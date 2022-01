Wirt Theo Vogt vom Gämsi in Balsthal kocht legendäre Cordon bleus

Balsthal Ein Leben für das Cordon bleu: Seit 30 Jahren kocht Theo Vogt im Restaurant Gämsi in Balsthal Fleisch, Käse und Panade. Die Zutaten für ein Cordon bleu sind eigentlich simpel – und doch ist die Zubereitung gar nicht so einfach. Theo Vogt aus Balsthal scheint seit gut 30 Jahres alles richtig zu machen: Seine Cordon-bleu-Eigenkreation ist nicht nur in Balsthal in aller Munde. Während der Pandemie hat er einen Take-away eröffnet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seine Cordon bleus sind übers Thal hinaus bekannt: Wirt Theo Vogt auf dem Vordach vom «Gämsi» an der Balsthaler Dorfgasse. Bruno Kissling

Die Cordon bleus im Balsthaler Restaurant Gemse, in der Umgebung nur unter «s`Gämsi» bekannt, sind im Dorf schon längst legendär. Und nicht nur die Balsthaler Gourmets an die Dorfgasse, erzählt Koch und Inhaber Theo Vogt: Die Leute kämen aus der ganzen Umgebung, bis Egerkingen. Manchmal auch von weiter her, wenn sie gerade auf der Durchreise seien.

Auch im Internet findet man schon Einträge zu Theos Cordon bleu: Oli`s Cordon-Bleu-Guide hat dem «Gämsi» 2016 einen Besuch abgestattet. Dahinter stecken zwei Freunde, die schweizweit Cordon bleus testen und auf ihrer Website bewerten. Theo erhielt für sein Vorzeigegericht immerhin 3,5 von 5 Sternen. Die beiden lobten vor allem den Käse. Das Fleisch sei «saftig und zart» gewesen. Nur mit dem Pfeffer habe der Koch es etwas zu gut gemeint. In dieser Zeitung erschien das Cordon bleu aus dem «Gämsi» unter den Top Ten besten Cordon bleus im Kanton Solothurn.

Nur zwei «Gämsi» in der Schweiz

Das klingt nach einem Koch, der weiss, was er tut. Vogt sagt stolz:

«Ich stehe schon seit 56 Jahren hinter dem Herd.»

Die Lehre als Koch absolvierte er in seiner Heimat Frenkendorf. 1970 kam er nach Balsthal. Zwölf Jahre lang kochte er dort im Hotel Kreuz, bis er 1988 das «Gämsi» übernahm. Das sei schon eine «Buurebeiz» gewesen, als er nach Balsthal kam, erinnert sich Vogt.

Nach den Betriebsferien im Januar ist Theo in den letzten Zügen, um ins neue Jahr zu starten. Das «Gämsi» geht am Mittwoch 19.1. wieder auf. Bruno Kissling

Wann genau das Restaurant eröffnet wurde, ist aber schwierig herauszufinden. «Das ‹Gämsi› gehört zu den weniger gut dokumentierten Restaurants in Balsthal», meint Kurt Heutschi, Betreiber vom Museum Balsthal. Es gehöre aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zu den ältesten Beizen im Dorf. Sein Name aber ist im Land beinahe einzigartig: «Es gibt nur zwei Restaurants in der ganzen Schweiz, die so heissen», erklärt Vogt. Das zweite Restaurant Gemse befindet sich im Weisstannental im Kanton St.Gallen.

Gibt es ein Geheimrezept für Theos Cordon bleu?

Vogts Cordon bleus bekommt man aber nur im Solothurnischen Thal serviert. Das Stück Fleisch wird nach Vogts Idee angerichtet: Statt das Plätzli flach zu lassen, rollt er es auf. Er sagt dazu:

«Das hat noch kein Koch vor mir gemacht.»

Oft werden seine Kreation von den Gästen fotografiert. Ein Geheimrezept für sein Cordon bleu gebe es aber nicht, sagt er. Die Würze müsse halt stimmen, ein rezenter Käse sei wichtig. Er nehme normalen Raclettekäse. Und das Fleisch? Das müsse man gut klopfen. Ob man seine Cordon bleus wohl deshalb auch «Päng-päng» nennt?

Seit der Pandemie gib es Theo's bestbekannten Cordon Bleu auch als Take-away. Bruno Kissling

Auch eine Pandemie soll seine Kunden nicht davon abhalten, eines seiner Cordon bleus fotografieren und essen zu können. Also musste ein Take-away her. Dieses laufe nun bereits seit zwei Jahren: «Die Leute sind glücklich und zufrieden», sagt Vogt.

«Wenn sie Freude haben, ist das die beste Reklame.»

Den Take-away will er fürs Erste beibehalten. Theos Cordon bleus werden die Balsthaler und die Cordon-bleu-Liebhaber aus der Umgebung also weiterhin glücklich machen. «So kommt es halt, wenn etwas gut ist», meint Vogt verschmitzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen