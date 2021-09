Ausweitung des Naturreservats um die Ruine Neu-Falkenstein

Balsthal Das Naturreservat um die Ruine Neu-Falkenstein wird ausgeweitet – aber nicht so viel, wie geplant Weil das Naturreservat «Holzflue – Ruine Neu-Falkenstein» in Balsthal veraltet ist, wird es überprüft. Der Kanton möchte es vergrössern. Dagegen ging 2019 eine Einsprache ein. Nun hat der Regierungsrat die Einsprache teilweise gutgeheissen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Ein kantonales Naturreservat erstreckt sich seit 1945 um die Ruine Neu-Falkenstein und die Holzflue in Balsthal. Patrick Lüthy

Seit 1945 – so lange existiert das Naturreservat rund um die Ruine Neu-Falkenstein und die Holzflue in Balsthal. Eine lange Zeit. Genau deswegen überprüft der Kanton das Reservat – so wie alle anderen Reservate im Kanton auch (siehe Box unten).