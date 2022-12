Balsthal: Neubau eines Kindergartens ist geplant

Balsthal Gemeinde will neuen Kindergarten zusammen mit privatem Investor bauen – eine Absichtserklärung ist unterschrieben Neben dem Rainfeldschulhaus in Balsthal will ein privater Investor fünf Mehrfamilienhäuser bauen. In einem davon soll ein neuer Kindergarten für Balsthal entstehen. Die beiden Parteien haben eine Absichtserklärung unterschrieben. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Die Brunnerwiese, auf welcher der neue Balsthaler Kindergarten im Zusammenhang mit weiteren Mehrfamilienhäusern gebaut werden soll. Im Hintergrund ist der derzeitige Kindergarten an der Rainstrasse zu sehen. Bruno Kissling

Sie sind seit langem ein Fass ohne Boden: die Kindergartenräume an der Rainstrasse. Seit Jahren betreibt die Gemeinde dort «Pflästerlipolitik», um den gröbsten Bauschäden entgegenzuwirken.

Nun hat sich im Zuge der «Sanierungsstrategie Hochbauten», welche der Gemeinderat Anfang November der Bevölkerung vorstellte, ergeben, dass sich der Kindergarten Rainweg baulich in einem so schlechten Zustand befindet, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Durch den Verkauf der Liegenschaft sei ein Kindergartenneubau anzustreben, empfiehlt die Architektengruppe in der Immobilienstrategie.

Eine Art «glückliche Fügung»

Nun scheint es eine Art «glückliche Fügung» zu sein, dass angrenzend an das Grundstück des Kindergartens die sogenannte Brunnerwiese liegt. Diese befindet sich seit einiger Zeit im Besitz der Firma Homebay AG, eines Investors aus Frauenfeld. Dieser plant dort fünf Mehrfamilienhäuser.

Im Zuge dieser Pläne wurde Gemeindepräsident Freddy Kreuchi vom Geschäftsführer der Homebay gefragt, ob die Gemeinde daran interessiert sei, einen Kindergartenneubau in die geplante Überbauung zu integrieren.

Grundsätzlich zeigte sich Balsthal interessiert an diesem Vorschlag und die beiden Gesprächspartner kamen überein, gegenseitig eine Absichtserklärung zu unterzeichnen.

An seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat nun dieser Absichtserklärung zugestimmt. Darin heisst es: «Die Einwohnergemeinde Balsthal verkauft den bestehenden Kindergarten Rainweg und die dazugehörende Parzelle GB Balsthal 560 an die Homebay AG. Im Gegenzug wird der Investor die Gesamtprojektierung übernehmen und der Einwohnergemeinde den neuen und in die Überbauung integrierten Kindergarten erstellen.»

Dies einerseits zur Finanzierung des Projekts durch die Einwohnergemeinde, aber auch, um dem Investor eine attraktive Überbauung des Areals zu ermöglichen.

Damit werden keine provisorischen Schulräume nötig

Es ist beabsichtigt, den neuen Kindergarten in der ersten Bauphase zu errichten. Erst danach soll die Parzelle mit dem bestehenden Kindergarten Rainweg neu bebaut werden. «Durch dieses Vorgehen müssen keine provisorischen Schulräume erstellt werden, was zu einer bemerkenswerten Kosteneinsparung führt», kommentiert der Gemeinderat. Zudem haben die Parteien vereinbart, für dieses gemeinsame Projekt ein Gestaltungsplanverfahren durchzuführen.

Der neu zu bauende Kindergarten soll drei Klassenzimmer sowie allgemeine Räume und solche für die Lehrpersonen beinhalten. Zur Finanzierung werden voraussichtlich 2,5 Millionen Franken benötigt. Diese werden im Budget 2024 eingeplant.

