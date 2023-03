Balsthal Centravo-Gegner wollen mehr Macht für die Bevölkerung – und lancieren zwei Volksaufträge Das Komitee gegen den Centravo-Neubau in Balsthal fühlt sich nicht ernst genommen vom Balsthaler Gemeinderat und gelangt nun mit zwei Volksaufträgen an den Kantonsrat. Beim Gemeinderat stösst das Vorgehen auf Irritation. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.01 Uhr

Weil sich das Komitee, das sich gegen den geplanten Centravo-Neubau (im Bild der Standort in Balsthal) ausspricht, nicht ernst genommen fühlt, gelangt es nun an den Kantonsrat. Bild: Bruno Kissling

Vor zwei Wochen war das Komitee, das sich gegen den Centravo-Neubau in Balsthal ausspricht, im Balsthaler Gemeinderat. Am Ende des Gesprächs einigte man sich darauf, dass der Gemeinderat zwei zusätzliche Gutachten zu Lärm und Gerüchen einholt.

Hans Heutschi. Bild: frb

Nun fühlt sich das Komitee vom Balsthaler Gemeinderat jedoch nicht ernst genommen und gelangt deshalb an den Kantonsrat. Das schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Hans Heutschi, Aushängeschild des Komitees, sagt: «Wir wollen, dass zuerst der Standort überprüft wird. Denn dieser ist falsch und dann kann man sich die beiden Gutachten sparen.»

Gemeindeversammlungen als Planungsbehörden

Das Komitee will dem Volk nun mehr Macht geben. Und zwar mit zwei Volksaufträgen an den Kantonsrat: Im ersten wird der Rat aufgefordert, das kantonale Planungs- und Baugesetz so anzupassen, dass die Gemeindeversammlungen Planungsbehörden sind.

Als Begründung schreibt das Komitee, dass «die Bevölkerung auf Gemeindeebene mehr demokratische Mitspracherechte einfordert». Mit den aktuellen Gesetzen sei es den Stimmberechtigten nicht möglich, einen Grundsatzentscheid in raumplanerischen Belangen, wie etwa dem Centravo-Neubau, an der Urne zu verlangen.

Im zweiten Auftrag geht es darum, Grundsatz- und Konsultativabstimmungen an der Urne zu ermöglichen. Dies zu Geschäften, die in der Kompetenz von Gemeindeversammlungen liegen. Der Bevölkerung sei das Recht wieder einzuräumen, ihren Willen an der Urne zu äussern. Denn derzeit könnten sich «Stimmberechtigte an Gemeindeversammlungen nur zu klar definierten Themen äussern und an der Urne nur über finanzaufwendige Projekte der Gemeinde entscheiden».

Exakt der gleiche Wortlaut

Führt man sich diesen zweiten Volksauftrag zu Gemüte, fällt auf: Es handelt sich dabei eins zu eins um den gleichen Auftrag, der ein fraktionsübergreifendes Gremium des Kantonsrats im vergangenen Juli eingereicht hatte. Der Auftrag wurde im Dezember im Rat diskutiert und mit 67 zu 14 Stimmen bei 10 Enthaltungen abgelehnt.

Freddy Kreuchi. Bild: Bruno Kissling

Heutschi bestätigt, dass er sich beim Schreiben des neuen Auftrags beim früheren bedient habe. Schliesslich könne man sich die Aufträge im Internet herunterladen.

Damit Volksaufträge im Kantonsparlament besprochen werden, braucht es zuvor 100 Unterschriften.

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi sagt: «Wir nehmen die Petition und die Bedenken der Bevölkerung ernst.» Das habe der Gemeinderat durch den Austausch von vor zwei Wochen und die beiden zusätzlichen Gutachten bewiesen. «Deshalb bin ich irritiert über die beiden Volksaufträge des Komitees.»

Die beiden Gutachten sind in Auftrag gegeben worden und der Gemeinderat erwartet die Resultate vor den Sommerferien.

