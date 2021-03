Balsthal Die grosse Baustelle Lindenallee führt auch zu Fluchtverkehr – schuld ist vor allem das Navi Die Sanierung der Hauptverbindungsstrasse durch Balsthal ist im Zeitplan, doch es gibt Fluchtverkehr vorwiegend von ortsunkundigen Fahrern. Fränzi Zwahlen 25.03.2021, 05.00 Uhr

Derzeit wird auf der ganzen Baustellenlänge vom Thalbrücke-Kreisel bis auf Höhe Bahnhofstrasse der Belag und teilweise auch die alte Kofferung entfernt. Diese wird abgeführt und mit recycliertem Material wieder ergänzt. Bruno Kissling

Die Lindenallee ist derzeit nur einspurig befahrbar. Wer von Oensingen her Richtung Balsthal Dorfzentrum oder nach Mümliswil - Passwang oder Holderbank - Basel fahren will, muss ab Höhe Metzgerei Burg nach rechts abbiegen und die Umfahrungsstrasse Sagmatt bis zur Einmündung Bahnhofstrasse nehmen.

Auf der Sagmattstrasse sind 30 km/h erlaubt. Und nach wenigen Tagen des Umfahrungsregime wurde auch schon eine Radaranlage montiert, um zu-schnell-Fahrer zu enttarnen. «Das muss aber nicht mit der Umfahrungssituation zu tun haben», sagt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei darauf angesprochen. «Auf dieser Strasse steht ab und zu ein Radar».

Navigationssystem lotst andere Strasse entlang

Wer den Weg Richtung Thal unter die Räder nehmen will, kann diesen wie immer über den Kreisel Thalbrücke nutzen. Doch gibt es hin und wieder - insbesondere mit ortsunkundigen Autofahrern - Probleme, wenn sie vom Thal her Richtung Passwang oder Basel fahren wollen. Sie beachten die Signalisationen zur Umfahrung via Sagmattstrasse nicht und biegen nach links in die Strassen des Hölzli- oder Rainquartiers ein.

«Dies liegt vor allem in den Navigationssystemen begründet»

, sagt Philipp Buxtorf, der Bauverwalter von Balsthal. «Ihnen werden diese Ausweichrouten für die Lindenallee angegeben.»

Um solche Durchfahrten zu verhindern, habe man an der Hölzlistrasse und beim Abzweiger Vogelsmattstrasse/Hinterrainweg in Absprache mit der Kantonspolizei Signaltafeln «Fahrverbot Motorwagen und Motorräder» mit Zusatztafel «für Zubringer gestattet» hingestellt. «Das hat diesbezüglich einiges gebracht und ist wichtig, umso mehr beide Fluchtwege das Schulhausquartier tangieren.»

Verständnis auch bei den Anwohnern nötig

Buxtorf erklärt, dass diese so ausgeschilderten Quartierstrassen auch öfters von der Polizei kontrolliert werden und setzt hinzu: «Hin und wieder ist ein Einheimischer, der den Weg ins Dorf stets via dieser Quartierstrassen nahm, etwas irritiert. Doch ich denke, im Grossen und Ganzen hat man Verständnis für die Massnahme, welche ja dann Ende August wieder der Vergangenheit angehören werden.»

Die Bauarbeiten an der Lindenallee mit dem Einbahnregime dauern noch bis September 2021. Derzeit wird auf der Baustellenlänge vom Thalbrücke-Kreisel bis auf Höhe der Bahnhofstrasse der Belag ganz und teilweise auch die alte Kofferung entfernt. Diese wird dann neu durch eine stärkere, tragfähigere Kofferung ersetzt. Das alte Material wird abgeführt und mit neuen recycleten Material wieder aufgefüllt.

«Wir sind ziemlich genau im Zeitplan», freut sich Lothar Bürgi, der Projektleiter des Amtes für Tiefbau und Verkehr ATV Kanton Solothurn. «Es ist bis jetzt nichts Unvorhergesehens aufgetaucht. Ende Mai wird der Spurwechsel im Einbahnabschnitt erfolgen.» Die Sanierung der gesamten Strecke, von der Thalbrücke bis zur Einmündung Inseli-Schulhaus dauert voraussichtlich bis Februar 2022.