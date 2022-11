Balsthal will Investitionsstau endlich angehen

Balsthal Den ungeheuren Investitionsstau endlich angehen – Immobilienstrategie bis ins Jahr 2033 Balsthal hat einen hohen Investitionsbedarf bei den eigenen Immobilien. Bis in zehn Jahren müssten rund 33,5 Mio. Franken in die Hand genommen werden. Am Info-Gipfeli am Samstagmorgen erläuterte Gemeindepräsident Freddy Kreuchi das künftige Vorgehen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Drohnenaufnahme zeigt zwei der grössten «Sorgenkinder» auf einen Blick: die Schulhäuser Haulismatt und Falkenstein. Bruno Kissling

Rund 70 Balsthalerinnen und Balsthaler trafen sich am Samstagmorgen um 8.30 Uhr wieder einmal zum Info-Gipfeli. Diese Zusammenkunft wurde noch vom ehemaligen Gemeindepräsidenten Roland Stampfli ins Leben gerufen und soll dazu dienen, Informationen aus dem Gemeinderat, die der intensiveren Erklärung oder Diskussion bedürfen, dem Stimmvolk näherzubringen. Das erläuterte Gemeindepräsident Freddy Kreuchi, nachdem sich alle Anwesenden mit Kaffee und Gipfeli verpflegt hatten.

Freddy Kreuchi, der Gemeindepräsident von Balsthal, stellte die Immobilienstrategie vor. Bruno Kissling

Was der Gemeindepräsident dann ausführte, hatte wirklich genügend «Fleisch am Knochen», als dass sich die Zuhörerschaft eine gute Stunde lang mucksmäuschenstill verhielt. «Es geht um die Sanierungsstrategie der gemeindeeigenen Hochbauten von Balsthal», begann Kreuchi. Bisher seien der gesamte Sanierungsbedarf und damit natürlich die dafür notwendigen Ausgaben nicht bekannt gewesen. Man habe Pflästerlipolitik betrieben. Die Folge: Der Investitionsstau aufgrund der jahrelangen Streichkonzerte bei den Hochbauten beläuft sich bis ins Jahr 2033 auf rund 33,5 Mio. Franken.

Um sich Klarheit über den Sanierungsbedarf zu verschaffen, wurde ein Team (s. am Schluss des Artikels) von Architekten und weiteren Fachleuten ins Leben gerufen. Zusammen mit der Finanzkommission und dem Gemeinderat wurde das künftige Vorgehen während der vergangenen zwölf Monate beraten.

«Und endlich besitzt nun auch der Gemeinderat ein nützliches Instrument für eine ganzheitliche und zielgerichtete Planung», so Kreuchi.

Die Strategie ist in vier je Dreijahresphasen bis ins Jahr 2033 unterteilt. Wichtig sind bei allen Sanierungsmassnahmen die Optimierung der Energiekosten und der Werterhalt der Gebäude, so Kreuchi. Er stellte im Detail die vier Phasen vor:

Das Schulhaus Inseli in Balsthal wurde in den letzten Jahren im Innern saniert. Nun muss in die Fassade investiert werden, auch, um das Gebäude zu schützen. Bruno Kissling

2023–2025: Gebäudehüllen schützen und Kindergartenneubau

In den letzten Jahren wurde in den Innenausbau des Schulhauses Inseli investiert, nun soll auch die Fassade saniert werden. Kosten insgesamt: 1,25 Mio. Franken. Beim Schulhaus Haulismatt muss ebenfalls die Fassade saniert werden, um den Innenausbau zu schützen. Dazu kommen ein Fensterersatz und Sonnenschutz sowie die Sanierung der Sanitäranlagen. Kosten 2 Mio. Franken. Beim Schulhaus Falkenstein (Altbau) werden vorerst Notmassnahmen ergriffen. Die Isolationen und Fensterdichtungen müssen saniert werden – heute erreicht man trotz Heizung noch eine Raumtemperatur von 17 Grad –, dazu müssen Glassicherheitsmassnahmen im Eingangsbereich getroffen werden. Diese Massnahmen kosten vorerst 80’000 Franken. Langfristig muss dieser Altbau aus dem Jahr 1972 jedoch einem Neubau weichen.

