit Kornhaus und Riverside bietet das Hotel Balsthal 64 Gästezimmer an, die nun alle einen 3-Sterne-Standart aufweisen.

Einiges wurde noch zurückgestellt

Eine Auffrischung des Rössli-Saals, in dem die Bühnentechnik vor rund drei Jahren saniert wurde, sowie ein neuer Lifteinbau im Haus hat man bisher noch nicht realisiert. Dazu sagt Géraldine Philippe: «Bevor wir nicht wissen, ob wir im genau gleichen Umfang unsere Gäste bewirten können wie früher, stellen wir diese Investition, die noch einmal rund 1 Mio Franken kosten würde, noch zurück.»

Und damit spricht sie ein Thema an, das sie und jeden Gastrounternehmer derzeit stark umtreibt: Ungewissheit. Sie erläutert: «Auch wenn wir in ein paar Wochen – was ich hoffe – das Haus wieder öffnen können, wird dies nicht im gleichen Umfang möglich sein wie vor der Pandemie.» Zu unsicher sei derzeit, wie und unter welchen Vorgaben in Zukunft Gastronomie möglich sein wird.

Das Unternehmen Hotel Balsthal ist insofern von der Corona-Situation betroffen, als dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und es Entlassungen gegeben hat. «Leider mussten wir im Januar 12 Mitarbeitenden die Kündigung aussprechen, was uns sehr leid tat. Die anderen Mitarbeitenden, ausser den Lehrlingen und den Geschäftsleitungsmitgliedern, sind in Kurzarbeit», so die Geschäftsleiterin.

Derzeit 30 Mitarbeitende auf der Payroll

«Die Entlassungen waren unumgänglich, denn im vergangenen Corona-Jahr mit weniger Gästen wurde sichtbar, dass wir weniger Kapazitäten beanspruchten», sagt sie. Man habe in allen Sparten Kündigungen ausgesprochen und versucht, Härtefälle zu vermeiden. «Trotzdem war es keine einfachen Entscheidungen, denn es waren auch Personen dabei, die seit langem bei uns beschäftigt waren. Doch, obwohl wir ein sozial agierendes Unternehmen sind, sind wir keine soziale Einrichtung», stellt die Unternehmerin fest. Derzeit sind rund 30 Mitarbeitende im Hotel Balsthal auf der Payroll.

«Wir sind wild entschlossen weiter zu machen», betont sie. «Allerdings», so ist Géraldine Philippe überzeugt, «werden wir in den kommenden zwei, drei Jahren wahrscheinlich Umsatz- und frequenzmässig auf einem tieferen Niveau weiterarbeiten müssen.» Der Lockdown wird die Gastronomie im Schweizer Mittelland schwer treffen, ist sie sicher. «Es würde mich nicht wundern, wenn bis in circa zwei Jahren noch etwa die Hälfte der bisherigen Gastrobetriebe vorhanden sind.» Für ihren Betrieb aber sieht sie eine Zukunft. «Seit über zehn Jahren arbeiten Walter Heutschi und ich hier; seit vier Jahren sind wir Geschäftsführer. Wir haben A gesagt, dann sagen wir auch B und möchten auch noch C sagen».