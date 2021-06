Neuer Balsthaler Gemeindepräsident Kreuchi vor Herausfordeungen

Balsthal Den neuen Gemeindepräsidenten erwarten einige Herausforderungen: «Ich habe die nötige Energie dies alles anzupacken» Das Balsthaler Gemeindepräsidium ist nach zwölf Jahren wieder in freisinniger Hand. Freddy Kreuchi wurde am Sonntag ins Amt gewählt und zeigt sich motiviert für die Aufgaben, die ihm bevorstehen. Fränzi Zwahlen 13.06.2021, 19.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freddy Kreuchi ist der neue Gemeindepräsident von Balsthal. Im Schmitte-Garten wurde er am Sonntagnachmittag gefeiert. Patrick Lüthy

Fröhliche Gesichter am Sonntagnachmittag im Schmitte-Garten in Balsthal. Freunde, Unterstützer, Familie und Bekannte waren gekommen, um dem frisch gewählten Balsthaler Gemeindepräsidenten Freddy Kreuchi zu gratulieren und ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Dieses Jahr hat der 30-Jährige einen richtigen Lauf: Zuerst die sichere Wahl in den Kantonsrat als Newcomer, danach bestgewählter Balsthaler Gemeinderat und nun ist ihm auch die Wahl an die politische Spitze der 6000 Einwohner-Gemeinde mit scheinbarer Leichtigkeit gelungen.