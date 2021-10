Balsthal: Fürobe Brot-Beck kämpft gegen Unehrlichkeit

Balsthal Fürobe-Brot: Knöpfe, Fremdwährungen und Unterlagsscheibchen landen hier im Kässeli Dem Fürobe-Brot Häner in Balsthal werden statt Geld immer wieder andere klingende Objekte ins Kässeli geworfen. Alex Häner nervt sich. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Fürobe Brot-Beck Alex Häner in Balsthal zeigt auf einem Plakat, was alles in seinem Aussenkässeli landet. Patrick Luethy

So langsam nervt es Alex Häner, den Inhaber des Fürobe-Brot in Balsthal. «Immer wieder werden ins Kässeli, das wir nach Ladenschluss um 18.30 Uhr bei unserem Brot zum Mitnehmen aufgestellt haben, statt harten Franken- und Rappenstücken unliebsame andere Dinge hineingeworfen.» Und das, obwohl eine Putzkraft, die ab 18.30 Uhr die Bäckerei putzt, immer wieder ein Auge auf den Aussenverkauf halte.

«Wichtig ist, dass es nach etwas klingt, wenn das Zeug im Kässeli landet», glaubt Häner, «denn vielfach steht halt hinter einer betrügerischen Person eine ehrliche, die es bemerken könnte, wenn der vorher nichts zahlt.»

Doch Häner will allgemein zunächst festhalten: «Fünfundneunzig Prozent unserer Kundinnen und Kunden sind ehrliche Leute.»

«Es ist nur ein kleiner Teil von Brotkäufern, die eben keine Käufer, sondern eigentlich Diebe sind.» Denn was sie alles ins Kässeli statt der 3.50 Franken für ein Pfünderli Brot schmeissen, ist kaum zu glauben. Da sind oftmals wertlos gewordene Fremdwährungen: Schilling, Deutsche Mark, Lire, Peseten. Dann Währungen von Argentinien über Indien bis nach Mexiko und den USA – aus der ganzen Welt.

Aber wenigstens ist das noch Geld. Es gibt aber die besonderen Schlaumeier, die Knöpfe, metallene Unterlagsscheibchen, Einkaufsjetons oder sonstige münzenähnliche Dinge reinschmeissen. Ein ganz Abgebrühter beglich seinen Warenbezug auch mal mit einem Sonnenblumenkern.

Das alles findet Alex Häner in seinem Brot-Kässeli statt richtigem Geld. Patrick Luethy

«Mein Balsthaler Filialleiter Urs Bloch und ich haben uns mal die Mühe gemacht, all diese Dinge aus den letzten drei Jahren zu sammeln. Und ich fand, es sei mal an der Zeit, das der Kundschaft mitzuteilen.» Zwar sei der Verlust, den er durch diese Diebstähle erleide, noch zu verkraften. Doch die Unehrlichkeit mancher Leute ärgert das Fürobe-Brot-Team, besonders wenn solche Kunden dann nicht nur ein Brot so «bezahlen», sondern dann gleich drei, vier Laibe mitgehen lassen.

Alex Häner will Abhilfe schaffen

«Bald werde ich ein neues Kässeli aufstellen, eines, das die eingelegte Barschaft in einer Zwischenablage aufhält. Bei einem Verdacht kann ich oder eine beauftragte Person dann stichprobenartig die eingeworfenen Münzen kontrollieren», so Häner. Der Fürobe-Brot-Inhaber weiss, dass auch dieses System potenzielle Diebe nicht ganz von ihrem Tun abhalten wird. «Eine andere Lösung sehe ich aber nicht, denn auf den Aussen-Brot-Verkauf nach Ladenschluss will ich nicht verzichten. Es ist unser Verkaufskonzept, dass ich bis Ladenschluss um 18.30 Uhr frisches Brot anbiete. Doch das Gesetz verbietet, den Laden länger offen zu halten. Also bleibt nur der Aussenverkauf mit Kässeli ohne Personal.»

Er habe sich auch schon mit Verkaufsautomaten befasst, bei denen man erst nach Einwurf eines Betrages Brote beziehen kann. Doch seien die Anschaffungskosten dafür sehr hoch und diese auch nicht gut für den Brotverkauf geeignet. Und auch die Videoüberwachungsanlage, die beim Kässeli installiert ist, zeige zu wenig genau, was die Leute aus ihren Portemonnaies klauben. Es bleibt: ein Aufruf zu mehr Ehrlichkeit.