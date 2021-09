Legislaturziele Balsthaler Gemeinderat 2021-2025

Balsthal Die Legislaturziele in Balsthal sind festgelegt und werden vierteljährlich geprüft Kurz und zielgerichtet: So tagte der neue Balsthaler Gemeinderat. Fränzi Zwahlen 25.09.2021, 05.00 Uhr

In Zukunft steht Balsthal vor einigen Herausforderungen. Bruno Kissling

Zur zweiten Sitzung dieser Legislaturperiode begrüsste Gemeindepräsident Freddy Kreuchi die Gemeinderäte und Verwaltungsbehörden im Sitzungszimmer des Gemeindehauses. Dass künftig in diesem Raum ein neuer Wind weht, erfuhren die Räte bereits ein paar Tage vorher. Denn künftig werden alle traktandierten Geschäfte vorgängig via Onlineprogramm für die Gemeinderäte auf ihren Laptops zur Verfügung stehen. So können sie sich vorgängig damit befassen und auch schon schriftliche Anträge anfügen.