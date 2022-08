Ausstellung mit Bildern von Peter Galasse, Balsthal

Balsthal Der ehemalige Bankleiter arbeitet jetzt mit Farben statt mit Zahlen Peter Galasse, pensionierter Bankleiter in Balsthal stellt in «seiner» ehemaligen Bank seine Bilder aus. Er arbeitet mit der «Acrylic pouring»-Technik. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.08.2022, 19.00 Uhr

Peter Galasse, ehemaliger Leiter der Bank Clientis im Thal, freut sich über seine erste Ausstellung, die er in «seiner» ehemaligen Bank durchführen kann. Bruno Kissling

Peter Galasse (*1948) ist schon seit 16 Jahren in Pension. «Ich habe mich mit 58 Jahren aus dem Arbeitsleben zurückgezogen. Es war damals die richtige Entscheidung», sinniert der Balsthaler. Wir sitzen in einem Büroraum im Obergeschoss der Clientis Bank im Thal, Balsthal. Es ist sein ehemaliges Büro.

«Hier habe ich Stunden verbracht und oft bis in die Nacht gearbeitet.» Seinen Entschluss, früher als mit 65 Jahren in Rente zu gehen, hat er nie bereut. «Im Gegenteil. Ich wusste immer, das war die richtige Entscheidung.»

Denn Peter Galasse war nie einer, der sich «nur» durch seinen Status als Bankleiter definierte. Zu gross waren auch immer seine anderen Interessen, die nichts mit Obligationen oder Hypotheken zu tun hatten. Er war mit seiner Frau Heidi immer auch in der katholischen Kirchgemeinde aktiv und machte als Laiendarsteller bei den Aufführungen der DLG, der dramatisch-literartischen Gesellschaft Balsthal mit.

«Doch hatte ich im Lauf meiner Bankkarriere immer weniger Zeit, mich an den Theaterproben zu beteiligen. Also was blieb? Ich wurde Vereinskassier und eine Zeit lang auch Vereins-Präsident.»

Eine unbändige Faszination für Farben

Eine Eigenschaft von Galasse drang aber immer durch: alles was er anpackt, erledigt er mit einer bestimmten Akribie, einer Genauigkeit und Sorgfalt. Das war für seine erfolgreiche Berufstätigkeit Voraussetzung und dieser Charakterzug kommt ihm bei seinem jetzigen Hobby wieder entgegen. Er erzählt, wie er darauf kam.

«2014 hatte ich mich an der Volkshochschule für einen Malkurs angemeldet. Malerei, Farben haben mich immer fasziniert. Sogar schon in meiner Kindheit, als ein Malermeister mir attestierte, ‹so wie Du den Pinsel hältst, musst du Maler werden›». Heute lacht Peter Galasse über diese Begegnung, doch hat er sie nie vergessen. «Meine grossen Hobbys sind seit jeher das Velofahren und auch das Kochen. Doch mit dem Malen wollte ich eine neue, emotionalere Welt kennen lernen.»

Die Mallehrerin an der Volkshochschule eröffnete ihm die Welt der Acrylmalerei und diejenige der Farben. «Dort habe ich auch gegenständlich gemalt. Doch auf einmal entdeckte ich Technik des sogenannten Acrylic Pouring.»

So sei er als Autodidakt mit Hilfe von Internet und Youtube mit dieser speziellen Maltechnik vertraut geworden. «Meine Freude an Farben, eine exakte Vorgehensweise und dann die Überraschung am Ende, wie das Bild aussieht und was es beim Betrachter auslöst, das alles macht die Freude für dieses Technik aus», so Galasse.

Er betont:

«Deshalb bin ich aber kein Künstler, sondern einfach jemand, der mit Hingabe seinem Hobby nachgeht.»

Dass er jetzt die Gelegenheit bekommt, ganze 54 Bilder - in grösseren und kleineren Formaten - in den verschiedenen Räumen seines ehemaligen Arbeitsplatzes zu zeigen, sei eine Fügung des Schicksals. «Die Bankleitung sah meine Arbeiten und bot mir an, diese hier auszustellen», freut er sich.

Und dass es sich bei Galasse um einen sehr strukturiert arbeitenden Menschen handelt, kann auch am Tag, an dem er zusammen mit seiner Ehefrau Heidi die Bilder hängt, erkannt werden. «Jedes Bild hat eine Nummer bekommen und für jede Wand hat er sich eine exakte Skizze erstellt, auf der zu sehen ist, wie jedes einzelne Bild aufgehängt werden soll.

Wie die Technik «Acrylic pouring» funktioniert

Der englische Begriff «pouring» bedeutet übersetzt giessen oder schütten. Bei dieser Technik werden Acryl-Farben zuerst einzeln in einem Gefäss zusammen mit einem bestimmten Farbkleber und einem Spritzer flüssiges Silikonöl, dem sogenannten Medium, angerührt.

Die einzelnen Farben werden dann nicht mit dem Pinsel oder Spachtel aufgetragen, sondern auf die Leinwand geschüttet. Durch das Ineinanderfliessen der Farben ergeben sich Marmoriereffekte. Mittels Hitze oder mechanischer Hilfsmittel wie Holzstäbchen oder saugfähigem Papier kann dann noch Einfluss auf das Bild genommen werden.

Vernissage 30. August, 17.30 bis 19.30 Uhr. Ausstellung bis 8. Oktober zu den Öffnungszeiten der Bank im Thal, Balsthal.

