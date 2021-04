Am Samstag, 8. Mai von 9 bis 16 Uhr findet in der Goldgasse in Balsthal der 19. Naturpark Märet statt. Etwas kleiner als gewohnt und unter Einhaltung eines Schutzkonzepts bieten Marktfahrende aus dem Thal und der Region ihre Produkte zum Kauf an.

23.04.2021, 10.50 Uhr