Auf der Brunnerwiese (im Hintergrund sieht man den Kindergarten Rainweg) soll ein Neubau mit neuem integriertem Kindergarten gebaut werden. Bruno Kissling

Neu gebaut werden soll der Kindergarten Rainweg für drei Kindergartenklassen. Und zwar hat sich ein Investor bereit erklärt, mit der Gemeinde zusammen einen Kindergartenneubau auf der Brunnerwiese hinter dem jetzigen Kindergarten zu bauen. Der Gemeinde gehöre dann die Liegenschaft im Stockwerkeigentum, erklärte Kreuchi. 2,5 Mio. Franken müsste die Gemeinde brutto dafür aufwenden. «Mehr zu diesem Projekt werden wir in Kürze mitteilen», sagte der Gemeindepräsident.

In die Turnhalle Haulismatt müssen 150'000 Franken investiert werden, und zwar in den Ersatz von bruchsicheren Wandpaneelen. Auch das Gemeindehaus, der Bau stammt aus dem Jahr 1977, muss saniert werden. «Noch nie ist in diesem Gebäude etwas gemacht worden», so Kreuchi, der aber betonte: «Wir können dort arbeiten und wollen vorerst nur das Nötigste, nämlich für 1,3 Mio. Franken die energetische Sanierung und die Fassaden- und die Arkadensanierung angehen.»

Die Sanierungsstrategie von 2026 bis 2028

In dieser zweiten Investitionsphase stellt die Sanierung des Feuerwehrmagazins Litzi (Baujahr 1971) den grössten Brocken dar. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet in diesem Gebäude keine Brandschutzvorrichtung installiert ist.

Zudem soll der Litzi-Saal saniert werden, damit er auch wieder genutzt wird. Auch sollen energetische Massnahmen erfolgen, wird in der Litzi doch noch mit Öl geheizt. Kosten: 1,6 Mio. Franken. Der gleiche Betrag, nämlich 1,6 Mio. Franken, soll noch in die Sanierung des Schulhauses Rainfeld fliessen.

Ersatz für Falkenstein-Altbau muss kommen

Die Schulhäuser Falkenstein (Neubau – der Fächer) und der Altbau im Hintergrund mit dem Hallenbau (vorne) machen grosse finanzielle Sorgen. Archiv/wak

In der Sanierungsstrategie von 2029 bis 2031 ist das Freibad Moos mit 1 Mio. Franken (Kostenoptimierung Energie) vorgesehen. Ein weiteres Sorgenkind ist die Abdankungskapelle, St.-Antonius-Kapelle, welche für rund 700’000 Franken saniert werden muss. Hier dürfte jedoch noch mit einer Beteiligung des Denkmalschutzes gerechnet werden, sagte Kreuchi.

Die Abdankungskapelle, die St.-Antonius-Kapelle bei der Friedhofskirche, weist ebenfalls einen grossen Investitionsstau auf. Bruno Kissling

Grösster «Brocken» in dieser Periode wird der voraussichtliche Neu- oder Ersatzbau für das Schulhaus Falkenstein (Altbau) sein. Hier rechnet man mit Investitionen von rund 20 Mio. Franken. Doch soll grundsätzlich die Trägerin des Schulhauses – heute ist das die Einwohnergemeinde Balsthal – für das Kreisschulhaus überdacht werden, wurde gesagt. Eine Sanierung des jetzigen Gebäudes wäre unverhältnismässig hoch – daher ein Neubau, auch um die künftigen Bedürfnisse der Schule (Tagesschule) erfüllen zu können.

