Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi ist ein Jahr im Amt

Balsthal Freddy Kreuchi ist seit einem Jahr im Amt: «Ich politisiere mutiger. Denn ich habe einen Job, in den ich zurückkehren kann.» Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi ist seit einem Jahr im Amt. Der FDP-Politiker spricht über sein erstes Amtsjahr, welche Momente ihm besonders nahegingen und welches Buch derzeit auf seinem Nachttisch liegt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Seit einem Jahr ist Freddy Kreuchi Balsthaler Gemeindepräsident. Patrick Lüthy

«Bereuen?», Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi (FDP) ist frisch aus den Ferien zurück in seinem Büro an der Goldgasse und lacht. «Nein, dass ich Gemeindepräsident geworden bin, bereue ich nicht.» Seit einem Jahr hat er das Amt nun inne.

Nach den Glanzresultaten, die er bei den Kantons- und Gemeinderatswahlen erzielte, war am 13. Juni 2021, etwa um die Mittagszeit, klar: Balsthals neuer Gemeindepräsident heisst Freddy Kreuchi. Amtsinhaber Pierino Menna ist abgewählt. Er sei froh gewesen, als das Resultat endlich da war, blickt der 31-Jährige zurück. Denn die Anspannung sei gross gewesen.

«Die vielen Gratulationen, die ich bei der anschliessenden Feier erhalten habe, haben mir gezeigt, dass sich die Leute für mich freuten.»

Freddy Kreuchi erhält bei der Wahlfeier am 13. Juni 2021 Gratulationen. Patrick Lüthy

Den Rückhalt habe er auch im vergangenen Jahr gespürt. Sei es beim 1.-August-Brunch oder spontanen Treffen auf der Strasse – die Rückmeldungen seien meist positiv. «Natürlich gibt es auch Kritik. Das gehört dazu.»

Teamgeist fördern und Kommunikation verbessern

Heute sagt der Balsthaler: «Eines meiner grossen Ziele war es, den Gemeinderat zu einem Team zu machen.» Das sei ihm gelungen, fügt er als Beispiele die Umfahrung Klus oder die Steuerinitiative an: «Bei diesen Abstimmungen waren die Meinungen geteilt. War man anderer Meinung als die Mehrheit des Gemeinderats, hat man sich öffentlich, wenn überhaupt, nur als Privatperson dazu geäussert, nicht als Balsthaler Gemeinderat.»

Freddy Kreuchi vor seiner Wahl im Juni 2021. Bruno Kissling

Sein zweites grosses Ziel war es, die Kommunikation zu verbessern. Das neu eingeführte Onlineprogramm, wo sich die Gemeinderäte die Unterlagen für die Sitzungen herunterladen und Fragen stellen können, wird von allen benutzt. Zudem führt Kreuchi jedes Quartal Gespräche mit allen Räten. Mit Vizegemeindepräsidentin Christine Rütti telefoniere er fast täglich.

Zudem werden Website und Infoapp mehr aktualisiert. Das Infobulletin erscheint hingegen weniger. Dafür habe es Kritik gegeben, berichtet der 31-Jährige. Aber das Bulletin sei ein riesiger Aufwand für die Verwaltung. Deshalb soll es weniger erscheinen, aber wichtigere Informationen enthalten.

Als wegweisende Geschäfte, die im vergangenen Jahr angepackt wurden, erachtet Kreuchi die Aufstockung von Bauverwaltung und Schulleitung. «Die Bauverwaltung versank in der Arbeit. Es ist für die Bevölkerung auch besser, wenn sie nicht lange auf Antworten warten muss.» Bei der Schulleitung kam ein externes Büro zur Erkenntnis, dass sie unterbesetzt war. «Bei beiden Geschäften kam nicht viel Kritik aus der Bevölkerung. Das verdanken wir der verstärkten Kommunikation.»

