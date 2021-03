Balsthal Die Ausstellungen in der Galerie Rössli können wieder starten 2020 fanden zwar fünf Ausstellung in der Galerie Rössli Balsthal statt, doch nur eine mit einer Vernissage. Dieses Jahr wird es hoffentlich anders werden. Fränzi Zwahlen 02.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vernissagen in der Galerie Rössli Balsthal sind stets ein Publikumsmagnet. Im vergangenen Jahr konnte nur eine Vernissage stattfinden.

Remo Froehlicher

Im vergangenen Jahr konnte nur gerade eine der beliebten Vernissagen zum Start einer neuen Ausstellung in der Galerie Rössli durchgeführt werden. «Wir feierten noch die Eröffnung von Ruth Bergers Ausstellung und nach einer Woche mussten wir wegen des Lockdowns die Galerie schliessen», erinnert sich die künstlerische Leiterin des Galerie Rössli-Teams Patricia Bieder.

Danach musste zwar nur auf eine der programmierten Ausstellungen 2020 verzichtet werden, doch konnte keine Vernissage mehr stattfinden. «Und das war für uns – wie auch für die Kunstschaffenden- sehr schade. Vernissagen sind etwas wie unser Markenzeichen. Wir können dann auch immer viele Gäste begrüssen, welche die Zusammenkunft mit anderen Interessierten, den Künstlern und eine Eröffnungsrede schätzen.»

Gemeinsame Plattform bieten

Als Galerie sei es wichtig, den Kunstschaffenden und dem Publikum eine gemeinsame Plattform zu bieten, so Bieder. «Wichtig war im vergangenen Jahr, dass rasch und klar kommuniziert wurde», stell Patricia Bieder rückblickend fest. Klar habe es im vergangenen Jahr dann auch etwas weniger Publikum gegeben, als in anderen Jahren. «Und der Austausch unter den Gästen war vielleicht etwas weniger lebhaft wegen der Maske», sagt sie.

Doch nun startet mit der ersten Ausstellung am 21. März die erste Ausstellung - wiederum ohne Vernissage. «Es wird ein Eröffnungstag sein mit den üblichen Öffnungszeiten vom Sonntag, von 11 bis 14 Uhr. Wie es dann mit dem Eintrittsregime genau aussehen wird, geben wir noch bekannt. Wir halten auf jeden Fall alle Schutz-Regeln ein.»

Trotz einem herausfordernden Jahr, ist das Galerie-Team sehr gut aufgestellt: «Wir sind jetzt acht Personen, die zusammenarbeiten», freut sie sich. Es sind: Patric der, Sarah Dietschi, Martin Neuenschwander, Jürg Ottiger, Maja Rieder, Helen Spielmann, Sereina von Burg und neu Karin Bussmann.

Das kürzlich entstandene Kissen des Bildhauers Norbert Eggenschwiler liegt bis Mitte März in der Vitrine der Galerie und verführt den Blick. Foto: Helen Spielmann

Das Rössli-Jahresprogramm 2021

21. März - 11. April: Helen von Burg (*1959) wird nach sieben Jahren wieder in der Galerie Rössli ausstellen und aktuelle Arbeiten zeigen.

2. - 23. Mai: Die Doppelausstellung von Franz Anatol Wyss (*1940, Fulenbach) mit Roman Lüscher (*1941) hätte im April 2020 stattfinden sollen; nun wird sie dieses Jahr gezeigt.

20. Juni - 11. Juli: Fritz Guggisberg (*1955) aus Welschenrohr, der mit seiner ersten Ausstellung in der Galerie Rössli gleichsam ein Heimspiel feiert.

15. August - 5. September: Nach der Sommerpause zeigt Monika Feucht (*1956), die zum ersten Mal in der Galerie Rössli ausstellt, dem Solothurner Publikum neben Bleistiftzeichnungen auch Objekte und installative Arbeiten.

17. Oktober - 7. November: Erstmals zeigt der Maler Matthias Huber (*1980 einen Überblick seinerr kraftvollen und eigenwilligen Gemälde.

1. November - 12. Dezember: Den Abschluss bildet die wundersame Bildwelt von Lex Vögtli (*1972) aufgewachsen in Hochwald SO, heute in Basel lebend. Die Ausstellungen werden von Patricia Bieder, Jürg Ottiger oder Maja Rieder in Zusammenarbeit mit den Kunstschaffenden eingerichtet.