Beim Schulhaus Rainfeld würden die Küchen ausgebaut, um mehr Schulraum zu schaffen. Diese würden dann im Neubau der Kreisschule Thal untergebracht. Kosten: 250’000 Franken. Auch in den Kultursaal Haulismatt, der 2006 umgebaut wurde, müsste investiert werden. Hier geht es um die Bühnentechnik, welche 200’000 Franken kosten würde.

Auch für das Schulhaus Haulismatt und die 2006 erbaute Sporthalle müssen Investitionen getätigt werden. Bruno Kissling

Weitere Sanierungspunkte ab 3032 sind dann die Innensanierung des Gemeindehauses für 2,6 Mio. Franken und die Erstellung eines neuen Schliesssystems für alle Gebäude. Dafür sind 150'000 Franken geplant. In dieser Periode muss dann auch der Hallenboden der Sporthalle Haulismatt für 850'000 Franken saniert werden. Spätere Investitionen kommen beim Schützenhaus, im Freibad Moos, in der Turnhalle Rainfeld und im Hallenbad auf die Gemeinde zu.

Führt das alles zu einer Steuererhöhung?

Kreuchi erklärte, dass Investitionen mit drei Prozent abgeschrieben werden und klar die laufende Rechnung der Gemeinde belasten. «Dadurch werden unser Budget und die Rechnung in den kommenden Jahren negativ ausfallen.» Ein negativer Rechnungsabschluss führt dann zu einem Abbau des vorhandenen Eigenkapitals, welches in Balsthal jedoch noch recht hoch ist. «Wir weisen heute ein Eigenkapital von 16,1 Mio. Franken auf. Mit den Investitionen bis ins Jahr 2027 (der Finanzplan ist auf fünf Jahre berechnet) vermindert sich das Eigenkapital auf 10,4 Mio. Franken. Der Vergleich mit anderen ähnlich gelagerten Gemeinden zeige aber, dass dies erträglich sei. «Die Nettoschuld pro Einwohner wird ansteigen, aber im mittleren Bereich bleiben.» Eine Steuererhöhung sei also sicher bis 2027 nicht angezeigt.

Gebäude verkaufen oder neue Körperschaften gründen?

Als Massnahmen, den gemeindeeigenen Gebäudeunterhalt zu reduzieren, wird auch laut über einen Gebäudeverkauf oder die Gründung neuer Körperschaften, die den Unterhalt übernehmen würden, nachgedacht. «Wir denken an den Verkauf des Alten Bezirksschulhauses, in dem der Zivilschutz untergebracht ist und welches Probelokal für die Konkordia ist.» Hier können Ersatzlösungen bei etwaigen einem Verkauf gefunden werden, ist der Gemeinderat überzeugt. Auch der Besitz der Friedhofskirche, welche ab 2033 einen Investitionsbedarf von rund 1,8 Mio. Franken aufweist, soll hinterfragt werden.

Die Frage wird gestellt: Kann sich eine Gemeinde wie Balsthal heute noch ein Freibad und ein Hallenbad leisten? Könnte das nicht eine regionale Aufgabe sein? Bruno Kissling

Und: Kann sich Balsthal alleine den Betrieb von Hallenbad und Freibad in Zukunft leisten? Diese beiden Bäder verursachen jährlich ein Defizit von 500'000 Franken. Sollen hier nicht regionale Lösungen gefunden werden? «Regional tätig werden ist ein gutes Stichwort», sagte Kreuchi zum Schluss. «Hier müssen wir Thaler Gemeinden alle Anstrengungen übernehmen, regionale Lösungen zu finden.»

Die Mitglieder der Strategiegruppe sind: Thomas Christen, Roger Christen, Walter Gatschet, Marc Spirig, Enzo Cessotto, Marco Zehnder, Freddy Kreuchi, Fabian Spring, Thomas Dobler, Ruedi Dettling, André Schaad.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen