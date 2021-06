Balsthal Hier sind alte Lokomotiven gut aufgehoben – neuer Verein OeBB Historic wird mit Nostalgiefahrt gegründet Der Verein OeBB Historic ist nun gegründet. Dieser Akt wurde in Balsthal von einer aussergewöhnlichen Nostalgiefahrt begleitet. Fränzi Zwahlen 12.06.2021, 05.00 Uhr

Der Verein OeBB Historic wurde am 10. Juni 2021 in Balsthal gegründet. Zur Feier wurde eine Fahrt mit der neu restaurierten Dampflokomotive SCB 41 aus dem Jahr 1901 durchgeführt. Patrick Lüthy

«Grosser Bahnhof» – und dies ist tatsächlich wörtlich gemeint – am Donnerstagabend auf dem OeBB-Gelände in Balsthal. Die alte Lokomotive E 3/3 SCB 41 mit Jahrgang 1901 konnte ihre zweite Jungfernfahrt erleben.

Möglich machte dies einerseits der Eisenbahnexperte Pascal Troller aus Olten, aber auch die seit Jahren in Balsthal arbeitende sogenannte Dampfgruppe, die sich der Sanierung und Instandstellung von historischem Rollmaterial verschrieben hatte.

Und diese Dampfgruppe bot den zweiten Grund für den «grossen Bahnhof» beim Rampen­pintli: Die Gründung des Vereins OeBB Historic, unter dem die Mitglieder der Dampfgruppe künftig auftreten und arbeiten wollen.

Patrick Luethy

Zunächst wurde also dieser jüngste Balsthaler Verein gegründet und die Statuten wurden genehmigt. 18 Gründungsmitglieder nahmen an der Versammlung im Rampenpintli teil. Zum ersten Präsidenten wurde Toni Rüegg aus Laupersdorf gewählt.

Präsident Toni Rüegg mit dem Zeichen der Gründungsmitglieder. Patrick Lüthy

Historisches Rollmaterial für die Zukunft erhalten

Bereits seit 1974 kümmerte sich die Dampfgruppe um den Unterhalt der Fahrzeuge und historischen Utensilien, vorwiegend auf dem OeBB-Gelände. «Die Dampfgruppe blieb aber stets eine lose Gruppe ohne Strukturen», erklärt der neu gewählte Sekretär des Vereins Historic, Markus Schindelholz. «Diese Gruppe vereint sehr viel Wissen. Sie wird als Untergruppe des neuen Vereins bestehen bleiben», so Schindelholz.

Der Vereinsvorstand von OeBB Historic: v.l.n.r: Christoph Altermatt (Kassier), Stefan Fiechter (Vize-Präsident), Markus Schindelholz (Sekretär), Daniel Indermaur (Fachgruppe Elektro), Jürg Senn (Fachgruppe Dampf), Pascal Troller (Kulturgut) und Toni Rüegg (Präsident OeBB Historic). Patrick Luethy

Zu erwähnen ist noch, dass die Mitglieder der Dampfgruppe in Fronarbeit arbeiten. Deshalb ist im neuen Verein der Bereich Gönner wichtig. Dafür wurden unterschiedliche Gönnerstufen geschaffen. Von 100 Franken für eine Einzelperson bis zu 1000 Franken für Familien und juristische Personen – mit entsprechenden Gönner-Angeboten.

OebBB Historic will das Vermächtnis des historischen Rollmaterials auch für kommende Generationen erhalten, restaurieren und möglichst in Betrieb setzen. Nach dem eigentlichen Gründungsakt des Vereins luden die Verantwortlichen eine bestimmte Anzahl Gäste zur Nostalgiefahrt auf der 4,1 km langen Strecke von Balsthal nach Oensingen und zurück ein.

Fränzi Zwahlen

Die neu restaurierte SCB-Dampflokomotive Nr. 41 eignete sich natürlich dafür hervorragend. Vorher musste noch die sogenannte Kesselinspektion durchgeführt werden, erklärte vor der Fahrt Fachmann Pascal Troller.

«Die Lok erlebt nach ihrer mehrjährigen Restauration jetzt ihre zweite Jungfernfahrt nach 120 Jahren»

Diese Lok sei jetzt, nach 50 Jahren, wieder im Einsatz, und erlebe nach ihrer mehrjährigen Restauration sozusagen ihre zweite Jungfernfahrt nach 120 Jahren, schilderte Markus Schindelholz.

An diesem Abend kamen noch die Nostalgiewagen der OeBB zum Einsatz: Der zum edlen Speisewagen umgebaute Personen-Wagen aus dem Jahr 1837 sowie der Salon- und Speisewagen von 1951.

Patrick Lüthy

Seit dem 75-Jahr-Jubiläum der OeBB verkehren wieder regelmässig historische Dampfzüge auf der Strecke zwischen Oensingen und Balsthal. Eingesetzt werden dazu die Originaldampflok Nr. 2 der OeBB von 1899, die Dampflok Nr. 1, welche 40 Jahre lang im Eisenwerk Klus ihre Dienste erbrachte, und zwei weitere Dampfloks, welche der Stiftung SBB Historic gehö­ren, jedoch seit vielen Jahren von der Dampfgruppe der OeBB gepflegt werden.

Auch ist die OeBB seit 1974 in Besitz eines Roten Pfeils mit Jahrgang 1938. Dieses Fahrzeug war, wie alle anderen Fahrzeuge der OeBB auch, zuerst blau gestrichen worden, bis es 1986 wieder rot wurde und seither für Sonderfahrten in der ganzen Schweiz eingesetzt wird. Weitere interessante und einzigartige Fahrzeuge wie auch historische Bahnutensilien befinden sich in Besitz der OeBB.

Aus dem Leben der alten Lok

Die heute unter Denkmalschutz stehende SCB 41 ist bereits die vierte historische Lokomotive, die auf Initiative des Oltner Eisenbahnfans Pascal Troller betriebsfähig gemacht werden konnte. Sie wurde 1901 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfa­brik Winterthur SLM für die Schweizerische Centralbahn SCB gebaut.

1902 ging die Lok in den Rollmaterialbestand der neu gegründeten SBB über. 1923 wurde sie dem neuen SBB-Kreis II (Luzern) zugeteilt und blieb vorwiegend auf der Strecke zwischen Basel, Olten, Bern und Luzern im Einsatz. Ab 1941 war das Fahrzeug im Eisenwerk von Moos AG in Emmenbrücke als Werklokomotive im Rangiereinsatz.

Nach ihrer Ausrangierung 1972 war die Lok auf diversen Industriearealen abgestellt.

So sah sie vor der Restaurierung aus:

Zvg

Dank der Sanierung und Revision der Lok durch die Rhätische Bahn RhB in Zusammenarbeit mit der Dampfgruppe OeBB wurde diese Lok als einzige von den Werkstätten der SLM Winterthur für die Schweizerische Centralbahn gebaute Dampflokomotive der Nachwelt erhalten. Der Kanton Solothurn hat das Projekt mit 65'000 Franken unterstützt.

Patrick Lüthy

Weitere Infos: www.oebb-historic.ch