Der Gemeinderat sei ohnehin weggekommen vom Streichkonzert. Das habe nichts gebracht. Im Gegenteil, es hole die Gemeinde nun ein. Eine durchgeführte Untersuchung zu den Liegenschaften, die der Gemeinde gehören, habe gezeigt: In den kommenden 15 Jahren müsse man 32 Millionen Franken investieren.

«Seit ich mit 18 Jahren zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung war, war die Sanierung der Fassade des Inselischulhauses mindestens dreimal im Budget. Jedes Mal wurde sie gestrichen.»

Amme, Gemeindepräsident oder Bürgermeister

Alles lief für Kreuchi jedoch nicht am Schnürchen. Er, der sich für die Verkehrsanbindung Thal so stark gemacht hatte, zeigt sich nach wie vor enttäuscht. «Das hätte ich gerne erreicht.» Auch wäre er gerne weiter in der Überarbeitung der in die Jahre gekommenen Dienst- und Gehaltsordnung.

Freddy Kreuchi setzte sich für die Verkehrsanbindung Thal ein. Hier mit Thomas Fluri, Stefan Müller-Altermatt und Benno Schmid (v.l.). Bruno Kissling

Als schönste Momente bezeichnet der Balsthaler die 100. Geburtstage. Es sei immer spannend, was die Leute über das Balsthal von früher erzählen. Bei der älteren Generation sei er auch immer der «Amme». Bei der Generation seiner Eltern der Gemeindepräsident. Und bei der jüngeren Generation habe sich der Spitzname Bürgermeister etabliert. Nahe gehen ihm traurige Einzelschicksale, die manchmal den Weg zu ihm finden.

«Ich bin kein Eisblock.»

Das Pensum werde dem Amt nicht gerecht

Als oberster Balsthaler steht Kreuchi immer in der Öffentlichkeit. Abschalten gehe da nicht so gut, gibt er zu. In den Ferien über die Kommunikation eines wichtigen Traktandums nachdenken, käme vor. Stören tue ihn das aber nicht: «Als Gemeindepräsident hat man viel Verantwortung. Das ist ein 24/7-Job.»

Das Pensum des Gemeindepräsidenten von Balsthal beträgt 50 Prozent. Bruno Kissling

Das 50-Prozent-Pensum werde dem Amt aber nicht gerecht. «Manchmal muss ich Anlässe absagen, der Gesundheit zuliebe. Aber dafür haben die Leute Verständnis.» Als Vorteil des Teilzeitpensum sieht er, dass er so einen Fuss in der Privatwirtschaft haben kann. «Als Teilzeitpolitiker politisiere ich mutiger als Vollzeitpolitiker. Denn ich habe einen Job, in den ich zurückkehren kann.» Er arbeitet 50 Prozent in einem Ingenieurbüro.

Abschalten könne er am besten beim Lesen. Im Moment liegt der Krimi «Solothurn tanzt mit dem Teufel» von Christof Gasser auf seinem Nachttisch. Beim Abschalten helfe ihm auch sein Umfeld. «Sie holen mich immer wieder auf den Boden. Denn wenn man zu viel arbeitet, verliert man sich.» Etwas vernachlässigt habe er aber den Sport.

Kreuchis Eigenansicht trügt nicht. Vonseiten der CVP heisst es: Kreuchi habe grossen Anteil am angenehmen Arbeitsklima im Gemeinderat und auf der Verwaltung. Dass die Parteizugehörigkeit nur zweitrangig ist, trage wesentlich zur parteiübergreifenden Konsensfindung bei. Auch die SP lobt das konstruktive Arbeitsklima, wünschte sich aber, dass der Gemeinderat auch mal ein umstrittenes Bauprojekt ohne Mehrwert oder Nachhaltigkeit ablehnt.

Wie wird der Einfluss von einem, der wie Kreuchi mit viel Elan politisiert, nicht zu gross? Er schmunzelt. Das Amt bringe naturgemäss eine Machtkonzentration mit sich. Er sei sich dessen bewusst und hole die Leute lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ins Boot.

«Ich bin Gemeindepräsident, nicht König.»

